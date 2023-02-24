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Китай опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Все 12 пунктов

В документе призвали все страны, "разжигающие" конфликт, успокоиться и отказаться от применения двойных стандартов

24 февраля 2023, 11:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

МИД Китая в пятницу, 24 февраля, представил свой план политического урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Документ содержит 12 пунктов, в которых призывают отказаться от холодной войны и прийти к уважению интересов безопасности всех стран.

1
 
Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.
"Все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства", – говорится в документе.
Важно одинаково и единообразно применять международное право и отказаться от применения двойных стандартов.
2
 
Необходимо отказаться от менталитета холодной войны. Региональная безопасность не может быть обеспечена за счёт усиления и расширения военных блоков. Важно должным образом учитывать законные интересы безопасности всех стран.
3
 
Все стороны должны сохранять сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации или даже выхода украинского кризиса из-под контроля. Необходимо возобновить прямой диалог между Москвой и Киевом.
"Прекратить боевые действия и остановить войну. В конфликтах и войнах нет победителей", – говорится в тексте.
4
 
Диалог и переговоры – единственный реальный выход из украинского кризиса. Необходимо создать условия и предоставить платформы для возобновления переговоров между Россией и Украиной.
5
 
Важно поддерживать все меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Нельзя допускать политизации гуманитарных вопросов.
6
 
Все стороны должны создать более благоприятные условия для обменов военнопленными между Россией и Украиной. Необходима защита гражданских лиц и военнопленных.
7
 
Необходимо обеспечить безопасность атомных электростанций и не допускать вооружённых нападений на мирные ядерные объекты, такие как АЭС.
8
 
Необходимо противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия.
9
 
Все стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Чёрному морю. Международное сотрудничество в области продовольственной безопасности может обеспечить реальное решение проблемы глобального продовольственного кризиса.
10
 
Нельзя допускать злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта.
"Они не способствуют разрешению кризиса, а лишь создают новые проблемы", – говорится в плане.
11
 
Необходимо обеспечить стабильность цепочек производства и поставок и противостоять политизации мировой экономической системы.
12
 
Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в послевоенном восстановлении в зоне конфликта.

Комментарии 7

  • Хороший план. Но нереальный.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Позиция Китая ясна, останавливаем конфликт, договариваемся, все экономические цепочки восстанавливаем.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Короче против всего плохого за все хорошее. Я могу такие же планы на коленке написать, вот например пункт 1 - "делать хорошо, а плохо не делать"
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Хороший план. Но нереальный.===Считаете,для того чтобы остановить мировую гидру-США-предстоит рубить её головы?
    24 февраля, Гость   Ответить
  • для того чтобы остановить мировую гидру-США-предстоит рубить её головы? час назад, Гость Ответить--------------- чёрт его знает, что сейчас делать! В ООН приняли резолюцию, призывающую РФ прекратить военные действия, обстрелы и т.п. В то же время к Украине у ООН вопросов нет - им не запрещается воевать против России, обстреливать Курскую, Белгородскую, Брянскую области. То есть совсем далеко от мирного урегулирования.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно, что примерно треть этих пунктов устраивает Запад
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Лихой рубака, штаны подтяни и сопли подотри.
    24 февраля, Гость   Ответить
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