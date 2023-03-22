Назван необычный способ борьбы с весенней подавленностью

Всё дело в гормонах

22 марта 2023, 06:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Для борьбы с весенней подавленностью нужно чаще находиться на солнце, больше двигаться, а также петь, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

По её словам, сниженная концентрация витамина D, который вырабатывается под воздействием солнечных лучей, встречается почти у 90% россиян. И как раз его дефицит приводит к ломкости костей и влияет на репродуктивное здоровье.

Также из-за недостатка солнечного света снижается синтез гормона радости – серотонина. Для стимуляции его выработки нужно двигаться, делая хотя бы пятиминутную зарядку с утра, а также петь.

"Вы замечали, что когда мы поём – хоть хором, хоть в одиночестве, – на душе становится легче? Этому тоже есть научное объяснение. Во время вокальных занятий вырабатывается ещё один гормон счастья – окситоцин. А он, в свою очередь, стимулирует и синтез серотонина", – цитирует её "Вечерняя Москва".

Ранее психотерапевт Евгений Фомин заявил, что выгоревший на работе человек может умереть от инфаркта и инсульта.