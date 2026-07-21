Названы дата и место прощания с Даниилом Кузнецовым в Алтайском крае

О том, что тело пропавшего было найдено, стало известно 17 июля

21 июля 2026, 08:47, ИА Амител

Свечи. Траур. Скорбь / Фото: amic.ru

В Алтайском крае назначили дату прощания с 20-летним Даниилом Кузнецовым, который почти год числился пропавшим без вести. Его тело обнаружили 17 июля 2026 года.

Даниил Кузнецов исчез 23 августа 2025 года. В тот день молодой человек возвращался домой из Барнаула на автомобиле коллеги. Во время поездки между ними произошла ссора, после которой парень вышел из машины на Чуйском тракте.

Позже Даниила зафиксировали видеорегистратор бензовоза и камера наружного наблюдения возле бывшей воинской части неподалеку от села Токарево. После этого его следы оборвались. Несмотря на продолжительные поиски, установить местонахождение молодого человека долгое время не удавалось.

О том, что тело пропавшего было найдено, стало известно 17 июля.

Как сообщает "КП Барнаул" со ссылкой на родственников, церемония прощания с Даниилом Кузнецовым пройдет 24 июля в Новоалтайске. Проститься с погибшим можно будет с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале "Память" на улице Черепановых, 3.