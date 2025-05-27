Лидируют София и Михаил

27 мая 2025, 13:29, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Самыми популярными именами для детей в России с начала 2025 года стали София и Михаил, сообщает РИА Новости.

"Именем София назвали 7177 детей. Михаилом назвали 8330 детей", – говорится в сообщении.

Среди женских имен на втором месте по популярности – Ева (им назвали 6226 девочек), на третьем – Анна (5926), на четвертом – Мария (5326), на пятом – Варвара (5299).

На втором месте по популярности среди мужских имен – Александр (7397), на третьем – Артем (6588), на четвертом – Матвей (5636), на пятом – Тимофей (5393).

Ранее в Управлении юстиции по Алтайскому краю рассказали, какими именами чаще всего в 2024 году называли новорожденных в регионе.