Назван самый подешевевший в России продукт

По данным Росстата, за 2023 год в стране подешевел каждый десятый товар

19 января 2024, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Гречка за 2023 год подешевела в России на 18,8% и стала лидером по этому показателю, пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.

В пятерку самых подешевевших продуктов и товаров также вошли:

картошка (-15,8%);

овсянка (-9,6%);

градусник (-7,2%);

телевизор (-6,4%).

"В целом каждый десятый товар, цены на которые отслеживает Росстат, подешевел за прошлый год, хотя стоимость около половины из них уменьшилась менее чем на 1%. В то же время почти две трети товаров, наблюдаемых ведомством, за 2023 год подорожали меньше официальной инфляции в 7,4%", – отмечает агентство.

Накануне в Минсельхозе сообщили о снижении цен на яйца на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории, а также спрогнозировали сохранение этого тренда.