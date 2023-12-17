Названы главные ошибки в одежде, которые дешевят образ
Дорогая одежда в этих случаях не спасет
17 декабря 2023, 07:00, ИА Амител
Стилист Лена Червова рассказала об элементах и сочетаниях в одежде, о которых лучше забыть навсегда. В беседе с "Секретом фирмы" специалист указала на пять ошибок стиля, из-за которых даже дорого одетые люди выглядят дешево:
1. Вещи не по размеру. Это смотрится нелепо и подчеркивает несовершенства. Лучше носить то, что подходит здесь и сейчас.
2. Одежда не соответствует особенностям фигуры: живот, бока, рост и прочее. Если не учитывать этот фактор, то даже образ из дорогих вещей не спасет.
3. Устаревшие вещи. Не нужно надевать то, что было модно несколько лет назад. Исключение: базовая одежда, она актуальна вне времени.
4. Тоненькие джемперы поверх рубашек. На деле верхний слой одежды всегда должен быть плотнее нижнего.
5. Вещи в катышках, с торчащими нитками, пятнами. Это сильно испортит даже самый стильный и актуальный образ.
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07:04:22 17-12-2023
Майку в трусы заправлять или на выпуск ?
07:13:30 17-12-2023
У этого «стилиста» жопа шире моих плеч. Искренне не понимаю почему всякие чушки называют себя стилистами и пытаются что то вякнуть в общество…
13:31:29 17-12-2023
Гость (07:13:30 17-12-2023) У этого «стилиста» жопа шире моих плеч. Искренне не понимаю ... точно. В ее канале она раздевается. В корректирующем белье она там, запихав в трусы живот
08:29:59 17-12-2023
Вещи с дырками. Это сильно испортит даже самый стильный и актуальный образ. -Т.н. стилист показы мод не смотрит? Дырки в тренде!
08:44:04 17-12-2023
Всё верно. Я все эти правила нарушил. Не потому что Болдуин, а из экономии) на чем можно экономить-экономим, на чём нельзя экономить-не экономим.
09:51:17 17-12-2023
Полушубки овчинные дешевят образ в мороз минус 37?
18:41:20 17-12-2023
Получается , что молодежь , особенно, подростки очень дешево выглядят - они все в одежде оверсайз