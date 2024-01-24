Названы самые популярные блюда среди туристов на Алтае

Путешественники все чаще интересуются аутентичной или традиционной для конкретного региона кухней

24 января 2024, 14:15, ИА Амител

Борщ в кружках / Фото: unsplash.com

Борщ оказался одним из самых популярных блюд среди туристов, останавливавшихся в Москве, Сочи и на Алтае, пишет "РГ".

"На Алтае его заказывают с мясом марала и чесночными пампушками. А на десерт чаще всего просят принести медовик с сорбетом из малины", – пишет газета.

В целом по стране, как говорят эксперты, путешественники все чаще интересуются аутентичной или традиционной для конкретного региона кухней. Запросы в этом плане выросли на 15-20%. Но и фастфуд актуальности не теряет.

Ранее сообщили, что в 2024 году Алтайский край планирует принять более 2,4 млн туристов. По итогам 2023-го регион посетили 2,3 млн отдыхающих.