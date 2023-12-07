Не дельцы, а патриоты. Депутат Госдумы оценил уровень бизнеса в стране и на Алтае
А также рассказал, что готовы сделать сами народные избранники, чтобы улучшить условия работы предпринимателей
07 декабря 2023, 09:45, ИА Амител
В Алтайский край с рабочим визитом приехал депутат Госдумы от партии "Новые люди" Александр Дёмин. Кроме всего прочего, он стал гостем "Переговорки" на amic.ru, где рассказал, как изменилось отношение власти к предпринимателям, какие законы для бизнеса сейчас в работе и как бороться с нечестными торговцами.
Кто в "Переговорке"
Александр Дёмин родился 23 сентября 1988 года. Депутат Государственной Думы VIII созыва, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Член фракции "Новые люди". Окончил факультет психологии в Современной гуманитарной академии, Южный федеральный университет по специальности "Организация и возрастная психология". Служил в космических войсках.
Занимался вожатской и педагогической деятельностью в детских оздоровительных учреждениях. С 2015 года исполнял обязанности гендиректора благотворительного фонда образовательных программ "Капитаны". С 2018 по 2019 год руководил образовательным конкурсом для школьников "Мой первый бизнес" в АНО "Россия – страна возможностей". 02:15 "Отношение к бизнесу стало иным", – гость студии о том, как пандемия и СВО изменили подход власти к малому и среднему предпринимательству.
03:11 В 90-х годах бизнесмены считались "дельцами" и "хапугами", а теперь это патриоты страны.
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07:03 Партия собрала 549 предложений от бизнеса – чего хотят предприниматели?
08:33 О том, как правоохранительные органы не выполняют мораторий на проверки бизнеса.
09:48 Почему в бюджете сократили некоторые меры поддержки МСП?
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13:05 Кто такие инфоскамеры и как с ними будут бороться через Ассоциацию инфобизнеса?
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25:13 "Средние показатели", – Александр Дёмин оценил развитие предпринимательства на Алтае и что бы он сказал представителям власти по этому поводу.
10:01:54 07-12-2023
О России думает !!!
10:36:52 07-12-2023
Гость (10:01:54 07-12-2023) О России думает !!!... Полный бред,что о России он думает."Новые люди" это прикормыши запада,либералы до мозга костей,такие партии вообще не должны существовать в период военных действий!
10:54:30 07-12-2023
человек 88 г.р. с образованием психолога председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, серьезно? чей сын или кто его тесть?
10:55:31 07-12-2023
Эт хто патриоты??? Не смешите меня.
11:17:31 07-12-2023
Гость (10:55:31 07-12-2023) Эт хто патриоты??? Не смешите меня.... Как же не патриоты? Они же своей Родиной торгуют, не чужой какой-нибудь...
11:06:14 07-12-2023
Просто интересно, он хоть знает разницу между техникой и технологией? А вообще, в мире под бизнесом понимается материальное производство по собстенным технологиям. Всё остальное - коммерция и предпринимательство. Для развития страны важен только бизнес, а не вторичная сфера обслуживания типа "купи, накрути и тут же перепродай". А собственно бизнеса у нас как раз таки нет, поскольку уже нет технологий!
12:07:18 07-12-2023
"В 90-х годах бизнесмены считались "дельцами" и "хапугами", а теперь это патриоты страны." правильно. сначала нахапали, а теперь, чтоб сохранить нахапанное, надо быть патриотом. удивительно вот что... чел 88-го года, вожатый психолог, целый председатель комитета ГД по малому и среднему предпринимательству, к которому он никогда не имел никакого отношения.
13:56:46 07-12-2023
Гость (12:07:18 07-12-2023) "В 90-х годах бизнесмены считались "дельцами" и "хапугами", ... Так логично, "Patriotism is the last refuge of a scoundrel".
17:35:38 07-12-2023
Барыги и спекулянты.
17:50:15 07-12-2023
Если они патриоты то почему хреново живет народ и страна.Они хапуги и грабители народа цель которых только добиться роскоши для себя любыми аморальными и преступными схемами.Сословие с очень низкой социальной ответственностью перед народом и страной, неблаговидные деяния которого нагло покрывает правящий режим, забывая к чему приведет подобная политика.
20:05:36 07-12-2023
О! как же они далеки от Народа!!!?
21:05:37 08-12-2023
СЮРреализм в действии.
12:48:02 09-12-2023
Где родня, кто без присмотра гулять отпустил мелкого? Заберите , уже проголодался наверное.