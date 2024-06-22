Источник назвал причину облавы силовиков на Старый базар в Барнауле
Сообщается, что правоохранители проводили целевой рейд
22 июня 2024, 13:30, ИА Амител
В Барнауле в ночь с 21 на 22 июня произошла облава силовиков на Старый базар. Источник в правоохранительных органах сообщил amic.ru, что в это время проходил целевой рейд на улице Мало-Тобольской с целью пресечения правонарушений общественного порядка и обеспечения безопасности.
По словам собеседника, силовики выявили ряд нарушений законодательства и составили административные протоколы. Также ведутся разбирательства в отношении лиц, препятствующих деятельности правоохранителей.
"Силовики провели комплексную проверку на наличие и употребление наркотических веществ, присутствия несовершеннолетних, а также соблюдения миграционного законодательства", – отметил он.
Ранее подробности облавы силовиков на Старый базар рассказал очевидец. По словам мужчины, в тот момент были слышны выстрелы, также людей заставили лечь на землю, проводились обыски на предмет запрещенных веществ.
13:40:26 22-06-2024
Не спится людям! Ночью на Старом Базаре нашли 200 человек! Оказывается, Барнаульский Арбат ведет исключительно ночной образ жизни, днем пустота.
17:47:19 22-06-2024
Гость (13:40:26 22-06-2024) Не спится людям! Ночью на Старом Базаре нашли 200 человек! ... Не ходите мальчишки по Арбату - накличете на себя беду. - "Ах Арбат, мой Арбат, ты мое призвание
Ты и радость моя, и моя беда"
14:26:10 22-06-2024
Сегодня бы повторить и тщатильнее
15:23:22 22-06-2024
Видать на прошлой тусовке кого-то из силовиков обидели.
15:31:16 22-06-2024
Молодцы! Почаще бы такие рейды!
16:55:30 22-06-2024
а если ночью с радаром встать в районе Ультры скорость передвижения некоторых ТС сможет удивить.
20:11:21 22-06-2024
Тоже со стажем (16:55:30 22-06-2024) а если ночью с радаром встать в районе Ультры скорость перед... Отстреливать гонщиков из РПГ-7 для тренировки перед СВО.