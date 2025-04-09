Оскар и Оливия. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае

Ни одно редкое имя в марте не совпало с теми, которыми называли детей в феврале

09 апреля 2025, 16:37, ИА Амител

Младенец / Фото: unsplash.com/Janko Ferlič

В Алтайском крае в марте 2025 года появились на свет 1114 новорожденных, сообщает Управление юстиции Алтайского края в своем Telegram-канале. "575 записей актов в отношении мальчиков, 539 записей актов в отношении девочек", – говорится в сообщении. Популярные имена мальчиков – Михаил, Александр, Артем. Редкие имена – Кристофер Мадс, Леон, Оскар. Популярные имена девочек – Варвара, Ева, София. Редкие имена – Адалин, Оливия, Эмили. Напомним, в феврале в Алтайском крае самыми редкими именами мальчиков стали Амур, Гектор, Корнелиус, а у девочек – Ариадна, Латея, Ума.