Не дельцы, а патриоты. Депутат Госдумы оценил уровень бизнеса в стране и на Алтае

А также рассказал, что готовы сделать сами народные избранники, чтобы улучшить условия работы предпринимателей

07 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

В Алтайский край с рабочим визитом приехал депутат Госдумы от партии "Новые люди" Александр Дёмин. Кроме всего прочего, он стал гостем "Переговорки" на amic.ru, где рассказал, как изменилось отношение власти к предпринимателям, какие законы для бизнеса сейчас в работе и как бороться с нечестными торговцами.

Кто в "Переговорке"



Александр Дёмин родился 23 сентября 1988 года. Депутат Государственной Думы VIII созыва, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Член фракции "Новые люди". Окончил факультет психологии в Современной гуманитарной академии, Южный федеральный университет по специальности "Организация и возрастная психология". Служил в космических войсках.



Занимался вожатской и педагогической деятельностью в детских оздоровительных учреждениях. С 2015 года исполнял обязанности гендиректора благотворительного фонда образовательных программ "Капитаны". С 2018 по 2019 год руководил образовательным конкурсом для школьников "Мой первый бизнес" в АНО "Россия – страна возможностей". 02:15 "Отношение к бизнесу стало иным", – гость студии о том, как пандемия и СВО изменили подход власти к малому и среднему предпринимательству.

03:11 В 90-х годах бизнесмены считались "дельцами" и "хапугами", а теперь это патриоты страны.

04:19 "Бизнес "обелился", – о том, как общепит сам предлагает вариант работы по-честному.

07:03 Партия собрала 549 предложений от бизнеса – чего хотят предприниматели?

08:33 О том, как правоохранительные органы не выполняют мораторий на проверки бизнеса.

09:48 Почему в бюджете сократили некоторые меры поддержки МСП?

11:20 +25% к КПД сотрудника. Депутат поддерживает предложение ухода от критерия занятости к критерию качества в МСП: какого они размера, сколько работают на рынке, какова эффективность каждого работника.

13:05 Кто такие инфоскамеры и как с ними будут бороться через Ассоциацию инфобизнеса?

17:28 Партия "Новые люди" предложила поправку в закон, чтобы потребители могли требовать назад деньги за некачественный контент. Например, за бесполезные онлайн-курсы. Но как при этом не допустить развития "потребительского терроризма"?

22: 47 "Молодые люди помогают молодым людям". О проекте "Я в деле" и кому он нужен.

24:30 Алтайский край – один из экспериментальных регионов.

25:13 "Средние показатели", – Александр Дёмин оценил развитие предпринимательства на Алтае и что бы он сказал представителям власти по этому поводу.