Китай опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Все 12 пунктов

В документе призвали все страны, "разжигающие" конфликт, успокоиться и отказаться от применения двойных стандартов

24 февраля 2023, 11:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

МИД Китая в пятницу, 24 февраля, представил свой план политического урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Документ содержит 12 пунктов, в которых призывают отказаться от холодной войны и прийти к уважению интересов безопасности всех стран.

1 Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. "Все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства", – говорится в документе. Важно одинаково и единообразно применять международное право и отказаться от применения двойных стандартов.

2 Необходимо отказаться от менталитета холодной войны. Региональная безопасность не может быть обеспечена за счёт усиления и расширения военных блоков. Важно должным образом учитывать законные интересы безопасности всех стран.

3 Все стороны должны сохранять сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации или даже выхода украинского кризиса из-под контроля. Необходимо возобновить прямой диалог между Москвой и Киевом. "Прекратить боевые действия и остановить войну. В конфликтах и войнах нет победителей", – говорится в тексте.

4 Диалог и переговоры – единственный реальный выход из украинского кризиса. Необходимо создать условия и предоставить платформы для возобновления переговоров между Россией и Украиной.

5 Важно поддерживать все меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Нельзя допускать политизации гуманитарных вопросов.

6 Все стороны должны создать более благоприятные условия для обменов военнопленными между Россией и Украиной. Необходима защита гражданских лиц и военнопленных.

7 Необходимо обеспечить безопасность атомных электростанций и не допускать вооружённых нападений на мирные ядерные объекты, такие как АЭС.

8 Необходимо противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия.

9 Все стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Чёрному морю. Международное сотрудничество в области продовольственной безопасности может обеспечить реальное решение проблемы глобального продовольственного кризиса.

10 Нельзя допускать злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта. "Они не способствуют разрешению кризиса, а лишь создают новые проблемы", – говорится в плане.

11 Необходимо обеспечить стабильность цепочек производства и поставок и противостоять политизации мировой экономической системы.