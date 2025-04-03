Назад в 90-е. Пожилых барнаульцев хитростью вынуждают купить втридорога дешевую одежду

Люди сообщают, что стали жертвами сомнительной схемы по продаже верхней одежды

03 апреля 2025, 07:15, ИА Амител

Чек на покупку / Фото: https://t.me/brn22official

Барнаульские паблики пестрят постами о пенсионерах, которых якобы вынудили купить верхнюю одежду на однодневных ярмарках-распродажах. Сообщается, что доверчивых клиентов заманивают в торговую точку под любым предлогом, где разворачивается "спектакль". И, как утверждают очевидцы, шансы уйти без покупки (даже если при себе нет нужной суммы) невелики, а вероятность сдать товар и вернуть деньги и того меньше. Как такие дельцы обрабатывают стариков и почему их не могут поймать – в материале amic.ru.

Все как в 90-е: музыка, объявления через динамики, яркая вывеска, воздушные шарики и обещание "сногсшибательных скидок". Так сегодня зазывают барнаульцев зайти на ярмарки-распродажи верхней одежды. Располагаются такие торговые точки в самых людных местах: на проспекте Ленина, Строителей, Павловском тракте, улице Попова и других. Казалось бы, ничего криминального. Но покупатели, которым не посчастливилось приобрести там товар, и свидетели этих импульсивных, вынужденных покупок, совершенных под давлением, утверждают, что заманивают в такие торговые точки обманным путем.

И чаще всего жертвами вполне законного "развода" становятся пожилые люди, преимущественно женщины. "Схема обработки" выглядит так: молодые люди обращаются к ним с трогательной просьбой: "Помогите, пожалуйста, выбрать куртку для моей бабушки, у нее такой же размер!" Наивную пенсионерку заманивают в магазин, где для сердобольных старушек устраивают целое шоу.

Внутри уже "готовы" зрители – подставные покупатели, которые нахваливают товар и "торгуются" с продавцами. А дальше начинается психологическая атака. Продавец шепчет "секретную скидку", спрашивает, сколько денег при себе у клиента. Если их нет, "добрый" парень готов даже довезти до дома на такси, чтобы покупка состоялась. А после сделки центр распродаж вскоре меняет свою дислокацию, и где искать продавцов-гастролеров, непонятно. Поэтому вернуть назад товар и получить свои деньги практически невозможно.

Подробностями истории, которая произошла с бабушкой 24 марта, поделилась в сообществе Barnaul 22 жительница Барнаула. Пожилая женщина приобрела два изделия стоимостью 20 тысяч каждое. По мнению родственников, цена была слишком завышена.

"В итоге, как назло, дома никого не было, она взяла деньги и купила этот ширпотреб. Когда бабушка рассказала мне, что приобрела куртки за 40 тысяч, через полчаса я была в данном месте, но вернуть деньги мне отказались, якобы в кассе их нет. Сказали, что возврат в течение трех дней и что нам позвонят. Начали показывать свои липовые документы, при нас писать якобы руководству о возврате. Как и ожидалось, никто нам не позвонил, а они через день съехали. Заявление в полицию написано, но ничего не изменилось", – рассказывает горожанка.

И это не единственный случай. Видеоисторию с таким же сценарием в Telegram-канале Gо_Barnaul опубликовали 2 апреля. Пожилая женщина на видео утверждает, что ее заманили в магазин молодые люди под предлогом примерить куртку для их мамы. Якобы она носит такой же размер.

Еще одна жительница краевой столицы в Telegram-канале "Подслушано Барнаул" рассказала, как ее бабушка 17 марта купила куртку за 10 тысяч рублей. Принять назад товар с бирками продавцы отказались, а вскоре просто съехали с торговой точки. Вернуть деньги, с ее слов, удалось только после того, как было подано заявление в полицию.

Редакция amic.ru обратилась в ГУ МВД России по Алтайскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответа от правоохранительных органов мы еще не получили. Также журналисты amic.ru обратились за комментарием в Роспотребнадзор и к юристу.

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