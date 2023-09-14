Алтайский летчик прокомментировал экстренную посадку лайнера в поле под Новосибирском

По словам Сергея Шевырева, пилоты – большие молодцы

14 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: соцсети

Алтайский летчик с 52-летним стажем Сергей Шевырев прокомментировал экстренную посадку самолета Airbus "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском.

В беседе с "АиФ" он рассказал, что пока рано делать выводы о действиях пилотов, все это оценит комиссия, но точно можно сказать, что "пилоты – большие молодцы". По его словам, для того чтобы посадить в поле такой большой импортный самолет, требуется высочайший профессионализм.

"Командир, безусловно, профессионал – подобрал площадку. Это ведь надо опыт иметь – не всякая площадка подойдет. Где-то провода могли быть, канавы, другие какие-то препятствия", – отметил Шевырев.

Напомним, лайнер совершил экстренную посадку утром 12 сентября на грунт в районе села Каменка недалеко от Новосибирска. Перед этим пилоты подавали сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. На борту Airbus A320 находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка.

Позднее пассажиры поблагодарили членов экипажа на месте приземления. На заседании ВЭФ с участием Владимира Путина поаплодировали летчикам.