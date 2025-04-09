Оскар и Оливия. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае
Ни одно редкое имя в марте не совпало с теми, которыми называли детей в феврале
09 апреля 2025, 16:37, ИА Амител
Младенец / Фото: unsplash.com/Janko Ferlič
В Алтайском крае в марте 2025 года появились на свет 1114 новорожденных, сообщает Управление юстиции Алтайского края в своем Telegram-канале.
"575 записей актов в отношении мальчиков, 539 записей актов в отношении девочек", – говорится в сообщении.
Популярные имена мальчиков – Михаил, Александр, Артем. Редкие имена – Кристофер Мадс, Леон, Оскар.
Популярные имена девочек – Варвара, Ева, София. Редкие имена – Адалин, Оливия, Эмили.
Напомним, в феврале в Алтайском крае самыми редкими именами мальчиков стали Амур, Гектор, Корнелиус, а у девочек – Ариадна, Латея, Ума.
16:39:44 09-04-2025
Интересно какое отчество у Адалин, Оливия, Эмили.
17:59:25 09-04-2025
Ева (16:39:44 09-04-2025) Интересно какое отчество у Адалин, Оливия, Эмили.... Мастурбековна и Джамшутовна
18:16:21 09-04-2025
Ева (16:39:44 09-04-2025) Интересно какое отчество у Адалин, Оливия, Эмили.... Адалин Насеменовна
07:59:41 10-04-2025
Ева (16:39:44 09-04-2025) Интересно какое отчество у Адалин, Оливия, Эмили.... Адалин Компаньевна
10:53:12 10-04-2025
Ева (16:39:44 09-04-2025) Интересно какое отчество у Адалин, Оливия, Эмили.... У меня старшую дочь зовут Аделина Александровна. (Ей 25 лет)
Нормально сочетается. У знакомых есть Николь Николаевна .
Каждому - своë...
11:19:44 10-04-2025
Ева (16:39:44 09-04-2025) Интересно какое отчество у Адалин, Оливия, Эмили.... Ивановна
20:08:00 09-04-2025
Родителей надо на вменяемость проверить.
14:19:26 10-04-2025
Гость (20:08:00 09-04-2025) Родителей надо на вменяемость проверить. ... Себя проверь, а с именами всё в порядке
09:33:18 10-04-2025
Гость (20:08:00 09-04-2025) Родителей надо на вменяемость проверить. ... У каждого свои взгляды и ничего здесь странного нет.Странные люди те кто своё мнение навязывает
21:47:34 10-04-2025
Алена (09:33:18 10-04-2025) У каждого свои взгляды и ничего здесь странного нет.Странные... Правильно! Я с вами согласен.
21:41:27 10-04-2025
Страна многонациональная. У каждого народа свое имя.
21:46:24 10-04-2025
Мою любимую бабушку звали Изати. Если дети будут согласны я хотел бы назвать внучку в честь бабушки. (Ызаттуу-уважаемая).