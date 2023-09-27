НОВОСТИЭкономика

В России подорожают суши и роллы

Рестораторы говорят, что цены растут на все сырье

27 сентября 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Рестораторы допустили подорожание суши и роллов до 14% в ближайшие дни, пишут "Известия".

Индексацию, в частности, связывают с подорожанием всего сырья.

Так, лосось в сентябре подорожал на 25%, угорь и тунец с июня – на 20%, курица – на 30–50%. Из-за роста курса валюты подскочили в цене на 30% и более и на импортные продукты: креветки, угрей, нори и прочее. 

Ранее сообщили, что в России рухнули цены на горбушу.

цены рыба Продукты

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

11:56:42 27-09-2023

Только рад, предпочитаю пельмени!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:59 27-09-2023

Гость (11:56:42 27-09-2023) Только рад, предпочитаю пельмени! ... Пельмени-то дешевеют, да?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:31 27-09-2023

Гость (11:56:42 27-09-2023) Только рад, предпочитаю пельмени! ... Нормальные уже 500 р за пачку, кушайте не подавитесь

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:37 27-09-2023

Гость (12:21:31 27-09-2023) Нормальные уже 500 р за пачку, кушайте не подавитесь... Глупо есть магазинные, всякую фигню суют.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:01 27-09-2023

Будем есть роллы с огурцом, ням-ням, мои любимые, они как были 100 руб., так и есть

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:26 27-09-2023

ДА ВСЁ УЖЕ ДОРОЖАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:26:34 27-09-2023

Не надо быть экономистом, чтобы предсказать, что дорожать будет всё. И еще долго, возможно, десятилетия.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:26 27-09-2023

А почему Дубаи престали суши-ролы делать? В связи в подорожанием? Или шеф-повар поменялся?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:09 27-09-2023

ну и что что дорожает, скоро зарплата будет 94 тыс!!! Заживем!!!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров