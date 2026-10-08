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"Не фейк". Алтайская прокуратура подтвердила нападение медведя на подростка

Поставлено на контроль принятие процессуального решения

08 октября 2026, 15:22, ИА Амител

Медведь / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru
Медведь / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

В Алтайском крае проводится проверка по сообщению о нападении медведя на подростка в Солтонском районе, сообщает региональная прокуратура.

"Нападение действительно было сегодня. Не фейк", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, медведь напал на подростка на пасеке в 20 километрах от Солтона. Подростка доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

"В целях всестороннего и объективного установления всех обстоятельств произошедшего проводится проверка исполнения федерального законодательства. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на недопущение подобных случаев. Поставлено на контроль принятие процессуального решения", - отметили в прокуратуре.

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