Названы две категории россиян, которым готовят досрочную пенсию с 50 лет

В обоих случаях речь идет о восстановлении справедливости

04 июня 2024, 11:20, ИА Амител

Пачки российских денег / Фото: flickr.com

Пожарным ВС России и преподавателям среднего профессионального образования могут разрешить досрочный выход на пенсию с 50 лет, сообщает "Прайм".

Как пояснила директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина, армейским пожарным приходится работать в тех же условиях, что и сотрудникам государственной пожарной службы.

"Они теряют трудоспособность задолго до общего пенсионного возраста, однако права на досрочную пенсию у них нет", – пояснила эксперт.

Что касается педагогов, то и здесь речь идет о справедливости. Сейчас они не могут получить досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные учителя, поскольку по правилам для этого не менее половины обучающихся должны быть несовершеннолетними.

"В колледжах и техникумах это невозможно, ведь даже после 9-го класса большинству детей уже есть 16 лет, а к моменту окончания учебы почти всем уже по 18", – уточняет издание.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал о законопроекте, дающим право на досрочную пенсию педагогам учреждений среднего профессионального образования.