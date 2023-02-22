Названо место России в мире по уровню роста цен в 2022 году

Самая низкая инфляция в Китае – 1,8%

22 февраля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Россия, где инфляция по итогам 2022 года составила 11,9%, заняла 52-е место по уровню роста цен среди всех стран мира, сообщает РИА Новости.

Самую высокую инфляцию в 2022 году зафиксировали в Зимбабве (243,8%), Венесуэле (234%), Ливане (122%), Аргентине (94,8%), Судане (87,3%), Турции (64,3%) и на Шри-Ланке (59,2%).

В топ-50 по темпам роста цен входит 17 европейских государств, одиннадцать из которых в Евросоюзе. Сильнее всего инфляция разогналась в Молдавии (30,2%), на Украине (26,6%), в Венгрии (24,5%), Литве (21,7%) и Латвии (20,8%).

"Среди соседей России самые высокие темпы зафиксировали в Казахстане (20,3%), Киргизии (14,7%) и Азербайджане (13,9%). Инфляция в Белоруссии и Узбекистане также выше российской – 12,8% и 12,3% соответственно", – говорится в исследовании.

Самая низкая инфляция в мире по итогам 2022 года в Китае (1,8%) и Омане (1,98%).

Единственной страной в мире, где была дефляция, стал Южный Судан – там цены снизились на 11,6%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала риски для роста инфляции в России.