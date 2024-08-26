Названы участки дорог, которые перекроют в Барнауле в День города
В местах мероприятий запретят использовать средства индивидуальной мобильности
26 августа 2024, 06:40, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/141060
В Барнауле ко Дню города планируется перекрыть два участка дорог. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
29 августа – 1 сентября закроют для транспорта проспект Социалистический, с 15:00 до 18:00 31 августа ограничат движение на участке проспекта Ленина от улицы Ползунова до Речного вокзала. Также будут перекрыты съезды на проспект Ленина с Нового моста и улицы Максима Горького.
В местах проведения массовых мероприятий – на пешеходной Мало-Тобольской, площади Сахарова, в парке "Центральный" – запретят использование самокатов и других средств индивидуальной мобильности.
14:12:19 26-08-2024
А нехрен было набережную Речной вокзал) сносить...