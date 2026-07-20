Пропавшего почти год назад юношу из Барнаула нашли мертвым

Даниил Кузнецов исчез 23 августа прошлого года

20 июля 2026, 14:33, ИА Амител

Пропавший Даниил Кузнецов / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Поиски 20-летнего Даниила Кузнецова из Барнаула завершились, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт". Парня нашли мертвым.

Напомним, Даниил пропал 23 августа 2025 года. По словам родственников, в день исчезновения он ехал из Барнаула домой в Березовку вместе с коллегой. Между мужчинами произошла ссора, после чего коллега высадил Даниила на трассе недалеко от бывшей воинской части у села Токарево.

Молодой человек попал на запись видеорегистратора бензовоза, на которой было видно, что в день исчезновения Даниил стоял на дороге к садоводству "Янтарное", недалеко от воинской части.

Вскоре после пропажи Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Хронология поисков

3 сентября того же года правоохранители и волонтеры организовали масштабные поиски, обследовав огромную территорию, но это не дало ни единой зацепки. Следователи возбудили дело об убийстве.

В апреле этого года полиция Новоалтайска возобновила поиски Даниила Кузнецова.