В Минсельхозе прогнозируют дальнейшее падение цен на яйца

Спрос после новогодних праздников на этот продукт упал

18 января 2024, 08:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За минувшую неделю куриные яйца в России подешевели на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории, пишут "Известия" со ссылкой на заявление Минсельхоза.

Снижение стоимости в ведомстве объяснили падением спроса после новогодних праздников и насыщением рынка дополнительными объемами продукции.

По оценке ведомства, в ближайшей перспективе этот тренд сохранится.

Ранее в Росптицесоюзе заявили, что яйца птицы из РФ остаются одними из самых доступных в мире. А до этого утверждали, что цены в 110-125 рублей за десяток яиц "абсолютно нормальные, справедливые и адекватные".