Названа дата завершения объединения двух алтайских педагогических вузов
Суть реорганизации состоит в интеграции образовательных, интеллектуальных, кадровых и других ресурсов
08 февраля 2024, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае началась подготовка к объединению барнаульского и бийского педагогических вузов – Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) и Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета (АГГПУ), сообщает "Толк".
"Объединение двух педагогических вузов, согласно дорожной карте, завершится в середине мая", – рассказали в АлтГПУ.
Напомним, вопрос интеграции обсуждали в октябре 2023 года на заседании ученого совета АлтГПУ. После объединения АГГПУ станет филиалом АлтГПУ.
Нового ректора выбирать не будут: им останется Ирина Лазаренко, избранная на этот пост в 2023 году.
"Суть реорганизации состоит в интеграции образовательных, научно-методических, интеллектуальных, кадровых, материальных и финансовых ресурсов двух педагогических вузов", – ранее пояснила Лазаренко.
11:27:55 08-02-2024
ох, чёй-то мне думается и в этой сфере скоро дореорганизуются наши любимые и бессменные...!?
15:07:28 08-02-2024
суть объединения в том, что мокрецова попалась