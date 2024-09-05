Куда ушел ковид. Болеют ли еще люди "короной" и от чего нужно привиться прямо сейчас

Есть прогнозы, что человечество может столкнуться с новой неизвестной и очень неприятной инфекцией, подтвердил врач

05 сентября 2024, 09:45, ИА Амител

Что происходит с ковидом осенью-2024 и какие новые инфекции угрожают человечеству сегодня, рассказал в "Переговорке" на amic.ru главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Оказывается, коронавирус никуда не делся, люди им болеют и даже попадают в стационары. А еще, по словам эксперта, в последний год в сотни раз выросла заболеваемость по целому ряду инфекций. Узнали, как от них защититься. А также выяснили, почему прививка от гриппа бесплатна, а от коронавируса – нет, и что за новая болезнь Х, которой пугают человечество.

Кто в "Переговорке"



Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края, президент Ассоциации инфекционистов Алтайского края. Организация создана в мае 2015 года для развития практической и научной инфектологии и укрепления профессиональных связей.

02:02 "Пока еще нет". Стали ли ковид обычным сезонным заболеванием, как это прогнозировали инфекционисты?

03:37 О том, болеют ли сегодня люди ковидом и попадают ли из-за этого в стационары.

05:14 Как сейчас протекает коронавирус и какой его подвид заражает жителей Алтайского края.

06:32 "Две-три недели и будет подъем заболеваемости". Придется ли жителям Алтайского края снова носить маски?

08:37 Почему прививка от гриппа бесплатна, а от коронавируса – платно? Грипп – это серьезней, чем ковид?

09:59 Правда ли, что прививка от гриппа может защитить и от коронавируса?

11:01 "Расслабляться нельзя". Что за новая болезнь Х, которой пугают население?

13:11 "Передается через укус комара". Что за лихорадка Западного Нила и грозит ли она жителям Алтайского края?

14:21 "Один из факторов, угрожающий национальной безопасности". О том, почему нельзя бесконтрольно принимать антибиотики.

16:27 О том, при каких симптомах ОРВИ нужно обращаться к врачу.

17:01 "Пришло время платить по счетам". Валерий Шевченко рассказывает, что за последний год заболеваемость по некоторым инфекциям выросла в сотни раз по сравнению с доковидным периодом. А также объясняет, что это за болезни и как от них защититься.

19:44 "Антиваксеры, вы не правы". О том, почему раньше так не болели, а теперь начали.

21:57 "Из тонуса не вышли". Готова ли наша система здравоохранения к приходу новой внезапной и страшной инфекции.