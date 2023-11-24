Названы сроки выборов президента Белоруссии

Они состоятся в 2025 году

24 ноября 2023, 18:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Об этом сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко, пишет "БелТа".

Также он добавил, что выборы в нижнюю палату парламента и местные Советы депутатов состоятся 25 февраля следующего года.

В России президентские выборы пройдут 17 марта 2024-го. Списка кандидатов еще нет, но несколько человек уже заявили о намерении в них поучаствовать.

Владимир Путин о своем выдвижении официально еще не объявлял.