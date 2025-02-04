Мирное урегулирование возможно на основе стамбульских соглашений 2022 года

04 февраля 2025, 19:40, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Dimmis Vart

Москва готова к мирным переговорам с Киевом на основе стамбульских соглашений 2022 года, заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору", – сказал он.

Он подчеркнул, что прежде чем начать процесс урегулирования, необходимо решить вопрос с легитимностью украинского президента Владимира Зеленского, а также с запретом на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, который вступил в силу на Украине осенью 2022 года.

Ранее Владимир Путин высказался о перспективах заключения соглашения с Украиной. Российский лидер отметил, что конфликт может завершиться через полтора-два месяца при отсутствии у Киева спонсорских денег и патронов.

Глава государства также заявил, что готов назначить переговорщиков для диалога с Владимиром Зеленским.