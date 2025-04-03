Назад в 90-е. Пожилых барнаульцев хитростью вынуждают купить втридорога дешевую одежду
Люди сообщают, что стали жертвами сомнительной схемы по продаже верхней одежды
03 апреля 2025, 07:15, ИА Амител
Барнаульские паблики пестрят постами о пенсионерах, которых якобы вынудили купить верхнюю одежду на однодневных ярмарках-распродажах. Сообщается, что доверчивых клиентов заманивают в торговую точку под любым предлогом, где разворачивается "спектакль". И, как утверждают очевидцы, шансы уйти без покупки (даже если при себе нет нужной суммы) невелики, а вероятность сдать товар и вернуть деньги и того меньше. Как такие дельцы обрабатывают стариков и почему их не могут поймать – в материале amic.ru.
Все как в 90-е: музыка, объявления через динамики, яркая вывеска, воздушные шарики и обещание "сногсшибательных скидок". Так сегодня зазывают барнаульцев зайти на ярмарки-распродажи верхней одежды. Располагаются такие торговые точки в самых людных местах: на проспекте Ленина, Строителей, Павловском тракте, улице Попова и других. Казалось бы, ничего криминального. Но покупатели, которым не посчастливилось приобрести там товар, и свидетели этих импульсивных, вынужденных покупок, совершенных под давлением, утверждают, что заманивают в такие торговые точки обманным путем.
И чаще всего жертвами вполне законного "развода" становятся пожилые люди, преимущественно женщины. "Схема обработки" выглядит так: молодые люди обращаются к ним с трогательной просьбой: "Помогите, пожалуйста, выбрать куртку для моей бабушки, у нее такой же размер!" Наивную пенсионерку заманивают в магазин, где для сердобольных старушек устраивают целое шоу.
Внутри уже "готовы" зрители – подставные покупатели, которые нахваливают товар и "торгуются" с продавцами. А дальше начинается психологическая атака. Продавец шепчет "секретную скидку", спрашивает, сколько денег при себе у клиента. Если их нет, "добрый" парень готов даже довезти до дома на такси, чтобы покупка состоялась. А после сделки центр распродаж вскоре меняет свою дислокацию, и где искать продавцов-гастролеров, непонятно. Поэтому вернуть назад товар и получить свои деньги практически невозможно.
Подробностями истории, которая произошла с бабушкой 24 марта, поделилась в сообществе Barnaul 22 жительница Барнаула. Пожилая женщина приобрела два изделия стоимостью 20 тысяч каждое. По мнению родственников, цена была слишком завышена.
"В итоге, как назло, дома никого не было, она взяла деньги и купила этот ширпотреб. Когда бабушка рассказала мне, что приобрела куртки за 40 тысяч, через полчаса я была в данном месте, но вернуть деньги мне отказались, якобы в кассе их нет. Сказали, что возврат в течение трех дней и что нам позвонят. Начали показывать свои липовые документы, при нас писать якобы руководству о возврате. Как и ожидалось, никто нам не позвонил, а они через день съехали. Заявление в полицию написано, но ничего не изменилось", – рассказывает горожанка.
И это не единственный случай. Видеоисторию с таким же сценарием в Telegram-канале Gо_Barnaul опубликовали 2 апреля. Пожилая женщина на видео утверждает, что ее заманили в магазин молодые люди под предлогом примерить куртку для их мамы. Якобы она носит такой же размер.
Еще одна жительница краевой столицы в Telegram-канале "Подслушано Барнаул" рассказала, как ее бабушка 17 марта купила куртку за 10 тысяч рублей. Принять назад товар с бирками продавцы отказались, а вскоре просто съехали с торговой точки. Вернуть деньги, с ее слов, удалось только после того, как было подано заявление в полицию.
Редакция amic.ru обратилась в ГУ МВД России по Алтайскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответа от правоохранительных органов мы еще не получили. Также журналисты amic.ru обратились за комментарием в Роспотребнадзор и к юристу.
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07:56:27 03-04-2025
Какие неуловимые продавцы....
08:33:38 03-04-2025
Один случай (и был ли он?), а раздули до масштабов МММ. Одна любительница халявы с легкостью отдала 40 тр. А еще пенсы любят делиться, как пенсии только-только хватает на ЖКХ, аптеку, залежалые окорочка и корм кошечке.
11:32:59 03-04-2025
Гость (08:33:38 03-04-2025) Один случай (и был ли он?), а раздули до масштабов МММ. Одна... Если ты нормальный, адекватный человек, то найти деньги не проблема. У меня кредитная карта на 1 млн., которой я за пять лет ни разу не пользовался. У моих родителей-пенсионеров карты сбера с кредитной частью и они тоже никогда не пользовались кредитом. Но возможность-то есть.
14:56:33 03-04-2025
Гость (11:32:59 03-04-2025) Если ты нормальный, адекватный человек, то найти деньги не ... Я вот наверно зря себя считал нормальным человеком. Пару раз всего нашел на тротуаре полтинник и сотку.
08:50:31 03-04-2025
Ну почему опять кто то виноват? Это желание некоторых поговорить с незнакомцами вживую или по телефону просто поражает!
09:08:35 03-04-2025
Чо их вынуждать-то? У меня мать по своей воле вместо покупки в хозмаге всякой лабуды, покупает ее через телевизор втридорога.
09:27:18 03-04-2025
А квартиры в ипотеку!?
Ну пусть не в три дорого...!?
Ну в два то точно!
Может 90-е и не уходили!?
Может они просто изменили своё лицо, замаскировались под законы!?
11:09:38 03-04-2025
В прошлом году меня остановил парень на остановке, спросил размер одежды и попросил примерить несколько одежек для покупки маме. Примерила. И спокойно ушла, а он остался оплачивать выбранное. Или не оплачивать, уже не знаю, но меня никто не принуждал к покупке, хотя и спросили, что мне самой понравилось.
12:07:27 03-04-2025
Нина (11:09:38 03-04-2025) В прошлом году меня остановил парень на остановке, спросил р... Я думал рассказ закончится так : "парень ушел с моей одеждой, а мне пришлось расплачиваться за обновки"
11:22:17 03-04-2025
а еще машины заставляют покупать)
13:17:23 03-04-2025
это капитализм
17:47:28 03-04-2025
Гость (13:17:23 03-04-2025) это капитализм... И кто тебя откапиталил?
14:05:26 03-04-2025
Для сомневающихся-я дочь той самой женщины, которой с большим трудом с помощью сотрудника полиции удалось вернуть деньги 10т. И это далеко не единственный случай. Спасибо редакции за поднятие этого вопроса! Странно читать такие комментарии, ведь любой человек может столкнуться с такой ситуацией. У всех есть мамы и бабушки. И всем когда нибудь будет 70.
14:22:21 03-04-2025
Елена (14:05:26 03-04-2025) Для сомневающихся-я дочь той самой женщины, которой с больши... А разве нет в законе о защитеи прав потребителя нормы, что можно вернуть вещь в течение 14 дней? Ну цвет не к лицу, под мышкой жмёт, мало ли причин, если вещь не подходит?
16:32:34 03-04-2025
Гость (14:22:21 03-04-2025) А разве нет в законе о защитеи прав потребителя нормы, что м... Если ты у дяди Васи купил в переходе на распродаже, вместо чека тебе дали филькину грамоту, то кому что ты вернёшь?
21:04:27 03-04-2025
Гость (16:32:34 03-04-2025) Если ты у дяди Васи купил в переходе на распродаже, вместо ч... Сейчас легко найти Васю из перехода - в городе всюду камеры. И пострадавшие найдутся , стоит сообщить в интернете. Роспотребнадзор знает, что делать с Васями из перехода. Там много всяких интересных вещей для Васи: незаконное предпринимательство, далее большой список нарушений.
17:17:35 03-04-2025
Гость (14:22:21 03-04-2025) А разве нет в законе о защитеи прав потребителя нормы, что м... Куртка была куплена без чека, якобы с большой скидкой, только для вас
17:49:32 03-04-2025
Гость (17:17:35 03-04-2025) Куртка была куплена без чека, якобы с большой скидкой, тольк... Ну и что, что без чека? Закон не предусматривает "отмазку" в виде большой скидки "только для вас". Вы обратились в полицию, это частично помогло, но, к сожалению, некоторые сотрудники полиции сами не очень сведущи в законодательстве. Вам надо обратиться ещё в Роспотребнадзор. Они лучше знают, какие права у потребителей. Я находила их телефон в дубльгис, позвонила, мне объяснили, как подать заявление через госуслуги. Полицейские же прямо говорят, сумма небольшая, мы от 200тр занимаемся. Здесь дело не в сумме, а в большом моральном вреде, может губительно отразиться на здоровье пожилого человека. Да и сумма небольшая относительно зарплаты полицейского, а для пенсионера существенно.
21:12:01 03-04-2025
Месяц назад возле Магнита (пр.Ленина,140) парень зазывал старушек на распродажу, якобы закрывается магазин и всё вполцены. На соседнем доме крыльцо было обвито гирляндами шаров в цвет флага РФ и прикреплен баннер о распродаже. До этого там не было никакого магазина, после тоже. Вот он, ваш «Вася»! Смотрите камеры Магнита.
23:30:21 03-04-2025
Ужас.
Любите халяву.
И упорствуете.
Ужас...