Названы самые популярные блюда среди туристов на Алтае
Путешественники все чаще интересуются аутентичной или традиционной для конкретного региона кухней
24 января 2024, 14:15, ИА Амител
Борщ оказался одним из самых популярных блюд среди туристов, останавливавшихся в Москве, Сочи и на Алтае, пишет "РГ".
"На Алтае его заказывают с мясом марала и чесночными пампушками. А на десерт чаще всего просят принести медовик с сорбетом из малины", – пишет газета.
В целом по стране, как говорят эксперты, путешественники все чаще интересуются аутентичной или традиционной для конкретного региона кухней. Запросы в этом плане выросли на 15-20%. Но и фастфуд актуальности не теряет.
Ранее сообщили, что в 2024 году Алтайский край планирует принять более 2,4 млн туристов. По итогам 2023-го регион посетили 2,3 млн отдыхающих.
15:36:53 24-01-2024
Цены на обгаженого мухами хариуса все видели? У меня всё.
21:16:32 24-01-2024
Гость (15:36:53 24-01-2024) Цены на обгаженого мухами хариуса все видели? У меня всё. ... Нет, не видел. Чё там?
23:04:11 24-01-2024
Ничего нет лучше гречки с гуляшом!
13:29:16 25-01-2024
Национальная еда на Алтае- чёрный хлеб, сыр и водка. А все эти ваши маралятины прожарки medium rare с соусом из кедровых орешков и брусники- от лукавого.
15:26:19 25-01-2024
Гость (13:29:16 25-01-2024) Национальная еда на Алтае- чёрный хлеб, сыр и водка. А все э... Кстати да, до 2010-х знать не знал, что здесь такое вообще есть. Насчёт водки я бы только не согласился, нет уж больше БЛВЗ и не только его, заменил бы водку на мёд.