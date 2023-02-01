Назначен новый ректор Алтайского института культуры вместо ушедшей в гордуму Буевич
Соответствующий приказ подписала министр культуры России
01 февраля 2023, 17:28, ИА Амител
Олеся Кутькина / Фото: culture22.ru
Исполняющей обязанности ректора Алтайского государственного института культуры назначена Олеся Кутькина, сообщает Минкульт Алтайского края.
"Соответствующий приказ подписала министр культуры России Ольга Любимова", – отметили в министерстве.
Кутькина с 2016 года работала в должности проректора по учебной работе. Исполнять обязанности ректора она будет до проведения выборов руководителя института.
Напомним, прошлый ректор института Галина Буевич перешла на работу на постоянной основе в Барнаульскую городскую Думу.
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