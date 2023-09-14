Стало известно, когда дома начнут подключать к отоплению в Барнауле
Социальные объекты и дома к теплу будут подключать по заявкам
14 сентября 2023, 12:26, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк на аппаратном совещании обсудил начало отопительного сезона в городе, сообщает мэрия.
"После 20 сентября планируется начать подключение социальных объектов и жилых домов к теплу по заявкам", – говорится в сообщении.
Напомним, отопительный сезон в Барнауле традиционно стартует в третьей декаде сентября.
По нормативам отопление запускают после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не будет превышать +8 градусов.
Ранее сообщили, что в Барнауле акты готовности к отопительному сезону уже получили 2443 дома из 2853 – это 85,6% от всех многоквартирных домов с центральным отоплением.
12:32:39 14-09-2023
А зачем нужны нормативы? Без них совсем непонятно, как жить?
12:55:34 14-09-2023
Рано, тут в новостях обещали три бабьих лета.
13:04:44 14-09-2023
Так Брестская и Молодежная в двух местах разрыты и закапываться не планируют, как отапливать будут?
13:21:47 14-09-2023
по заявкам --- подписи всех жильцов дома, заверенные нотариусом?
14:06:42 14-09-2023
завереные баблом -) Без полтора косарика подпейсь недействительна
14:21:28 14-09-2023
как сгк скажет, так и запустят. пусть даже +20 на улице
14:43:44 14-09-2023
гость (14:21:28 14-09-2023) как сгк скажет, так и запустят. пусть даже +20 на улице... Именно. И это несмотря на то, что нет никаких законных оснований для запуска. Похолодание в ближайшее время не ожидается!
20:05:49 14-09-2023
Опять из -за жадных будем мёрзнуть.....И это каждый год. Много сэкономили?
09:56:57 15-09-2023
Гость (20:05:49 14-09-2023) Опять из -за жадных будем мёрзнуть.....И это каждый год. Мно... Опять из-за мерзлюков париться будем.
10:02:12 15-09-2023
Гость (20:05:49 14-09-2023) Опять из -за жадных будем мёрзнуть.....И это каждый год. Мно... Какой смысл включать отопление, если на улице жара стоит? Опять с открытыми форточками сидеть, атмосферу отапливать? Утеплите свою халупу, не жадничайте.
10:07:22 15-09-2023
ребята, не ссорьтесь... реально в разных домах по разному, где холодно, где жарко. Даже в одном и том же доме первый этаж на северную сторону совсем не то же самое, что 5й на южную. В идеале включать отопление и регулировать, но...