Названы участки дорог, которые перекроют в Барнауле в День города

В местах мероприятий запретят использовать средства индивидуальной мобильности

26 августа 2024, 06:40, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/141060

В Барнауле ко Дню города планируется перекрыть два участка дорог. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

29 августа – 1 сентября закроют для транспорта проспект Социалистический, с 15:00 до 18:00 31 августа ограничат движение на участке проспекта Ленина от улицы Ползунова до Речного вокзала. Также будут перекрыты съезды на проспект Ленина с Нового моста и улицы Максима Горького.

В местах проведения массовых мероприятий – на пешеходной Мало-Тобольской, площади Сахарова, в парке "Центральный" – запретят использование самокатов и других средств индивидуальной мобильности.