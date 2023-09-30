Названы средние цены на мясо в Алтайском крае
Дороже всего стоит баранина
30 сентября 2023, 19:40, ИА Амител
Средние цены на мясо в Алтайском крае немного подросли по сравнению с прошлой неделей, следует из данных Алтайкрайстата.
Так, килограмм говядины по состоянию на 25 сентября стоил 472 рубля, свинины – 336 рублей, баранины – 593 рубля, курицы – 222 рубля, мороженая неразделанная рыба – 201 рубль. Сосиски и сардельки стоят в среднем 473 рубля, полукопченая колбаса – 561 рубль, вареная – 462 рубля.
Из других важных продуктов: сливочное масло – 702 рубля, маргарин – 212 рублей, подсолнечное масло – 125 рублей (за литр), сметана – 243 рубля, 10 куриных яиц – 71 рубль, сахар-песок – 74 рубля.
Ранее сообщили, что в сосисках российского бренда "Сливушки" нашли коготь крысы.
20:04:34 30-09-2023
Само то, в субботу по писярику
20:06:14 30-09-2023
и можно уточнить - курица - суповой набор или филе?
03:29:50 01-10-2023
Гость (20:06:14 30-09-2023) и можно уточнить - курица - суповой набор или филе?... Тушка цыплёнка
20:19:34 30-09-2023
Инфляция 3-4%?Во статистика даёт угля, мелкого но....!
20:29:35 30-09-2023
Живем в деревне . Вчера брали мякоть говядины по 590 рублей(в мясном магазине). Вот так!
23:55:40 30-09-2023
Курья (20:29:35 30-09-2023) Живем в деревне . Вчера брали мякоть говядины по 590 рублей(... Я на рынке брала недавно балык говядины по 600 руб.
22:59:42 01-10-2023
Гость (23:55:40 30-09-2023) Я на рынке брала недавно балык говядины по 600 руб.... И это ещё дёшево. На рынке ВДНХ балык до 800. Вот почему балык рыбы по 1500 , а говядины всего 600? А самое страшное - промышленная свинина заполонила прилавки. Домашнюю свинину поискать ещё надо!
00:46:23 01-10-2023
Курья (20:29:35 30-09-2023) Живем в деревне . Вчера брали мякоть говядины по 590 рублей(... У вас там местные продают в два раза дешевле.
01:54:02 01-10-2023
Курья (20:29:35 30-09-2023) Живем в деревне . Вчера брали мякоть говядины по 590 рублей(... а самим вырастить слабо!
13:45:02 01-10-2023
Курья (20:29:35 30-09-2023) Живем в деревне . Вчера брали мякоть говядины по 590 рублей(... Своё надо выращивать. Дармоеды.
22:47:38 30-09-2023
Бабки говорят что в ВОВ цены не поднимали и все заводы работали. А нынче одни провокаторы
23:07:33 30-09-2023
Вот и подсчитайте инфляцию по честному, господа правители
12:52:46 02-10-2023
Chlf777 (23:07:33 30-09-2023) Вот и подсчитайте инфляцию по честному, господа правители... 5,2% ------ С официального сайта ЦБ)))))))))))
01:59:24 01-10-2023
кому бы продать мясо по такой цене а то у нас свинина 220 говядина 340 и то говорят дорого
09:06:08 01-10-2023
Гость (01:59:24 01-10-2023) кому бы продать мясо по такой цене а то у нас свинина 220 го... Ещё, закупая молоко по 16р.,говорят ,что ни мясо ни молоко никому не нужны!
14:58:42 01-10-2023
Гость (01:54:02 01-10-2023) а самим вырастить слабо!... Еще как слабо!Купить сено,зерно,чалить навоз,кормить не менее 10 месяцев,чтобы на 200 кг. хотя бы вырос телок-обойдется еще дороже...Да и телка самого еще надо купить,недешево тоже...У нас скотину не держат как раньше-в каждом дворе...Народ живет в большинстве пенсионеры,на деревню осталось 3 коровы,говядина на рынке (мякоть без косточки) до 600р.доходит.
01:03:25 02-10-2023
Ну, обнародовали? Дальше что? Кому легче стало?