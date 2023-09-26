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Названа дата выхода фильма "Брат 3"

Новая часть не будет связана с дилогией Алексея Балабанова

26 сентября 2023, 07:30, ИА Амител

Кадр: YouTube
Кадр: YouTube

Фильм "Брат 3" Валерия Переверзева выйдет 23 ноября, пишет РИА Новости.

В картине снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, братья Владимир и Юрий Торсуевы, а главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская.

Новая часть не будет связана с дилогией Алексея Балабанова, а ее события развернутся в Тамбове в 2000-х годах.

Ранее стало известно, что в кинотеатрах Алтайского края не покажут один из главных фильмов года "Оппенгеймер".

Кино

Комментарии 11

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Гость

08:25:36 26-09-2023

если фильм не связан с дилогией Балобанова, зачем назвали "Брат 3"? Другой режиссер, другой фильм, другие актеры - ну назовите по своему. Заранее ясно, отстой и спекуляция на знаменитом фильме.

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Гость

17:36:32 27-09-2023

Гость (08:25:36 26-09-2023) если фильм не связан с дилогией Балобанова, зачем назвали "Б... Так никто тогда смотреть это не будет.

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Гость

09:35:05 26-09-2023

Брат 2 предъява Брату 3 - "Не брат ты мне".

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Душнила

12:30:24 27-09-2023

Гость (09:35:05 26-09-2023) Брат 2 предъява Брату 3 - "Не брат ты мне".... Ну тогда уж Брат-1

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Гость

09:38:54 26-09-2023

Без Бодрова это уже не Брат, смысла нет смотреть

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Гость

09:57:36 26-09-2023

«Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк» - В.И.Ленин

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Гость

15:47:12 26-09-2023

Гость (09:57:36 26-09-2023) «Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими... У Ленина нет такой цитаты.

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Гость

10:25:28 26-09-2023

а чо не "Аватар III" ?

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Гость

11:24:53 26-09-2023

Братишки или Братан, Братэлло...

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Евгений

13:17:32 26-09-2023

Спекулянты! Готовы спекулировать на всём!((( На Цое, На Бодрове ... Сволочи!

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Авдюх

14:00:38 28-09-2023

Скорее "Борат-3"

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