В России подорожают суши и роллы
Рестораторы говорят, что цены растут на все сырье
27 сентября 2023, 11:44, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Рестораторы допустили подорожание суши и роллов до 14% в ближайшие дни, пишут "Известия".
Индексацию, в частности, связывают с подорожанием всего сырья.
Так, лосось в сентябре подорожал на 25%, угорь и тунец с июня – на 20%, курица – на 30–50%. Из-за роста курса валюты подскочили в цене на 30% и более и на импортные продукты: креветки, угрей, нори и прочее.
Ранее сообщили, что в России рухнули цены на горбушу.
11:56:42 27-09-2023
Только рад, предпочитаю пельмени!
12:18:59 27-09-2023
Гость (11:56:42 27-09-2023) Только рад, предпочитаю пельмени! ... Пельмени-то дешевеют, да?
12:21:31 27-09-2023
Гость (11:56:42 27-09-2023) Только рад, предпочитаю пельмени! ... Нормальные уже 500 р за пачку, кушайте не подавитесь
12:42:37 27-09-2023
Гость (12:21:31 27-09-2023) Нормальные уже 500 р за пачку, кушайте не подавитесь... Глупо есть магазинные, всякую фигню суют.
12:05:01 27-09-2023
Будем есть роллы с огурцом, ням-ням, мои любимые, они как были 100 руб., так и есть
12:09:26 27-09-2023
ДА ВСЁ УЖЕ ДОРОЖАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
12:26:34 27-09-2023
Не надо быть экономистом, чтобы предсказать, что дорожать будет всё. И еще долго, возможно, десятилетия.
15:16:26 27-09-2023
А почему Дубаи престали суши-ролы делать? В связи в подорожанием? Или шеф-повар поменялся?
15:32:09 27-09-2023
ну и что что дорожает, скоро зарплата будет 94 тыс!!! Заживем!!!