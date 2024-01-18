В Минсельхозе прогнозируют дальнейшее падение цен на яйца
Спрос после новогодних праздников на этот продукт упал
18 января 2024, 08:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
За минувшую неделю куриные яйца в России подешевели на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории, пишут "Известия" со ссылкой на заявление Минсельхоза.
Снижение стоимости в ведомстве объяснили падением спроса после новогодних праздников и насыщением рынка дополнительными объемами продукции.
По оценке ведомства, в ближайшей перспективе этот тренд сохранится.
Ранее в Росптицесоюзе заявили, что яйца птицы из РФ остаются одними из самых доступных в мире. А до этого утверждали, что цены в 110-125 рублей за десяток яиц "абсолютно нормальные, справедливые и адекватные".
09:07:37 18-01-2024
Да неужели??????????????
09:43:09 18-01-2024
пока только рост виден
10:40:59 18-01-2024
А разве они уже упали в цене?
13:23:00 18-01-2024
Гость (10:40:59 18-01-2024) А разве они уже упали в цене? ... просто упали. проверяйте при покупке на целостность.