НОВОСТИПроисшествия

В Совфеде назвали причину украинской атаки на Крымский мост

Сенатор уверен, что Украину в ближайшее время ожидает жесткий ответ

17 июля 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: t.me/bazabazon
Фото: t.me/bazabazon

Член Совфеда Александр Башкин уверен, что украинская сторона из-за мести устроила взрыв на Крымском мосту. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

"Столкнувшись с очевидным для всех провалом контрнаступления, украинская власть вымещает злобу на мирных гражданах, совершая военные преступления против мирных граждан", – указал Башкин.

По его мнению, украинские власти "обезумели от ненависти" и начали использовать оружие против гражданского населения.

Сенатор добавил, что Украину в ближайшее время ожидает жесткий и справедливый ответ.

Напомним, в результате ЧП на Крымском мосту, произошедшего ранним утром 17 июля, один пролет разрушен и еще один поврежден, погибли два человека и пострадал ребенок.

чрезвычайное происшествие Крымский мост

Комментарии 8

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Гость

14:27:21 17-07-2023

Как Бошкин сказал, так оно и было. Точно так. Да.

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Гость

14:55:07 17-07-2023

Давно понятно, что вражда теперь на несколько поколений вперёд. А мирное воссоединение двух когда-то братских республик уже невозможно никогда.

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Гость

15:03:20 17-07-2023

Картина ясная, Одесса красная и мне с Одессой той не по пути.

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Гость

15:36:33 17-07-2023

Гость (14:55:07 17-07-2023) Давно понятно, что вражда теперь на несколько поколений впер... Чушь полнейшая, с Германией у нас были нормальные отношения, несмотря на то что они убили миллионы наших граждан. Или пример Японии, которые раболепствуют перед США и во всем им прислуживают.

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Гость

16:05:46 17-07-2023

Гость (15:36:33 17-07-2023) Чушь полнейшая, с Германией у нас были нормальные отношения,... А с каких это пор Германия и Япония стали для нас братскими республиками, с которыми мы жили в одном союзном государстве? Сами-то поняли, какую несусветную чушь написали?

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Гость

00:38:27 18-07-2023

Гость (16:05:46 17-07-2023) А с каких это пор Германия и Япония стали для нас братскими ... Доля истины есть. Это доказывает множество переселенцев. Немецкая кровь руссеет под нашим социалистическим воспитанием. А пример любви японцев к янкам неоспорим

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Гость

16:08:02 17-07-2023

Террористы понимают только язык силы.

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Юс

16:16:58 17-07-2023

Гость (16:08:02 17-07-2023) Террористы понимают только язык силы.... Ничего они не понимают

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