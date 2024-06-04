Названы две категории россиян, которым готовят досрочную пенсию с 50 лет
В обоих случаях речь идет о восстановлении справедливости
04 июня 2024, 11:20, ИА Амител
Пожарным ВС России и преподавателям среднего профессионального образования могут разрешить досрочный выход на пенсию с 50 лет, сообщает "Прайм".
Как пояснила директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина, армейским пожарным приходится работать в тех же условиях, что и сотрудникам государственной пожарной службы.
"Они теряют трудоспособность задолго до общего пенсионного возраста, однако права на досрочную пенсию у них нет", – пояснила эксперт.
Что касается педагогов, то и здесь речь идет о справедливости. Сейчас они не могут получить досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные учителя, поскольку по правилам для этого не менее половины обучающихся должны быть несовершеннолетними.
"В колледжах и техникумах это невозможно, ведь даже после 9-го класса большинству детей уже есть 16 лет, а к моменту окончания учебы почти всем уже по 18", – уточняет издание.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал о законопроекте, дающим право на досрочную пенсию педагогам учреждений среднего профессионального образования.
11:26:53 04-06-2024
А работники государственной противопожарной службы субъекта и федеральной службы должны работать до 65 лет.
12:16:37 04-06-2024
гость (11:26:53 04-06-2024) А работники государственной противопожарной службы субъекта ... Изработались ага как же...
13:33:20 04-06-2024
Гость (12:16:37 04-06-2024) Изработались ага как же... ... Хотелось бы посмотреть, как ты со стволом по трехколенке полезешь в 65 лет!
11:45:50 04-06-2024
Какие такие риски и тяжёлые условия у ГАИшника который в РЭО номера выдает?
12:45:05 04-06-2024
Гость (11:45:50 04-06-2024) Какие такие риски и тяжёлые условия у ГАИшника который в РЭО... Соблазнов много. Устоять - сродни подвигу
15:37:40 04-06-2024
Адвокатов тоже нужно на пенсию отправлять в том же возрасте что и полицейских и прокурорвских и судейских. Где справедливость?