Названы самые востребованные профессии в Алтайском крае в мае

Чаще всего работодатели искали менеджеров по продажам и общению с клиентами

24 мая 2024, 11:31, ИА Амител

Люди за работой / Фото: pxhere.com

Стало известно, какие профессии стали самыми востребованными в Алтайском крае в мае. Об этом сообщает hh.ru.

В мае жители региона чаще всего искали работу менеджеров по продажам и водителей. В десятку популярных вакансий также вошли продавец-консультант, продавец-кассир, бухгалтер, упаковщик, комплектовщик, разнорабочий, менеджер по работе с партнерами и другие.

Проще всего найти работу продавцам и разнорабочим (в среднем 1,9 претендента на вакансию), операторам call-центра (2,4), водителям (2,8), менеджерам по продажам (3), бухгалтерам (3,1). Конкуренция за работу среди курьеров (4,4 резюме на вакансию) и упаковщиков (5,8) в пределах нормы.

Среди остальных специальностей конкуренция выше нормы: администратор (11,6 резюме на вакансию) и менеджер по работе с партнерами (37,6).