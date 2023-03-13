Назван признак начинающегося инсульта, который невозможно не заметить

Чаще всего симптом себя проявляет после пробуждения

13 марта 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Незадолго до инсульта у человека может произойти частичная или полная кратковременная потеря зрения, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Express.

"Пациенты отмечают, что перед глазами появляется тёмное пятно или тень. Они также жалуются на потерю зрения в одном глазу сразу после пробуждения", – рассказали специалисты Harvard Health.

Медики напомнили, что после перенесённого сердечно-сосудистого заболевания необходимо лечение до полного выздоровления.

"Некоторые пациенты склонны отказываться, как только начинают чувствовать себя лучше. Это неминуемо приводит к отправной точке после всех предпринятых для выздоровления усилий", – говорится в статье.

Ранее врач назвал первые признаки рака прямой кишки, которые чаще всего не настораживают.