Названы возможные кандидаты на пост главы алтайского Минздрава

Самым вероятным вариантом является назначение врио замглавы Минздрава Натальи Белоцкой

12 октября 2023, 13:42, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Названы возможные кандидаты на пост главы Минздрава Алтайского края, пишет "Банкфакс".

Один из кандидатов, как сообщалось ранее, – главврач Алтайского краевого перинатального центра "Дар" Ирина Молчанова. При этом отмечается, что ее кандидатуру представители медицинского сообщества воспринимают неоднозначно.

Вторым кандидатом является руководитель Республиканской больницы в Республике Алтай Людмила Григоричева.

Наиболее вероятным вариантом считается назначение врио замглавы Минздрава Натальи Белоцкой.