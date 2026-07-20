НОВОСТИПроисшествия

Пропавшего почти год назад юношу из Барнаула нашли мертвым

Даниил Кузнецов исчез 23 августа прошлого года

20 июля 2026, 14:33, ИА Амител

Пропавший Даниил Кузнецов / Фото: СУ СК по Алтайскому краю
Пропавший Даниил Кузнецов / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Поиски 20-летнего Даниила Кузнецова из Барнаула завершились, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт". Парня нашли мертвым. 

Напомним, Даниил пропал 23 августа 2025 года. По словам родственников, в день исчезновения он ехал из Барнаула домой в Березовку вместе с коллегой. Между мужчинами произошла ссора, после чего коллега высадил Даниила на трассе недалеко от бывшей воинской части у села Токарево.

Молодой человек попал на запись видеорегистратора бензовоза, на которой было видно, что в день исчезновения Даниил стоял на дороге к садоводству "Янтарное", недалеко от воинской части.

Вскоре после пропажи Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Хронология поисков

3 сентября того же года правоохранители и волонтеры организовали масштабные поиски, обследовав огромную территорию, но это не дало ни единой зацепки. Следователи возбудили дело об убийстве.

В апреле этого года полиция Новоалтайска возобновила поиски Даниила Кузнецова. 

Даниил Кузнецов / Фото:

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НОВОСТИПроисшествия

Барнаул Происшествия пропал человек
       

Комментарии 6

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Гость

14:39:17 20-07-2026

Где нашли?

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Гость

14:46:45 20-07-2026

И по итогу что случилось то с ним? Кто его убил?

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Гость

21:17:51 20-07-2026

Гость (14:46:45 20-07-2026) И по итогу что случилось то с ним? Кто его убил?... следствие идет, что за дурацкие вопросы? оттаял да и нашли на заброшке

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Гость

09:33:47 21-07-2026

Коллега виноват, не надо было давать парню выходить из машины . Равнодушие убивает

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Гость

13:05:22 21-07-2026

так может тот угрожал - останови или я на ходу выпрыгну (дверцу уже открыл), водила конечно же остановил и сказал в сердцах - иди куда хочешь. например.

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Гость

10:01:20 21-07-2026

А довез бы до дома, то паренек жив бы остался. Ссора ссорой, но оставлять в опасности нельзя, пусть на совести водилы останется.

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