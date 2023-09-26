Названа дата выхода фильма "Брат 3"
Новая часть не будет связана с дилогией Алексея Балабанова
26 сентября 2023, 07:30, ИА Амител
Кадр: YouTube
Фильм "Брат 3" Валерия Переверзева выйдет 23 ноября, пишет РИА Новости.
В картине снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, братья Владимир и Юрий Торсуевы, а главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская.
Новая часть не будет связана с дилогией Алексея Балабанова, а ее события развернутся в Тамбове в 2000-х годах.
Ранее стало известно, что в кинотеатрах Алтайского края не покажут один из главных фильмов года "Оппенгеймер".
08:25:36 26-09-2023
если фильм не связан с дилогией Балобанова, зачем назвали "Брат 3"? Другой режиссер, другой фильм, другие актеры - ну назовите по своему. Заранее ясно, отстой и спекуляция на знаменитом фильме.
17:36:32 27-09-2023
Гость (08:25:36 26-09-2023) если фильм не связан с дилогией Балобанова, зачем назвали "Б... Так никто тогда смотреть это не будет.
09:35:05 26-09-2023
Брат 2 предъява Брату 3 - "Не брат ты мне".
12:30:24 27-09-2023
Гость (09:35:05 26-09-2023) Брат 2 предъява Брату 3 - "Не брат ты мне".... Ну тогда уж Брат-1
09:38:54 26-09-2023
Без Бодрова это уже не Брат, смысла нет смотреть
09:57:36 26-09-2023
«Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк» - В.И.Ленин
15:47:12 26-09-2023
Гость (09:57:36 26-09-2023) «Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими... У Ленина нет такой цитаты.
10:25:28 26-09-2023
а чо не "Аватар III" ?
11:24:53 26-09-2023
Братишки или Братан, Братэлло...
13:17:32 26-09-2023
Спекулянты! Готовы спекулировать на всём!((( На Цое, На Бодрове ... Сволочи!
14:00:38 28-09-2023
Скорее "Борат-3"