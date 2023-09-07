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В СГК рассказали, когда в Барнауле может стартовать отопительный сезон

Решение остается за мэрией краевой столицы

07 сентября 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Столбики термометров в Алтайском крае с каждым днем опускаются все ниже, а в домах становится все холоднее. На этом фоне у горожан все чаще возникает вопрос – когда же батареи станут горячими? 

Как сообщает "КП", в пресс-службе Сибирской генерирующей компании отметили, что решение о старте сезона принимает администрация Барнаула. Точной даты начала отопительного сезона пока нет. Ежегодно он стартует примерно в середине сентября. Например, в прошлом году это было 22 сентября.

Необходимость подачи отопления будет зависеть от погоды. Согласно действующим законам, подавать тепло нужно тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла.

Отметим, что, несмотря на обещанные в эти выходные заморозки, дневные температуры воздуха будут не ниже +12 градусов. По этой причине ждать подачи отопления на следующей неделе, скорее всего, не стоит.

Барнаул отопительный сезон
Читайте также в сюжете: Подготовка к отопительному сезону в Барнауле - 2023

Комментарии 20

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Гость

19:50:16 07-09-2023

СГК опять денежек захотели! Самое главное начать и включить батареи в подъезде! Счетчик то домовой уже тикает! А то,что в квартирах- нет отопления или они еле теплятся- так ну и что... Им же две недели на запуск даётся! Так,что сидите с обогревателям , но платите денежку монополистам. Так как дом то запущен уже. Кроме того мы весь прошлый отопительный сезон мерзли, но палату за 60 квадратов исправно начисляли 10 тысяч!!!!

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Гость

20:35:04 07-09-2023

Гость (19:50:16 07-09-2023) СГК опять денежек захотели! Самое главное начать и включить ... Если у вас трубы холодные, то трясите свою УКашку: завоздушены стояки, в системе что-то накосячили. Поверьте, в основном так и есть! Привет, ТДК Монолит, которые по неделе спустить воздух не могут.

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Гость

00:07:31 08-09-2023

Гость (20:35:04 07-09-2023) Гость (19:50:16 07-09-2023) СГК опять денежек захотели... Вас можно поздравить. Если проблема только в Управляшке и не продавленных стояках! Поверьте, есть проблемы посерьезнее. Это неисправный бойлер, из- за которого не могут запустить дом. И потом батареи ниже парного молока. Тоже из- за этого. Солнечная поляна, 21.

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с.р

20:53:26 07-09-2023

Спарту отпилили от теплоцентрали и точка. В прямом смысле этого слова. Трубы срезал сосед ИПэшник. Вот будет стартовать отопительный сезон ребятне с конца октября 2024 года. Пришла администрация Ленинского - "ну надо 32 метра трубы 75 мм"....

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Гость

21:16:04 07-09-2023

Нет. У нас дело не только и даже не столько в этом. У нас проблемный бойлер, который давно подлежит замене! Дом - Солнечная поляна,21 запустить не могут, а он к тому же замыкающий в системе.. Батареи( особенно те, что на обрадках) даже после запуска ели теплятся ниже температуры человеческого тела часто! Да еще и наладка по стоякам у всех разная... Плюс дом лет 30 назад попал под эксперимент и отопление в стенах- лучистое обрезали, но не у всех. Теперь у некоторых оставлено и в стенах а у других- только батареи... А платим все одинаково. Счетчиков то индивидуальных- нет. Поэтому тепловики не торопятся ничего менять. Если бы мы платили за реальное тепло, т.е. именно за то тепло,которое получаем, то сумма в квитанциях у многих была бы мизерной. Есть квартиры у которых все батареи обрадках! А прошлый отопительный сезон вообще весь обогреватели не выключались. Особенно после аварии в марте, так и не наладили ничего. Мы хотим жить в тепле и комфорте. За те деньги, которые платим имеем право!

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Анна

09:59:59 08-09-2023

Гость (21:16:04 07-09-2023) Нет. У нас дело не только и даже не столько в этом. У нас пр... При чем здесь СГК, я их сейчас не оправдываю, но если у Вас в доме отопительная система, через 5-ую точку и батареи на обратке??? обратка не для отопления, а для возврата теплоносителя, который уже все тепло отдал в подаче? Еще что-то там пообрезали, что по проекту должно было быть))) Вы в системе дома разберитесь...

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Гость

15:17:23 08-09-2023

Анна (09:59:59 08-09-2023) При чем здесь СГК, я их сейчас не оправдываю, но если у Вас ... Как причем СГК? Про бойлер, который давно подлежит замене, так как уже вообще " не тянет" и из- за этого у нас сначала не могут запустить дом, а затем постоянно остывают батареи Вы инфу проигнорировали? Да, в доме так же есть и проблемы с наладкой, но это уже вершина айсберга.А все проблемы начинаются именно от подачи тепла И раз Вы такой специалист, Анна,то может расскажите это " заинтересованным лицам", что батареи не должны стоять на обратной подачи... Так как нас заверяют, что должно быть 50/ 50. А проблема в том, что платим мы не за реальное тепло, которое потребляем. СГК же исправно получают наши деньги, и им все равно холодно нам или нет!

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Гость

06:54:27 08-09-2023

Причем здесь дневная +12, если для начала отопительного сезона нужна среднесуточная +8?

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Гость

09:00:11 08-09-2023

Кровь из глаз пошла... Какая "обрадка"? Вы в школе вообще учились? Как можно так не уважать себя и свой язык?

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Гость

15:48:28 08-09-2023

Гость (09:00:11 08-09-2023) Кровь из глаз пошла... Какая "обрадка"? Вы в школе вообще уч... Мне очень жаль... Наверное, теперь нужно сходить к окулисту так как " кровь из глаз"- это очень серьезно! Честно говоря, просто поражают подобные комменты... Я всегда стараюсь писать грамотно. Ну бывает... А такие как Вы заходят в разные темы и не пишут ничего по поводу проблем, а правят ошибки. Вот просто радостно за Вас, если все, что Вас волнует- это грамматические ошибки других людей!) P.S. По русскому у меня в аттестате -"5".))

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Гость

10:07:37 08-09-2023

Скорее бы отопление дали. Ночами уже холодно и сыро. Теплосчетчика в доме нет. Платим копейки 12 месяцев. "Прямой договор" с СГК, так что управляшка ничего не намухлюет....

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Гость

11:23:26 08-09-2023

Гость (10:07:37 08-09-2023) Скорее бы отопление дали. Ночами уже холодно и сыро. Тепло... Обогреватель вам в помощь. Тоже есть несколько таких в нашем доме,то им жарко,то им холодно..Обычно холодно. Ну наденьте на себя одежду, включите обогреватель! Почему из-за вас одних все вокруг должны кучу денег платить за ненужную(в определенный момент) услугу? Мне вот не холодно. Привыкли дома в трусах ходить. А вообще температура +21 в квартире это норм. Вы посмотрите,как на Западе-спят в пижамах, одеваются дома ,потому что у них отпление-дорого. И у нас дорого, моя бы воля-в каждую квартиру счетчик и крутите как хотите и платите хоть по 10 тыс за свое тепло. Увы,мечты..

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Гость

14:56:50 08-09-2023

Гость (11:23:26 08-09-2023) Обогреватель вам в помощь. Тоже есть несколько таких в нашем... Страшнее дурака только дурак с инициативой. Пролезет вот такая с активной жизненной позицией и все. Писец всему и всем!

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Гость

10:21:38 08-09-2023

Нищенки опять завыли, что за тепло в доме платить нечем. Покупайте студии по 16 квадратов и живите там!

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Гость

11:26:00 08-09-2023

Гость (10:21:38 08-09-2023) Нищенки опять завыли, что за тепло в доме платить нечем. Пок... Причем тут это??? Мне не холодно, почему я должна платить за то, что мне не надо? Мороза нет, на улице плюсовая, ночью да,не тепло, ну поставьте обогреватель и платите за доп. электроэнергию. У меня вообще нет обогревателя, зимой при температуре +21 нашей семье норм, ребенок ходит по квартире босиком всегда. Я как-то не готова в сентяюре платить за отопление.

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Гость

12:35:40 08-09-2023

Гость (11:26:00 08-09-2023) Причем тут это??? Мне не холодно, почему я должна платить за... Ставь счетчики и плати по ним. И вообще, топай на кухню и тарелками командуй.

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Гость

12:57:53 08-09-2023

Гость (11:26:00 08-09-2023) Причем тут это??? Мне не холодно, почему я должна платить за... Жителей города отличает махровый эгоизм и глупость. Мне не холодно, значит и другие пусть не мерзнут. Замечательно! Зато летом в жару полгорода чуть ли не в шубах ходят.

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Гость

12:59:29 08-09-2023

Да, про Запад пишет очердная нищенка, которая там не была и никогда не будет. Она все и так по ТВ видела.

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Гость

13:11:37 08-09-2023

в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла --- через пять дней такой температуры у многих могут начаться проблемы

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гость

15:13:27 08-09-2023

да постоит холод два дня, а потом опять жара будет целую неделю, а отопление если дадут, уже не отключат и будут жарить. хватит уже улицы отапливать!

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