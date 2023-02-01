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Назначен новый ректор Алтайского института культуры вместо ушедшей в гордуму Буевич

Соответствующий приказ подписала министр культуры России

01 февраля 2023, 17:28, ИА Амител

Олеся Кутькина / Фото: culture22.ru
Олеся Кутькина / Фото: culture22.ru

Исполняющей обязанности ректора Алтайского государственного института культуры назначена Олеся Кутькина, сообщает Минкульт Алтайского края.

"Соответствующий приказ подписала министр культуры России Ольга Любимова", – отметили в министерстве.

Кутькина с 2016 года работала в должности проректора по учебной работе. Исполнять обязанности ректора она будет до проведения выборов руководителя института.

Напомним, прошлый ректор института Галина Буевич перешла на работу на постоянной основе в Барнаульскую городскую Думу.

 

Комментарии 3

  • Забирайте этого Вуячича обратно Её туда пригласили из понтов что "баба тоже человек", а она с ногами полезла...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А кто она в культуре. Знаменитая актриса,режисер, художник, художественный руководитель. Чему она может научить студентов одаренных творчеством.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Эта должность- чисто административная, типа как главврач в больнице- он, конечно, в анамнезе врач, и диплом соответствующий, но лечебным делом он не занимается. Тут та же песня...
    02 февраля, Гость   Ответить
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