Названа дата завершения объединения двух алтайских педагогических вузов

Суть реорганизации состоит в интеграции образовательных, интеллектуальных, кадровых и других ресурсов

08 февраля 2024, 10:40, ИА Амител

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет / Фото: bigpi.biysk.ru

В Алтайском крае началась подготовка к объединению барнаульского и бийского педагогических вузов – Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) и Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета (АГГПУ), сообщает "Толк".

"Объединение двух педагогических вузов, согласно дорожной карте, завершится в середине мая", – рассказали в АлтГПУ.

Напомним, вопрос интеграции обсуждали в октябре 2023 года на заседании ученого совета АлтГПУ. После объединения АГГПУ станет филиалом АлтГПУ.

Нового ректора выбирать не будут: им останется Ирина Лазаренко, избранная на этот пост в 2023 году.