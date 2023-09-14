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Стало известно, когда дома начнут подключать к отоплению в Барнауле

Социальные объекты и дома к теплу будут подключать по заявкам

14 сентября 2023, 12:26, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк на аппаратном совещании обсудил начало отопительного сезона в городе, сообщает мэрия.

"После 20 сентября планируется начать подключение социальных объектов и жилых домов к теплу по заявкам", – говорится в сообщении.

Напомним, отопительный сезон в Барнауле традиционно стартует в третьей декаде сентября.

По нормативам отопление запускают после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не будет превышать +8 градусов.

Ранее сообщили, что в Барнауле акты готовности к отопительному сезону уже получили 2443 дома из 2853 – это 85,6% от всех многоквартирных домов с центральным отоплением.

Барнаул отопительный сезон
Читайте также в сюжете: Подготовка к отопительному сезону в Барнауле - 2023

Комментарии 11

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Гость

12:32:39 14-09-2023

А зачем нужны нормативы? Без них совсем непонятно, как жить?

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Гость

12:55:34 14-09-2023

Рано, тут в новостях обещали три бабьих лета.

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Гость

13:04:44 14-09-2023

Так Брестская и Молодежная в двух местах разрыты и закапываться не планируют, как отапливать будут?

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Гость

13:21:47 14-09-2023

по заявкам --- подписи всех жильцов дома, заверенные нотариусом?

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Гость

14:06:42 14-09-2023

завереные баблом -) Без полтора косарика подпейсь недействительна

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гость

14:21:28 14-09-2023

как сгк скажет, так и запустят. пусть даже +20 на улице

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Гость

14:43:44 14-09-2023

гость (14:21:28 14-09-2023) как сгк скажет, так и запустят. пусть даже +20 на улице... Именно. И это несмотря на то, что нет никаких законных оснований для запуска. Похолодание в ближайшее время не ожидается!

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Гость

20:05:49 14-09-2023

Опять из -за жадных будем мёрзнуть.....И это каждый год. Много сэкономили?

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Гость

09:56:57 15-09-2023

Гость (20:05:49 14-09-2023) Опять из -за жадных будем мёрзнуть.....И это каждый год. Мно... Опять из-за мерзлюков париться будем.

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ыть

10:02:12 15-09-2023

Гость (20:05:49 14-09-2023) Опять из -за жадных будем мёрзнуть.....И это каждый год. Мно... Какой смысл включать отопление, если на улице жара стоит? Опять с открытыми форточками сидеть, атмосферу отапливать? Утеплите свою халупу, не жадничайте.

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Гость

10:07:22 15-09-2023

ребята, не ссорьтесь... реально в разных домах по разному, где холодно, где жарко. Даже в одном и том же доме первый этаж на северную сторону совсем не то же самое, что 5й на южную. В идеале включать отопление и регулировать, но...

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