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Семейная пара погибла в результате ЧП на Крымском мосту

Люди ехали в своей машине на отдых из Нового Оскола

17 июля 2023, 12:06, ИА Амител

В результате ЧП на Крымском мосту, произошедшем ночью 17 июля, погибли два человека и пострадал ребенок, сообщает Mash.

"Погибшие – семейная пара из Белгородской области. Вместе с ними в машине находилась 14-летняя дочь. За жизнь девочки борются врачи", – говорится в сообщении.

Как уточняют "Плохие новости", семья ехала в своей машине на отдых из Нового Оскола. Погибли 36-летняя сотрудница управления образования Новооскольского городского округа и 40-летний предприниматель.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, движение остановили.

чрезвычайное происшествие Крымский мост

Комментарии 2

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Гость

12:22:18 17-07-2023

В телеге ходит видео с моста. Там девушка еще живая, ее просят не двигаться и дождаться скорой. Выходит что не спасли... Очень жаль.

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Гость

16:49:10 17-07-2023

Гость (12:22:18 17-07-2023) В телеге ходит видео с моста. Там девушка еще живая, ее прос... Девушка - это 36-летняя женщина? Или 14-летняя девочка-подросток?

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