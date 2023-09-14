Социальные объекты и дома к теплу будут подключать по заявкам

14 сентября 2023, 12:26, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк на аппаратном совещании обсудил начало отопительного сезона в городе, сообщает мэрия.

"После 20 сентября планируется начать подключение социальных объектов и жилых домов к теплу по заявкам", – говорится в сообщении.

Напомним, отопительный сезон в Барнауле традиционно стартует в третьей декаде сентября.

По нормативам отопление запускают после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не будет превышать +8 градусов.

Ранее сообщили, что в Барнауле акты готовности к отопительному сезону уже получили 2443 дома из 2853 – это 85,6% от всех многоквартирных домов с центральным отоплением.