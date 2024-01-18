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В Минсельхозе прогнозируют дальнейшее падение цен на яйца

Спрос после новогодних праздников на этот продукт упал

18 января 2024, 08:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

За минувшую неделю куриные яйца в России подешевели на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории, пишут "Известия" со ссылкой на заявление Минсельхоза.

Снижение стоимости в ведомстве объяснили падением спроса после новогодних праздников и насыщением рынка дополнительными объемами продукции.

По оценке ведомства, в ближайшей перспективе этот тренд сохранится.

Ранее в Росптицесоюзе заявили, что яйца птицы из РФ остаются одними из самых доступных в мире. А до этого утверждали, что цены в 110-125 рублей за десяток яиц "абсолютно нормальные, справедливые и адекватные".

цены Продукты

Комментарии 4

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Гость

09:07:37 18-01-2024

Да неужели??????????????

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Гость

09:43:09 18-01-2024

пока только рост виден

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Гость

10:40:59 18-01-2024

А разве они уже упали в цене?

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Гость

13:23:00 18-01-2024

Гость (10:40:59 18-01-2024) А разве они уже упали в цене? ... просто упали. проверяйте при покупке на целостность.

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