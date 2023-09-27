В России подорожают суши и роллы

Рестораторы говорят, что цены растут на все сырье

27 сентября 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Рестораторы допустили подорожание суши и роллов до 14% в ближайшие дни, пишут "Известия".

Индексацию, в частности, связывают с подорожанием всего сырья.

Так, лосось в сентябре подорожал на 25%, угорь и тунец с июня – на 20%, курица – на 30–50%. Из-за роста курса валюты подскочили в цене на 30% и более и на импортные продукты: креветки, угрей, нори и прочее.

Ранее сообщили, что в России рухнули цены на горбушу.