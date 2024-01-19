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Назван самый подешевевший в России продукт

По данным Росстата, за 2023 год в стране подешевел каждый десятый товар

19 января 2024, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Гречка за 2023 год подешевела в России на 18,8% и стала лидером по этому показателю, пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.

В пятерку самых подешевевших продуктов и товаров также вошли:

  • картошка (-15,8%);
  • овсянка (-9,6%);
  • градусник (-7,2%);
  • телевизор (-6,4%).

"В целом каждый десятый товар, цены на которые отслеживает Росстат, подешевел за прошлый год, хотя стоимость около половины из них уменьшилась менее чем на 1%. В то же время почти две трети товаров, наблюдаемых ведомством, за 2023 год подорожали меньше официальной инфляции в 7,4%", – отмечает агентство.

Накануне в Минсельхозе сообщили о снижении цен на яйца на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории, а также спрогнозировали сохранение этого тренда.

цены Продукты

Комментарии 12

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ben

17:33:12 19-01-2024

завтра яйца вдруг будут стоить не 180, а 150 рублей. На следующий год скажут подешевели за год на 15 %.

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Гость

17:37:31 19-01-2024

Одна десятая, против две третьих, силы не сопоставимые.

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Гость

17:38:42 19-01-2024

Людей хлебом не корми, дай только градусник купить

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Гость

17:46:35 19-01-2024

те градусники (спиртовые), которые сейчас продают вместо советских ртутных, такое фуфло... они должны подешеветь не на 7, а на 77%

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Гость

18:17:56 19-01-2024

Гость (17:46:35 19-01-2024) те градусники (спиртовые), которые сейчас продают вместо сов... Там инструкция есть, как пользоваться, для продвинутых. Это не ртутные, которые работают по-другому. Хотя, я честно говоря, сам не помню эту инструкцию.

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Гость

18:59:03 19-01-2024

Статью не читал, но судя по заголовку и фото, самый подешевевший продукт в России это рубль.

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Гость

19:24:54 19-01-2024

Жизнь!Вот что у нас дешевое

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гость

19:40:47 19-01-2024

Очень хорошо. Отличный продукт. Полезный главное.

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Гость

22:44:27 19-01-2024

Жизнь. Жизнь человеческая полешевела максимально

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Гость

08:25:42 20-01-2024

Гость (22:44:27 19-01-2024) Жизнь. Жизнь человеческая полешевела максимально... Жизнь блохастого кобеля сейчас важнее и дороже, чем жизнь человека.

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Пузырек

22:56:52 19-01-2024

Телевизор подешевел на 6,4%. Серьезно? Т.е. модель устарела и подешевела - это достижение?

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Гость

09:03:00 20-01-2024

Пузырек (22:56:52 19-01-2024) Телевизор подешевел на 6,4%. Серьезно? Т.е. модель устарела ... Спец по моделям? Ну купи себе Теслу и не чалься по интернетам как нищий.

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