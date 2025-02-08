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Названо главное условие Трампа для переговоров по Украине

Трамп хочет остановить убийства, сказал Келлог

08 февраля 2025, 08:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что главным приоритетом американского лидера является прекращение боевых действий, а уже затем – проведение переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп ранее заявлял, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на предоставляемую финансовую и военную помощь.

Газета Financial Times, ссылаясь на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что Киев рассматривает возможность передачи этих ресурсов Вашингтону в обмен на поддержку, а озвученные Трампом условия совпадают с положениями так называемого плана Зеленского.

"Трамп хочет, прежде всего, остановить убийства – просто прекратить их", – подчеркнул Келлог в интервью New York Post.

Он добавил, что именно этот принцип станет основой для его дальнейших переговоров.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры" с РФ и Украиной об урегулировании конфликта.

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Dimmis Vart

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СВО США Россия Политика международные отношения украина спецоперация Дональд Трамп

Комментарии 11

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Гость

12:38:50 08-02-2025

Уже прекращали боевые действия ради переговоров. Даже войска отводили. Результат: СВО длится до сих пор. А могла бы закончиться в 2022.

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Гость

12:52:06 08-02-2025

Странно ведут переговоры

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Гость

15:15:34 08-02-2025

Гость (12:52:06 08-02-2025) Странно ведут переговоры... Да обычно - как запахло жареным, так "я в домике". Как видят слабость, так "никаких переговоров с террористами". Лицемерие.

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Russkiy

15:21:20 08-02-2025

Оказывается за редкоземельные металлы идёт операция?

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Константин

18:08:54 08-02-2025

Russkiy (15:21:20 08-02-2025) Оказывается за редкоземельные металлы идёт операция?... С добрым утром, как говорится. Подавляющее большинство войн за всю историю этого мира было за ресурсы либо территорию. Солдаты - расходный материал.

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Musik

00:53:59 09-02-2025

Константин (18:08:54 08-02-2025) С добрым утром, как говорится. Подавляющее большинство войн ... Ищо из-за бап.

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Гость

10:49:33 09-02-2025

Musik (00:53:59 09-02-2025) Ищо из-за бап. ... дык украинские и так все Москву обслуживают

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Гость

11:20:01 09-02-2025

Russkiy (15:21:20 08-02-2025) Оказывается за редкоземельные металлы идёт операция?... Хохлы, как обычно, блефуют, Нет у них редкоземельных в большом количестве или их очень трудно добывать, овчинка выделки не стоит. Иначе окраина за 30 лет уже сама бы озолотилась. Пиндосы не дураки, чтобы верить хохлам. НАТО воюет ради войны, военно-промышленный комплекс приносит прибыль.

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Гость

12:07:40 09-02-2025

Гость (11:20:01 09-02-2025) Хохлы, как обычно, блефуют, Нет у них редкоземельных в больш... Когда Апти(не путать с Апчхи) обещал Курскую область за неделю от хохлов очистить тоже блефовал?

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Гость

13:19:34 09-02-2025

Гость (12:07:40 09-02-2025) Когда Апти(не путать с Апчхи) обещал Курскую область за неде... Да что Апти, он только повторил, что сказал его вышестоящий начальник Герасимов. А Герасимова показывали по всем каналам в начале августа прошлого года. Как Валерий Герасимов докладывал Путину, что в Курскую область вошла ДРГ.

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Гость

19:38:08 09-02-2025

Апти много наговорил, и что разошлись с наступающими (как можно было разойтись? на самом деле драпали от них как зебры галопом). а еще потом наговорил, С сентября его не слышно. Видимо сказали, молчи, дурачек, более умные люди начнут говоритть

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