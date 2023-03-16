Названа причина взрыва и пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

В результате пожара у здания рухнули две стены

16 марта 2023, 18:45, ИА Амител

Скриншот из видео "Ростов Главный"

По предварительной информации, причиной пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону стало замыкание электропроводки внутри помещения. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Ростовской области Василий Голубев.

"Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов ёмкостей с горюче-смазочными материалами", – заявил он.

В результате пожара у здания рухнули две стены. Сейчас площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.

Напомним, что взрыв и пожар произошли 16 марта. Сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадали. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Местные власти заявляли, что угрозы для жителей окружающих здание многоквартирных домов нет. Жильцов эвакуировали.