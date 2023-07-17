Семейная пара погибла в результате ЧП на Крымском мосту
Люди ехали в своей машине на отдых из Нового Оскола
17 июля 2023, 12:06, ИА Амител
В результате ЧП на Крымском мосту, произошедшем ночью 17 июля, погибли два человека и пострадал ребенок, сообщает Mash.
"Погибшие – семейная пара из Белгородской области. Вместе с ними в машине находилась 14-летняя дочь. За жизнь девочки борются врачи", – говорится в сообщении.
Как уточняют "Плохие новости", семья ехала в своей машине на отдых из Нового Оскола. Погибли 36-летняя сотрудница управления образования Новооскольского городского округа и 40-летний предприниматель.
Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, движение остановили.
12:22:18 17-07-2023
В телеге ходит видео с моста. Там девушка еще живая, ее просят не двигаться и дождаться скорой. Выходит что не спасли... Очень жаль.
16:49:10 17-07-2023
Гость (12:22:18 17-07-2023) В телеге ходит видео с моста. Там девушка еще живая, ее прос... Девушка - это 36-летняя женщина? Или 14-летняя девочка-подросток?