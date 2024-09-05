Куда ушел ковид. Болеют ли еще люди "короной" и от чего нужно привиться прямо сейчас
Есть прогнозы, что человечество может столкнуться с новой неизвестной и очень неприятной инфекцией, подтвердил врач
05 сентября 2024, 09:45, ИА Амител
Что происходит с ковидом осенью-2024 и какие новые инфекции угрожают человечеству сегодня, рассказал в "Переговорке" на amic.ru главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Оказывается, коронавирус никуда не делся, люди им болеют и даже попадают в стационары. А еще, по словам эксперта, в последний год в сотни раз выросла заболеваемость по целому ряду инфекций. Узнали, как от них защититься. А также выяснили, почему прививка от гриппа бесплатна, а от коронавируса – нет, и что за новая болезнь Х, которой пугают человечество.
Кто в "Переговорке"
Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края, президент Ассоциации инфекционистов Алтайского края. Организация создана в мае 2015 года для развития практической и научной инфектологии и укрепления профессиональных связей.
02:02 "Пока еще нет". Стали ли ковид обычным сезонным заболеванием, как это прогнозировали инфекционисты?
03:37 О том, болеют ли сегодня люди ковидом и попадают ли из-за этого в стационары.
05:14 Как сейчас протекает коронавирус и какой его подвид заражает жителей Алтайского края.
06:32 "Две-три недели и будет подъем заболеваемости". Придется ли жителям Алтайского края снова носить маски?
08:37 Почему прививка от гриппа бесплатна, а от коронавируса – платно? Грипп – это серьезней, чем ковид?
09:59 Правда ли, что прививка от гриппа может защитить и от коронавируса?
11:01 "Расслабляться нельзя". Что за новая болезнь Х, которой пугают население?
13:11 "Передается через укус комара". Что за лихорадка Западного Нила и грозит ли она жителям Алтайского края?
14:21 "Один из факторов, угрожающий национальной безопасности". О том, почему нельзя бесконтрольно принимать антибиотики.
16:27 О том, при каких симптомах ОРВИ нужно обращаться к врачу.
17:01 "Пришло время платить по счетам". Валерий Шевченко рассказывает, что за последний год заболеваемость по некоторым инфекциям выросла в сотни раз по сравнению с доковидным периодом. А также объясняет, что это за болезни и как от них защититься.
19:44 "Антиваксеры, вы не правы". О том, почему раньше так не болели, а теперь начали.
21:57 "Из тонуса не вышли". Готова ли наша система здравоохранения к приходу новой внезапной и страшной инфекции.
09:53:38 05-09-2024
привьешься - помрешь от вторички
не привьешься - вообще помрешь в страшных муках.
один вариант остается - забить.
11:05:15 05-09-2024
от коронавируса – платно ---- с ума сошли что-ли, ее и бесплатно не хотели делать
11:49:49 05-09-2024
"Пришло время платить по счетам". По чьим считаем платить? По счетам Минздрава? А может корь и краснуха вылезли после ослабления иммунитета прививками сами знаете от чего ? Зря он не уточнил у кого это все "вылезло" у вакцинированных или у не вакцинированных ? Лично знаю нескольких человек вакцинированных у которых после вакцинации "вылезла" ветрянка, которой они не болели до этого.
11:54:35 05-09-2024
Страшный человек - все проблемы со здоровьем предлагает решать через вакцинацию. Ни одна вакцина не дает 100 процентной защиты от болезни, ни одна вакцина не гарантирует отсутствия побочек.
13:50:13 05-09-2024
гость (11:54:35 05-09-2024) Страшный человек - все проблемы со здоровьем предлагает реша... Злодей!
23:21:42 05-09-2024
гость (11:54:35 05-09-2024) Страшный человек - все проблемы со здоровьем предлагает реша... В прошлом году начальство решило привить сотрудников, мол, много по больничным ходят, а отсюда большие проблемы. Привили насильно почти, а порой и просто отлавливали для прививки. После прививки вся работа предприятия была почти парализованной - больше половины сотрудников заболели, но и потом зимой болели, т.к. прививка оказалась практически бесполезной.