Названа дата выхода фильма "Брат 3"

Новая часть не будет связана с дилогией Алексея Балабанова

26 сентября 2023, 07:30, ИА Амител

Кадр: YouTube

Фильм "Брат 3" Валерия Переверзева выйдет 23 ноября, пишет РИА Новости.

В картине снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, братья Владимир и Юрий Торсуевы, а главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская.

Новая часть не будет связана с дилогией Алексея Балабанова, а ее события развернутся в Тамбове в 2000-х годах.

Ранее стало известно, что в кинотеатрах Алтайского края не покажут один из главных фильмов года "Оппенгеймер".