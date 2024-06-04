НОВОСТИЭкономика

Названы две категории россиян, которым готовят досрочную пенсию с 50 лет

В обоих случаях речь идет о восстановлении справедливости

04 июня 2024, 11:20, ИА Амител

Пачки российских денег / Фото: flickr.com
Пачки российских денег / Фото: flickr.com

Пожарным ВС России и преподавателям среднего профессионального образования могут разрешить досрочный выход на пенсию с 50 лет, сообщает "Прайм".

Как пояснила директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина, армейским пожарным приходится работать в тех же условиях, что и сотрудникам государственной пожарной службы.

"Они теряют трудоспособность задолго до общего пенсионного возраста, однако права на досрочную пенсию у них нет", – пояснила эксперт.

Что касается педагогов, то и здесь речь идет о справедливости. Сейчас они не могут получить досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные учителя, поскольку по правилам для этого не менее половины обучающихся должны быть несовершеннолетними.

"В колледжах и техникумах это невозможно, ведь даже после 9-го класса большинству детей уже есть 16 лет, а к моменту окончания учебы почти всем уже по 18", – уточняет издание.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал о законопроекте, дающим право на досрочную пенсию педагогам учреждений среднего профессионального образования.

Пачки российских денег / Фото: flickr.com

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НОВОСТИОбщество
пенсии

Комментарии 6

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гость

11:26:53 04-06-2024

А работники государственной противопожарной службы субъекта и федеральной службы должны работать до 65 лет.

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Гость

12:16:37 04-06-2024

гость (11:26:53 04-06-2024) А работники государственной противопожарной службы субъекта ... Изработались ага как же...

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Гость

13:33:20 04-06-2024

Гость (12:16:37 04-06-2024) Изработались ага как же... ... Хотелось бы посмотреть, как ты со стволом по трехколенке полезешь в 65 лет!

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Гость

11:45:50 04-06-2024

Какие такие риски и тяжёлые условия у ГАИшника который в РЭО номера выдает?

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Чучмек

12:45:05 04-06-2024

Гость (11:45:50 04-06-2024) Какие такие риски и тяжёлые условия у ГАИшника который в РЭО... Соблазнов много. Устоять - сродни подвигу

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Гость

15:37:40 04-06-2024

Адвокатов тоже нужно на пенсию отправлять в том же возрасте что и полицейских и прокурорвских и судейских. Где справедливость?

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