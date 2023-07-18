Названа стоимость ремонта Крымского моста после теракта

По мнению экспертов, ремонтные работы займут около месяца

18 июля 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: t.me/bazabazon

На восстановление одного пролета Крымского моста может уйти до 300 млн рублей, то есть всего около 600 млн, рассказал "Известиям" независимый эксперт строительной отрасли Шамиль Султанов.

"Сборка пролетов взамен поврежденных осуществляется из металлоконструкций на берегу, на один пролет уходит до 600 тонн металла, а потом они устанавливаются на опоры моста, на место демонтированных", – рассказал Султанов.

Осенью 2022 года, когда мост восстанавливали после первого теракта, затраты на работы на одном пролете составили до 300 млн рублей. С того времени строительные материалы подорожали примерно на 3,6%.

Сумма ущерба будет зависеть от степени повреждений коммуникаций и автоматизированных систем. По мнению экспертов, характер повреждений – не катастрофический, ремонтные работы займут около месяца.

Напомним, теракт на Крымском мосту произошел ранним утром 17 июля, один пролет разрушен и еще один поврежден, погибли два человека и пострадал ребенок.