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Источник назвал причину облавы силовиков на Старый базар в Барнауле

Сообщается, что правоохранители проводили целевой рейд

22 июня 2024, 13:30, ИА Амител

Облава на Старый базар / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Облава на Старый базар / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в ночь с 21 на 22 июня произошла облава силовиков на Старый базар. Источник в правоохранительных органах сообщил amic.ru, что в это время проходил целевой рейд на улице Мало-Тобольской с целью пресечения правонарушений общественного порядка и обеспечения безопасности.

По словам собеседника, силовики выявили ряд нарушений законодательства и составили административные протоколы. Также ведутся разбирательства в отношении лиц, препятствующих деятельности правоохранителей.

"Силовики провели комплексную проверку на наличие и употребление наркотических веществ, присутствия несовершеннолетних, а также соблюдения миграционного законодательства", – отметил он.

Ранее подробности облавы силовиков на Старый базар рассказал очевидец. По словам мужчины, в тот момент были слышны выстрелы, также людей заставили лечь на землю, проводились обыски на предмет запрещенных веществ.

Барнаул Происшествия

Комментарии 7

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Гость

13:40:26 22-06-2024

Не спится людям! Ночью на Старом Базаре нашли 200 человек! Оказывается, Барнаульский Арбат ведет исключительно ночной образ жизни, днем пустота.

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Гость

17:47:19 22-06-2024

Гость (13:40:26 22-06-2024) Не спится людям! Ночью на Старом Базаре нашли 200 человек! ... Не ходите мальчишки по Арбату - накличете на себя беду. - "Ах Арбат, мой Арбат, ты мое призвание
Ты и радость моя, и моя беда"

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Гость

14:26:10 22-06-2024

Сегодня бы повторить и тщатильнее

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Андрей

15:23:22 22-06-2024

Видать на прошлой тусовке кого-то из силовиков обидели.

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Гость

15:31:16 22-06-2024

Молодцы! Почаще бы такие рейды!

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Тоже со стажем

16:55:30 22-06-2024

а если ночью с радаром встать в районе Ультры скорость передвижения некоторых ТС сможет удивить.

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Гость

20:11:21 22-06-2024

Тоже со стажем (16:55:30 22-06-2024) а если ночью с радаром встать в районе Ультры скорость перед... Отстреливать гонщиков из РПГ-7 для тренировки перед СВО.

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