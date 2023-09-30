Названы средние цены на мясо в Алтайском крае

Дороже всего стоит баранина

30 сентября 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Средние цены на мясо в Алтайском крае немного подросли по сравнению с прошлой неделей, следует из данных Алтайкрайстата.

Так, килограмм говядины по состоянию на 25 сентября стоил 472 рубля, свинины – 336 рублей, баранины – 593 рубля, курицы – 222 рубля, мороженая неразделанная рыба – 201 рубль. Сосиски и сардельки стоят в среднем 473 рубля, полукопченая колбаса – 561 рубль, вареная – 462 рубля.

Из других важных продуктов: сливочное масло – 702 рубля, маргарин – 212 рублей, подсолнечное масло – 125 рублей (за литр), сметана – 243 рубля, 10 куриных яиц – 71 рубль, сахар-песок – 74 рубля.

Ранее сообщили, что в сосисках российского бренда "Сливушки" нашли коготь крысы.