Назначен новый ректор Алтайского института культуры вместо ушедшей в гордуму Буевич

Соответствующий приказ подписала министр культуры России

01 февраля 2023, 17:28, ИА Амител

Олеся Кутькина / Фото: culture22.ru

Исполняющей обязанности ректора Алтайского государственного института культуры назначена Олеся Кутькина, сообщает Минкульт Алтайского края.

"Соответствующий приказ подписала министр культуры России Ольга Любимова", – отметили в министерстве.

Кутькина с 2016 года работала в должности проректора по учебной работе. Исполнять обязанности ректора она будет до проведения выборов руководителя института.

Напомним, прошлый ректор института Галина Буевич перешла на работу на постоянной основе в Барнаульскую городскую Думу.