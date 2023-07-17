В Совфеде назвали причину украинской атаки на Крымский мост

Сенатор уверен, что Украину в ближайшее время ожидает жесткий ответ

17 июля 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: t.me/bazabazon

Член Совфеда Александр Башкин уверен, что украинская сторона из-за мести устроила взрыв на Крымском мосту. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

"Столкнувшись с очевидным для всех провалом контрнаступления, украинская власть вымещает злобу на мирных гражданах, совершая военные преступления против мирных граждан", – указал Башкин.

По его мнению, украинские власти "обезумели от ненависти" и начали использовать оружие против гражданского населения.

Сенатор добавил, что Украину в ближайшее время ожидает жесткий и справедливый ответ.

Напомним, в результате ЧП на Крымском мосту, произошедшего ранним утром 17 июля, один пролет разрушен и еще один поврежден, погибли два человека и пострадал ребенок.