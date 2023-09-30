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Названы средние цены на мясо в Алтайском крае

Дороже всего стоит баранина

30 сентября 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Средние цены на мясо в Алтайском крае немного подросли по сравнению с прошлой неделей, следует из данных Алтайкрайстата.

Так, килограмм говядины по состоянию на 25 сентября стоил 472 рубля, свинины – 336 рублей, баранины – 593 рубля, курицы – 222 рубля, мороженая неразделанная рыба – 201 рубль. Сосиски и сардельки стоят в среднем 473 рубля, полукопченая колбаса – 561 рубль, вареная – 462 рубля.

Из других важных продуктов: сливочное масло – 702 рубля, маргарин – 212 рублей, подсолнечное масло – 125 рублей (за литр), сметана – 243 рубля, 10 куриных яиц – 71 рубль, сахар-песок – 74 рубля.

Ранее сообщили, что в сосисках российского бренда "Сливушки" нашли коготь крысы.

цены Продукты

Комментарии 17

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Гость

20:04:34 30-09-2023

Само то, в субботу по писярику

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Гость

20:06:14 30-09-2023

и можно уточнить - курица - суповой набор или филе?

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Гость

03:29:50 01-10-2023

Гость (20:06:14 30-09-2023) и можно уточнить - курица - суповой набор или филе?... Тушка цыплёнка

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Гость

20:19:34 30-09-2023

Инфляция 3-4%?Во статистика даёт угля, мелкого но....!

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Курья

20:29:35 30-09-2023

Живем в деревне . Вчера брали мякоть говядины по 590 рублей(в мясном магазине). Вот так!

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Гость

23:55:40 30-09-2023

Курья (20:29:35 30-09-2023) Живем в деревне . Вчера брали мякоть говядины по 590 рублей(... Я на рынке брала недавно балык говядины по 600 руб.

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Гость

22:59:42 01-10-2023

Гость (23:55:40 30-09-2023) Я на рынке брала недавно балык говядины по 600 руб.... И это ещё дёшево. На рынке ВДНХ балык до 800. Вот почему балык рыбы по 1500 , а говядины всего 600? А самое страшное - промышленная свинина заполонила прилавки. Домашнюю свинину поискать ещё надо!

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Гость

00:46:23 01-10-2023

Курья (20:29:35 30-09-2023) Живем в деревне . Вчера брали мякоть говядины по 590 рублей(... У вас там местные продают в два раза дешевле.

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Гость

01:54:02 01-10-2023

Курья (20:29:35 30-09-2023) Живем в деревне . Вчера брали мякоть говядины по 590 рублей(... а самим вырастить слабо!

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Руршсе

13:45:02 01-10-2023

Курья (20:29:35 30-09-2023) Живем в деревне . Вчера брали мякоть говядины по 590 рублей(... Своё надо выращивать. Дармоеды.

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Гость

22:47:38 30-09-2023

Бабки говорят что в ВОВ цены не поднимали и все заводы работали. А нынче одни провокаторы

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Chlf777

23:07:33 30-09-2023

Вот и подсчитайте инфляцию по честному, господа правители

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Гость

12:52:46 02-10-2023

Chlf777 (23:07:33 30-09-2023) Вот и подсчитайте инфляцию по честному, господа правители... 5,2% ------ С официального сайта ЦБ)))))))))))

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Гость

01:59:24 01-10-2023

кому бы продать мясо по такой цене а то у нас свинина 220 говядина 340 и то говорят дорого

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Гость

09:06:08 01-10-2023

Гость (01:59:24 01-10-2023) кому бы продать мясо по такой цене а то у нас свинина 220 го... Ещё, закупая молоко по 16р.,говорят ,что ни мясо ни молоко никому не нужны!

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Гость

14:58:42 01-10-2023

Гость (01:54:02 01-10-2023) а самим вырастить слабо!... Еще как слабо!Купить сено,зерно,чалить навоз,кормить не менее 10 месяцев,чтобы на 200 кг. хотя бы вырос телок-обойдется еще дороже...Да и телка самого еще надо купить,недешево тоже...У нас скотину не держат как раньше-в каждом дворе...Народ живет в большинстве пенсионеры,на деревню осталось 3 коровы,говядина на рынке (мякоть без косточки) до 600р.доходит.

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Евгений

01:03:25 02-10-2023

Ну, обнародовали? Дальше что? Кому легче стало?

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