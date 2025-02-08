Названо главное условие Трампа для переговоров по Украине
Трамп хочет остановить убийства, сказал Келлог
08 февраля 2025, 08:35, ИА Амител
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что главным приоритетом американского лидера является прекращение боевых действий, а уже затем – проведение переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.
Трамп ранее заявлял, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на предоставляемую финансовую и военную помощь.
Газета Financial Times, ссылаясь на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что Киев рассматривает возможность передачи этих ресурсов Вашингтону в обмен на поддержку, а озвученные Трампом условия совпадают с положениями так называемого плана Зеленского.
"Трамп хочет, прежде всего, остановить убийства – просто прекратить их", – подчеркнул Келлог в интервью New York Post.
Он добавил, что именно этот принцип станет основой для его дальнейших переговоров.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры" с РФ и Украиной об урегулировании конфликта.
12:38:50 08-02-2025
Уже прекращали боевые действия ради переговоров. Даже войска отводили. Результат: СВО длится до сих пор. А могла бы закончиться в 2022.
12:52:06 08-02-2025
Странно ведут переговоры
15:15:34 08-02-2025
Гость (12:52:06 08-02-2025) Странно ведут переговоры... Да обычно - как запахло жареным, так "я в домике". Как видят слабость, так "никаких переговоров с террористами". Лицемерие.
15:21:20 08-02-2025
Оказывается за редкоземельные металлы идёт операция?
18:08:54 08-02-2025
Russkiy (15:21:20 08-02-2025) Оказывается за редкоземельные металлы идёт операция?... С добрым утром, как говорится. Подавляющее большинство войн за всю историю этого мира было за ресурсы либо территорию. Солдаты - расходный материал.
00:53:59 09-02-2025
Константин (18:08:54 08-02-2025) С добрым утром, как говорится. Подавляющее большинство войн ... Ищо из-за бап.
10:49:33 09-02-2025
Musik (00:53:59 09-02-2025) Ищо из-за бап. ... дык украинские и так все Москву обслуживают
11:20:01 09-02-2025
Russkiy (15:21:20 08-02-2025) Оказывается за редкоземельные металлы идёт операция?... Хохлы, как обычно, блефуют, Нет у них редкоземельных в большом количестве или их очень трудно добывать, овчинка выделки не стоит. Иначе окраина за 30 лет уже сама бы озолотилась. Пиндосы не дураки, чтобы верить хохлам. НАТО воюет ради войны, военно-промышленный комплекс приносит прибыль.
12:07:40 09-02-2025
Гость (11:20:01 09-02-2025) Хохлы, как обычно, блефуют, Нет у них редкоземельных в больш... Когда Апти(не путать с Апчхи) обещал Курскую область за неделю от хохлов очистить тоже блефовал?
13:19:34 09-02-2025
Гость (12:07:40 09-02-2025) Когда Апти(не путать с Апчхи) обещал Курскую область за неде... Да что Апти, он только повторил, что сказал его вышестоящий начальник Герасимов. А Герасимова показывали по всем каналам в начале августа прошлого года. Как Валерий Герасимов докладывал Путину, что в Курскую область вошла ДРГ.
19:38:08 09-02-2025
Апти много наговорил, и что разошлись с наступающими (как можно было разойтись? на самом деле драпали от них как зебры галопом). а еще потом наговорил, С сентября его не слышно. Видимо сказали, молчи, дурачек, более умные люди начнут говоритть