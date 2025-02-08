Названо главное условие Трампа для переговоров по Украине

Трамп хочет остановить убийства, сказал Келлог

08 февраля 2025, 08:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что главным приоритетом американского лидера является прекращение боевых действий, а уже затем – проведение переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп ранее заявлял, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на предоставляемую финансовую и военную помощь.

Газета Financial Times, ссылаясь на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что Киев рассматривает возможность передачи этих ресурсов Вашингтону в обмен на поддержку, а озвученные Трампом условия совпадают с положениями так называемого плана Зеленского.

"Трамп хочет, прежде всего, остановить убийства – просто прекратить их", – подчеркнул Келлог в интервью New York Post.

Он добавил, что именно этот принцип станет основой для его дальнейших переговоров.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры" с РФ и Украиной об урегулировании конфликта.