Названы возможные кандидаты на пост главы алтайского Минздрава
Самым вероятным вариантом является назначение врио замглавы Минздрава Натальи Белоцкой
12 октября 2023, 13:42, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Названы возможные кандидаты на пост главы Минздрава Алтайского края, пишет "Банкфакс".
Один из кандидатов, как сообщалось ранее, – главврач Алтайского краевого перинатального центра "Дар" Ирина Молчанова. При этом отмечается, что ее кандидатуру представители медицинского сообщества воспринимают неоднозначно.
Вторым кандидатом является руководитель Республиканской больницы в Республике Алтай Людмила Григоричева.
Наиболее вероятным вариантом считается назначение врио замглавы Минздрава Натальи Белоцкой.
14:36:02 12-10-2023
Надо, чтобы скорые быстро приезжали. А не как во время ковида 4 суток на вызов ехали. Дурдом
14:43:03 12-10-2023
Гость (14:36:02 12-10-2023) Надо, чтобы скорые быстро приезжали. А не как во время ковид... ну так это во времена ковида. просто не нужно скорую вызывать на каждый чих
14:50:40 12-10-2023
Зачем пересаживать из кресла в кресло? Люди работают, всё в их в мед. уч-х хорошо. Значит пусть продолжают службу.
14:59:20 12-10-2023
все дамы это жесть
15:26:33 12-10-2023
Похоже, в крае адекватных вообще не осталось...
15:37:22 12-10-2023
Гость (15:26:33 12-10-2023) Похоже, в крае адекватных вообще не осталось... ... Неправда, есть прекрасные высококвалифицированные кандидаты, но их не рассматривают.
16:56:44 12-10-2023
Гость (15:37:22 12-10-2023) Неправда, есть прекрасные высококвалифицированные кандидаты,... Вы , о высококвалифицированных кандидатах из Красноярска или Норильска , чьи кандидатуры не рассматривают ?
09:55:43 13-10-2023
Гость (16:56:44 12-10-2023) Вы , о высококвалифицированных кандидатах из Красноярска или... Из Барнаула. Фамилии называть не буду, они и так известны.
17:01:52 12-10-2023
Гость (15:37:22 12-10-2023) Неправда, есть прекрасные высококвалифицированные кандидаты,... Вы не путайте врачей и чиновников- "врачей".
22:34:29 12-10-2023
Гость (15:37:22 12-10-2023) Неправда, есть прекрасные высококвалифицированные кандидаты,... Это ТЕМА сама напрашивается , сколько было в Алтайском крае подготовленно людей за прошлые 5 лет , для того чтоб заниматься такой работой ? Сколько самих врачей из вузов ожидать ? Это через 6 лет учёбы , означает , 5 лет прошло и через 1 год должно появиться ..... ? Сколько ?
18:24:21 12-10-2023
Воспринимают неоднозначно - это деликатно и мягко сказано. А все потому, что безнаказанность порождает вседозволенность. Надеюсь Волчанову не назначат министром!