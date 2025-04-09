НОВОСТИОбщество

Оскар и Оливия. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае

Ни одно редкое имя в марте не совпало с теми, которыми называли детей в феврале

09 апреля 2025, 16:37, ИА Амител

Младенец / Фото: unsplash.com/Janko Ferlič
Младенец / Фото: unsplash.com/Janko Ferlič

В Алтайском крае в марте 2025 года появились на свет 1114 новорожденных, сообщает Управление юстиции Алтайского края в своем Telegram-канале.

"575 записей актов в отношении мальчиков, 539 записей актов в отношении девочек", – говорится в сообщении.

Популярные имена мальчиков – Михаил, Александр, Артем. Редкие имена – Кристофер Мадс, Леон, Оскар.

Популярные имена девочек – Варвара, Ева, София. Редкие имена – Адалин, Оливия, Эмили.

Напомним, в феврале в Алтайском крае самыми редкими именами мальчиков стали Амур, Гектор, Корнелиус, а у девочек – Ариадна, Латея, Ума.

Младенец / Фото: unsplash.com/Janko Ferlič

Графинья и Конрад. Топ редких имен, которые давали детям в Алтайском крае в 2024 году

Как молодые родители в 2024 году назвали своих новорожденных детей, amic.ru рассказали в Управлении юстиции по Алтайскому краю
НОВОСТИОбщество

Алтайский край дети

Комментарии 12

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Ева

16:39:44 09-04-2025

Интересно какое отчество у Адалин, Оливия, Эмили.

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Гость

17:59:25 09-04-2025

Ева (16:39:44 09-04-2025) Интересно какое отчество у Адалин, Оливия, Эмили.... Мастурбековна и Джамшутовна

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Гость

18:16:21 09-04-2025

Ева (16:39:44 09-04-2025) Интересно какое отчество у Адалин, Оливия, Эмили.... Адалин Насеменовна

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гость

07:59:41 10-04-2025

Ева (16:39:44 09-04-2025) Интересно какое отчество у Адалин, Оливия, Эмили.... Адалин Компаньевна

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Oxana

10:53:12 10-04-2025

Ева (16:39:44 09-04-2025) Интересно какое отчество у Адалин, Оливия, Эмили.... У меня старшую дочь зовут Аделина Александровна. (Ей 25 лет)
Нормально сочетается. У знакомых есть Николь Николаевна .
Каждому - своë...

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Гость

11:19:44 10-04-2025

Ева (16:39:44 09-04-2025) Интересно какое отчество у Адалин, Оливия, Эмили.... Ивановна

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Гость

20:08:00 09-04-2025

Родителей надо на вменяемость проверить.

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Гость

14:19:26 10-04-2025

Гость (20:08:00 09-04-2025) Родителей надо на вменяемость проверить. ... Себя проверь, а с именами всё в порядке

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Алена

09:33:18 10-04-2025

Гость (20:08:00 09-04-2025) Родителей надо на вменяемость проверить. ... У каждого свои взгляды и ничего здесь странного нет.Странные люди те кто своё мнение навязывает

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Януш

21:47:34 10-04-2025

Алена (09:33:18 10-04-2025) У каждого свои взгляды и ничего здесь странного нет.Странные... Правильно! Я с вами согласен.

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Януш

21:41:27 10-04-2025

Страна многонациональная. У каждого народа свое имя.

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Януш

21:46:24 10-04-2025

Мою любимую бабушку звали Изати. Если дети будут согласны я хотел бы назвать внучку в честь бабушки. (Ызаттуу-уважаемая).

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