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Названы самые популярные блюда среди туристов на Алтае

Путешественники все чаще интересуются аутентичной или традиционной для конкретного региона кухней

24 января 2024, 14:15, ИА Амител

Борщ в кружках / Фото: unsplash.com
Борщ в кружках / Фото: unsplash.com

Борщ оказался одним из самых популярных блюд среди туристов, останавливавшихся в Москве, Сочи и на Алтае, пишет "РГ".

"На Алтае его заказывают с мясом марала и чесночными пампушками. А на десерт чаще всего просят принести медовик с сорбетом из малины", – пишет газета.

В целом по стране, как говорят эксперты, путешественники все чаще интересуются аутентичной или традиционной для конкретного региона кухней. Запросы в этом плане выросли на 15-20%. Но и фастфуд актуальности не теряет.

Ранее сообщили, что в 2024 году Алтайский край планирует принять более 2,4 млн туристов. По итогам 2023-го регион посетили 2,3 млн отдыхающих.

Туризм общественное питание

Комментарии 5

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Гость

15:36:53 24-01-2024

Цены на обгаженого мухами хариуса все видели? У меня всё.

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Гость

21:16:32 24-01-2024

Гость (15:36:53 24-01-2024) Цены на обгаженого мухами хариуса все видели? У меня всё. ... Нет, не видел. Чё там?

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Гость

23:04:11 24-01-2024

Ничего нет лучше гречки с гуляшом!

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Гость

13:29:16 25-01-2024

Национальная еда на Алтае- чёрный хлеб, сыр и водка. А все эти ваши маралятины прожарки medium rare с соусом из кедровых орешков и брусники- от лукавого.

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Гость

15:26:19 25-01-2024

Гость (13:29:16 25-01-2024) Национальная еда на Алтае- чёрный хлеб, сыр и водка. А все э... Кстати да, до 2010-х знать не знал, что здесь такое вообще есть. Насчёт водки я бы только не согласился, нет уж больше БЛВЗ и не только его, заменил бы водку на мёд.

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