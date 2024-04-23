Не говорит о качестве работы. Политологи оценили "отставку" глав нескольких регионов

Во время СВО власти не будут устраивать стресс-тест работающей системе, считают эксперты

23 апреля 2024, 07:14, ИА Амител

Кадровые перестановки / Фото: myslo.ru

Массовой смены губернаторов в связи с формированием нового состава правительства ждать не стоит, считают опрошенные amic.ru политтехнологи. Ранее "Ведомости" со ссылкой на четверых собеседников, близких к Администрации президента, сообщали, что сразу четверо руководителей субъектов могут оставить свои посты (а некоторые – пойти на повышение в правительство). В список претендентов на "вылет" попал и глава соседней Республики Алтай Олег Хорохордин. Почему "губернаторопад" маловероятен, а кто на самом деле может лишиться поста – в материале amic.ru.

"Фамилий до последнего никто не знает"

Отставка главы Республики Алтай Олега Хорохордина, полномочия которого истекают в 2024 году, маловероятна, отмечает сибирский политтехнолог Татьяна Косачева. По ее словам, к руководителю региона "нет никаких вопросов со стороны федерального центра".

"Отставка возможна в том случае, если он допустит какие-то колоссальные управленческие ошибки – если бы они были, уже бы появились в публичном поле. Сегодня предпосылок нет", – отмечает эксперт.

В целом, по ее словам, большого количества отставок ждать не стоит.

"Мы продолжаем жить в ситуации СВО, и устраивать стресс-тест работающей системе никто не будет", – говорит она.

Олег Хорохордин уже согласован на новый срок в Администрации президента, утверждает алтайский политтехнолог Константин Лукин. Он подчеркивает, что кадровые ротации в период формирования правительства – естественный процесс. В это время некоторые главы регионов могут переходить на федеральный уровень, а федеральные чиновники – получать губернаторские посты, отмечает он.

Однако окончательный список губернаторов, которых в этом году ждет новая работа, пока неизвестен, подчеркивает Лукин. Поэтому обсуждаемые сегодня "варианты" нельзя считать за абсолютную истину. Они лишь "подсвечивают" интерес к ситуации вокруг формирования правительства, что происходит раз в шесть лет, поясняет он.

Тем не менее, говорит политтехнолог, ясно одно:

"Все, кто идет в этом году на второй срок, его получат. Мы видим, что президент принимает по два губернатора в неделю и дает им прямые ответы – пойдут они на новый срок или нет. Но конкретных фамилий, до того как они будут представлены президентом на согласование Госдуме, никто не знает".

По прогнозам экспертов, одним из кандидатов "на вылет" может стать глава Оренбургской области Денис Паслер. Якобы он может лишиться поста на фоне ситуации с паводком в регионе. И такое решение (если его, конечно, примут) вполне объяснимо, говорит Татьяна Косачева.

"Ситуация с паводком, решение проблем жителей, которые оказалась в зоне затопления, оперативная помощь – все будет учитываться", – говорит она.

А вот Лукин считает иначе. Он предрекает главе Оренбургской области дальнейшую работу на посту.



"Как показывает практика последних 15 лет, никогда не "сдавали" губернатора, которому поручено исправить то, что случилось. Наоборот, его оставляют, заставляя разгребать последствия", – говорит он.

"Кандидатов на вылет может быть больше"

Вряд ли уйдет в отставку и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, добавляет Косачева. И на это есть ряд причин.

"Регион хорошо провел президентскую кампанию: все задачи, поставленные Администрацией, выполнены. У губернатора в следующем году выборы, претензий к нему нет. Поэтому его перевод в федеральное правительство или еще куда маловероятен", – говорит Косачева.

Отставка Кобзева обсуждается на фоне проблем, которые возникли еще при прошлом руководстве регионом, напомнила политтехнолог. Среди них – состояние объектов здравоохранения, образования, дорожного строительства.

"Кобзев начал двигать с места многие проблемные точки. Регион подготовил собственную программу, благодаря которой начали ремонтировать дороги, которые не ремонтировали по 30 лет (да и асфальта там никогда не было). Губернатору нужно время на завершение начатой работы. Нужно, чтобы в регион продолжало поступать федеральное финансирование", – говорит Косачева.

Что касается других возможных "отставников" – губернатора Калининградской области Антона Алиханова и главы Нижегородской области Глеба Никитина, то у них предпосылок для снятия с должности нет, указывает эксперт. Не исключено, что они могут занять посты в федеральном правительстве, и это будет говорить "о том, что они достойно справляются со своими задачами", отмечает Косачева.

Лукин тоже подчеркивает: переход губернаторов в федеральное правительство можно рассматривать как повышение, которое, в первую очередь, отражает качество их работы. По его мнению, список кандидатов "на повышение" может быть шире, чем четверо озвученных. В него с большой вероятностью могут попасть глава Тульской области Алексей Дюмин и губернатор Томской области Владимир Мазур.

Однако в целом, по прогнозам политтехнолога, серьезных кадровых изменений в правительстве ждать не стоит. С его слов, произойдет перераспределение полномочий между действующими членами кабмина. Обновлению будет подлежать не более 15-20% состава, считает он. В частности, ротации могут произойти среди вице-премьеров, а также руководителей федеральных агентств.

Инаугурация президента РФ Владимира Путина пройдет 7 мая. В день вступления в должность президента правительство во главе с премьер-министром слагает свои полномочия. При этом члены кабинета министров продолжают исполнять обязанности до формирования нового состава кабмина.

По данным СМИ, уже 8 мая Владимир Путин предложит на утверждение Госдуме кандидатуру премьер-министра. После этого депутаты должны одобрить претендентов на посты вице-премьеров и отраслевых министров. Процесс формирования кабинета министров может занять около двух недель.