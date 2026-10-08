"Не фейк". Алтайская прокуратура подтвердила нападение медведя на подростка

Поставлено на контроль принятие процессуального решения

08 октября 2026, 15:22, ИА Амител

Медведь / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

В Алтайском крае проводится проверка по сообщению о нападении медведя на подростка в Солтонском районе, сообщает региональная прокуратура.

"Нападение действительно было сегодня. Не фейк", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, медведь напал на подростка на пасеке в 20 километрах от Солтона. Подростка доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.