Алтайский летчик прокомментировал экстренную посадку лайнера в поле под Новосибирском
По словам Сергея Шевырева, пилоты – большие молодцы
14 сентября 2023, 12:00, ИА Амител
Алтайский летчик с 52-летним стажем Сергей Шевырев прокомментировал экстренную посадку самолета Airbus "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском.
В беседе с "АиФ" он рассказал, что пока рано делать выводы о действиях пилотов, все это оценит комиссия, но точно можно сказать, что "пилоты – большие молодцы". По его словам, для того чтобы посадить в поле такой большой импортный самолет, требуется высочайший профессионализм.
"Командир, безусловно, профессионал – подобрал площадку. Это ведь надо опыт иметь – не всякая площадка подойдет. Где-то провода могли быть, канавы, другие какие-то препятствия", – отметил Шевырев.
Напомним, лайнер совершил экстренную посадку утром 12 сентября на грунт в районе села Каменка недалеко от Новосибирска. Перед этим пилоты подавали сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. На борту Airbus A320 находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка.
Позднее пассажиры поблагодарили членов экипажа на месте приземления. На заседании ВЭФ с участием Владимира Путина поаплодировали летчикам.
12:37:54 14-09-2023
Юрий Сытник совсем противоположное сказал
12:44:00 14-09-2023
Где и на чём дедок 52 года налетал?
13:38:15 14-09-2023
Лётчик не слышал, что на этих лайнерах самолёт садит уже компьютер на полном автомате? И вообще, на Западе ещё несколько лет назад проходила кампания за запуск полётов вообще без пилотов. Для этого технологически уже всё готово. Население оказалось против.
14:25:35 14-09-2023
Гость (13:38:15 14-09-2023) Лётчик не слышал, что на этих лайнерах самолёт садит уже ком... А ну вы же слушаете только тех экспертов, мнение которых схоже с вашим. Вчера же тоже самое писали по этой теме)) А я повторю свое мнение- летчики реальные молодцы!
14:37:43 14-09-2023
Гость (14:25:35 14-09-2023) А ну вы же слушаете только тех экспертов, мнение которых схо... Сначала создали аварийную ситуацию, не посчитав требующееся количество топлива\посчитав неправильно, а потом героически никого не угробили ни на земле, ни в самолете? Вчера хорошо привели пример - представьте, что чел на машине с пассажирами собрался разгоняться и прыгать через канаву с водой. Ему говорят - не надо, ты всех угробишь. Он отмахнулся, прыгнул, но, по счастью, все остались живы. Он герой?
16:00:23 14-09-2023
Гость (14:37:43 14-09-2023) Сначала создали аварийную ситуацию, не посчитав требующееся ... Вы просто уверенны, что при неполадках в самолете- сядь они в Омске, было бы все ок? Откуда такая уверенность? Вот точно, видимо все на "своей шкуре" познается у некоторых.... Будь пассажиром того рейса не писали бы подобного. И не говорите больше ерунды- летчики оказывается создали аварийную ситуацию?!
16:26:10 14-09-2023
Гость (16:00:23 14-09-2023) Вы просто уверенны, что при неполадках в самолете- сядь они ... Еще раз - у них не было топлива на полет до Новосибирска. Они до него и не долетели соответственно. Так кто виноват в том, что пришлось садиться на поле? Дядя Петя-фермер?
17:24:50 14-09-2023
Гость (16:26:10 14-09-2023) Еще раз - у них не было топлива на полет до Новосибирска. О... И что? И в чем они виноваты, в том что гидравлика у самолета отказала? Просчитать точный расход топлива они не могли, т.к. выпущенные шасси и др. увеличили его расход. Но они вовремя сориентировались и совершили мягкую посадку в поле. Спасли жизни многих людей. Продолжайте оставаться при своем мнении, но хватит навязывать его другим.
17:56:57 14-09-2023
Гость (17:24:50 14-09-2023) И что? И в чем они виноваты, в том что гидравлика у самолета... В отказе гидравлики их никто и не винит. А расчет топлива они сделать могли и, более того, должны были. С учетом того самого увеличения на выпущенные шасси. Но не сделали, либо сделали ошибочно. А теперь представьте себе, что а) поля бы там не было, б) были бы другие метеоусловия - например, туман, в) посередь поля был бы небольшой овражек... И были бы не аплодисменты, а 170 трупов. В худшем случае - еще и трупы на земле. С учетом того, что за 4 года эта а\к уже второй самолет на поле сажает, может, в консерватории что подправить пора?
18:41:32 14-09-2023
Гость (17:56:57 14-09-2023) В отказе гидравлики их никто и не винит. А расчет топлива он... Еще раз, а как прошла бы посадка в Омске, одному Богу известно. А вам- нет.
18:56:58 14-09-2023
Гость (17:56:57 14-09-2023) В отказе гидравлики их никто и не винит. А расчет топлива он... А представьте, сели бы в Омске и пожар на борту. Еще неизвестно, из-за чего неправильно посчитали топливо. А если имела место его утечка? КВС сказал, что по расчету топлива до Новосибирска хватало. Пусть комиссия вначале разберется.
18:02:47 14-09-2023
Гость (17:24:50 14-09-2023) И что? И в чем они виноваты, в том что гидравлика у самолета... И чтобы два раза не вставать - "Пилотам «Уральских авиалиний» рекомендовано сажать самолёты с неисправностями в тех аэропортах, где есть техподдержка. Такая рекомендация содержится в пакете полётной информации, который пилоты получают перед каждым рейсом. «При возникновении неисправностей в полёте и выборе аэропорта посадки рекомендуется производить посадку в аэропортах, где имеется подготовленный технический персонал для выполнения работ по устранению неисправностей на воздушных судах типа A320», — говорится в главе «Техническая поддержка» брифинг-документа для пилотов «Уральских авиалиний». Там же прописаны города, в которых имеется сертифицирующий персонал и куда пилотам авиакомпании рекомендовано сажать самолёты с неисправностями. В этом списке 23 аэропорта — и среди них нет Омска. Ближайший к нему рекомендованный аэропорт с техподдержкой находится в Новосибирске. Как пояснил источник, рекомендация пилотам следовать на запасные аэродромы с технической базой по Airbus касается только тех отказов, которые не связанны с экстренной посадкой. И отказ одной гидросистемы (всего их три) к ним не относится, добавил он. По словам другого собеседника, авиакомпании невыгодно, если самолёт с таким отказом сядет там, где нельзя оперативно и дёшево поставить его на крыло. В Омске для этого нет условий, ближайший подходящий к нему аэропорт был в Новосибирске. Опрошенные источники полагают, что пилоты севшего вчера в поле Airbus A320 выбрали запасной аэродром в Новосибирске в том числе исходя из данных рекомендаций авиакомпании." Вот отсюда у "героизма" мягкой посадки в поле ноги и растут. Повернуть повернули, а то, что топлива не хватит, рассчитать не сумели.
13:43:57 14-09-2023
а как они с поля его теперь выкорчевывать будут ? есть варианты ?
14:17:51 14-09-2023
Гость (13:43:57 14-09-2023) а как они с поля его теперь выкорчевывать будут ? есть ва... Распилят. Это ж просто поле, даже не старый аэропорт, как в Ижме.
14:08:36 14-09-2023
ну самое простое что очевидно - это сейчас выкатить его буксиром колесами на деревянные настилы широкие (чтоб по брюхо в грунт не ушел) И ждать зимы. Когда грунт подмерзнет и станет тверже бетона. Тут не долго ждать, и это будет дешевле любого другого способа -)
14:20:42 14-09-2023
Там двигатели заведомо втруху от такой посадки. Самолёт, который также садили на кукурузное поле, просто-напросто распилили.
14:29:58 14-09-2023
А если бы это было ночью то что было бы?
14:38:10 14-09-2023
Гость (14:29:58 14-09-2023) А если бы это было ночью то что было бы?... ничего хорошего
16:44:25 14-09-2023
говорил уже по зиме своим ходом улетит двигатели только очистить от кукурузы ннада
22:32:27 14-09-2023
В Омске с такой неисправностью он бы сел, механизация крыла вышла вся штатно, выкатывание за пределы полосы большой не было, и есть рядом военный аэродром с длиной полосы как в Толмачёва.