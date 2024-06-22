Источник назвал причину облавы силовиков на Старый базар в Барнауле

Сообщается, что правоохранители проводили целевой рейд

22 июня 2024, 13:30, ИА Амител

Облава на Старый базар / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в ночь с 21 на 22 июня произошла облава силовиков на Старый базар. Источник в правоохранительных органах сообщил amic.ru, что в это время проходил целевой рейд на улице Мало-Тобольской с целью пресечения правонарушений общественного порядка и обеспечения безопасности.

По словам собеседника, силовики выявили ряд нарушений законодательства и составили административные протоколы. Также ведутся разбирательства в отношении лиц, препятствующих деятельности правоохранителей.

"Силовики провели комплексную проверку на наличие и употребление наркотических веществ, присутствия несовершеннолетних, а также соблюдения миграционного законодательства", – отметил он.

Ранее подробности облавы силовиков на Старый базар рассказал очевидец. По словам мужчины, в тот момент были слышны выстрелы, также людей заставили лечь на землю, проводились обыски на предмет запрещенных веществ.