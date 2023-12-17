Названы главные ошибки в одежде, которые дешевят образ

Дорогая одежда в этих случаях не спасет

17 декабря 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стилист Лена Червова рассказала об элементах и сочетаниях в одежде, о которых лучше забыть навсегда. В беседе с "Секретом фирмы" специалист указала на пять ошибок стиля, из-за которых даже дорого одетые люди выглядят дешево:

1. Вещи не по размеру. Это смотрится нелепо и подчеркивает несовершенства. Лучше носить то, что подходит здесь и сейчас.

2. Одежда не соответствует особенностям фигуры: живот, бока, рост и прочее. Если не учитывать этот фактор, то даже образ из дорогих вещей не спасет.

3. Устаревшие вещи. Не нужно надевать то, что было модно несколько лет назад. Исключение: базовая одежда, она актуальна вне времени.

4. Тоненькие джемперы поверх рубашек. На деле верхний слой одежды всегда должен быть плотнее нижнего.

5. Вещи в катышках, с торчащими нитками, пятнами. Это сильно испортит даже самый стильный и актуальный образ.

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