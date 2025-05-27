Названы самые популярные имена для детей в России в 2025 году
Лидируют София и Михаил
27 мая 2025, 13:29, ИА Амител
Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Самыми популярными именами для детей в России с начала 2025 года стали София и Михаил, сообщает РИА Новости.
"Именем София назвали 7177 детей. Михаилом назвали 8330 детей", – говорится в сообщении.
Среди женских имен на втором месте по популярности – Ева (им назвали 6226 девочек), на третьем – Анна (5926), на четвертом – Мария (5326), на пятом – Варвара (5299).
На втором месте по популярности среди мужских имен – Александр (7397), на третьем – Артем (6588), на четвертом – Матвей (5636), на пятом – Тимофей (5393).
Ранее в Управлении юстиции по Алтайскому краю рассказали, какими именами чаще всего в 2024 году называли новорожденных в регионе.
14:29:28 27-05-2025
хорошо что ни Ярополк (Яромир) и Али или Жанна
17:44:25 02-06-2025
Нормальные красивые имена. Был мультик София прекрасная. После этого, дочку только Софией хотела назвать. Растёт, моя маленькая принцесса София.