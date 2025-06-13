Врачи продолжают фиксировать медленные, но устойчивые улучшения

13 июня 2025, 13:05, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже полгода находится в коме. Медики по-прежнему оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Однако врачи также фиксируют улучшения, которые дают осторожную надежду на восстановление пациента. Об этом сообщает topnews.ru.

Со слов супруги Кеосаяна, главного редактора RT Маргариты Симоньян, иногда муж реагирует на ее голос: может моргнуть или слегка пошевелить пальцами, отвечая на обращение.

"Тигран отвечает. Не говорит, но отвечает. Ему скажешь: "Если ты меня слышишь, моргни" – он моргает. Я ему что-то говорю – он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает", – рассказала журналистка.

Медики также отмечают, что в последние недели у Кеосаяна начали проявляться отдельные рефлексы и реакции на звуковые и тактильные раздражители. Однако от конкретных прогнозов специалисты воздерживаются. Врачи также заявляют: полное восстановление потребует времени, и речь может идти о многих месяцах. Кеосаяну предстоит пройти длительный курс реабилитации и восстановления жизненных функций.

Кардиолог и кандидат медицинских наук Алексей Федоров ранее пояснял "Царьграду", что восстановление после такой травмы крайне сложное и непредсказуемое. По его словам, кома, наступившая вследствие клинической смерти, требует длительного и комплексного реабилитационного подхода.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.