Очевидец рассказал подробности облавы силовиков на Старый базар

В ФСБ пока не прокомментировали произошедшее

22 июня 2024, 12:29, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в ночь с 21 на 22 июня силовики оцепили Старый базар. Также в соцсетях сообщали об аналогичных мероприятиях в расположенном неподалеку баре "Крыша". Очевидец рассказал amic.ru подробности произошедшего.

По словам горожанина, незадолго до облавы он был на улице возле "Винотеки" на Старом базаре и отдыхал, а затем услышал выстрелы в воздух.

"Потом налетает ОМОН или спецназ, всех кладет, и я давай снимать. Ну и наснимался: у меня телефон вырвали из рук, куда-то кинули на стол и приказали лечь лицом в пол. Минут десять на асфальте полежали, потом гуськом пошли до Старого базара, где вывеска. После этого силовики приказали иностранцам подготовить паспорта для проверки, также проверяли людей и машины на наличие запрещенных веществ и все такое", – рассказал очевидец произошедшего.

В соцсетях также очевидцы отметили, что на людях в форме не было опознавательных знаков. Определить, из каких конкретно они силовых структур, не удалось. В то же время "Толк" со ссылкой на источник отмечает, что на Старом базаре мог работать спецназ ФСБ.

Amic.ru обратился в пресс-службу ФСБ по поводу произошедшего. Однако в ведомстве заявили, что не располагают информацией и выясняют подробности.