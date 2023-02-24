Китай опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Все 12 пунктов
В документе призвали все страны, "разжигающие" конфликт, успокоиться и отказаться от применения двойных стандартов
24 февраля 2023, 11:03, ИА Амител
Фото: unsplash.com
МИД Китая в пятницу, 24 февраля, представил свой план политического урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
Документ содержит 12 пунктов, в которых призывают отказаться от холодной войны и прийти к уважению интересов безопасности всех стран.
1
Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.
"Все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства", – говорится в документе.
Важно одинаково и единообразно применять международное право и отказаться от применения двойных стандартов.
2
Необходимо отказаться от менталитета холодной войны. Региональная безопасность не может быть обеспечена за счёт усиления и расширения военных блоков. Важно должным образом учитывать законные интересы безопасности всех стран.
3
Все стороны должны сохранять сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации или даже выхода украинского кризиса из-под контроля. Необходимо возобновить прямой диалог между Москвой и Киевом.
"Прекратить боевые действия и остановить войну. В конфликтах и войнах нет победителей", – говорится в тексте.
4
Диалог и переговоры – единственный реальный выход из украинского кризиса. Необходимо создать условия и предоставить платформы для возобновления переговоров между Россией и Украиной.
5
Важно поддерживать все меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Нельзя допускать политизации гуманитарных вопросов.
6
Все стороны должны создать более благоприятные условия для обменов военнопленными между Россией и Украиной. Необходима защита гражданских лиц и военнопленных.
7
Необходимо обеспечить безопасность атомных электростанций и не допускать вооружённых нападений на мирные ядерные объекты, такие как АЭС.
8
Необходимо противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия.
9
Все стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Чёрному морю. Международное сотрудничество в области продовольственной безопасности может обеспечить реальное решение проблемы глобального продовольственного кризиса.
10
Нельзя допускать злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта.
"Они не способствуют разрешению кризиса, а лишь создают новые проблемы", – говорится в плане.
11
Необходимо обеспечить стабильность цепочек производства и поставок и противостоять политизации мировой экономической системы.
12
Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в послевоенном восстановлении в зоне конфликта.
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