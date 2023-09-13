Не хватило конкуренции. Эксперты оценили явку на выборы губернатора Алтайского края
По мнению специалистов, регион всегда отличался невысоким числом голосующих
13 сентября 2023, 16:20, ИА Амител
Эксперты оценили явку на выборы губернатора Алтайского края. Об этом сообщает портал "Клуб регионов".
Директор Центра правовых и избирательных технологий Константин Малышев заявил о том, что явка выше 25% для Алтайского края – уже хороший результат. Он пояснил, что регион никогда не входил в число тех, где люди активно голосуют.
Кроме того, Малышев добавил, что на интерес к выборам повлияла низкая конкуренция, которая возникла из-за отсутствия кандидата от КПРФ Марии Прусаковой. По мнению специалиста, ее участие не могло бы перевести выборы во второй тур, но добавило бы интереса к голосованию.
Такого же мнения придерживается представитель Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Он отметил, что результаты выборов не изменились бы, но интерес к ним был бы выше.
16:52:24 13-09-2023
Низкая явка на выборы , это показатель зрелости общества в ориентирах значения законности .
17:29:11 13-09-2023
Гость (16:52:24 13-09-2023) Низкая явка на выборы , это показатель зрелости общества в о... А может, низкая явка на выборы - показатель недоверия населения к результатам выборов?
16:52:38 13-09-2023
А я не сомневаюсь, что Прусакова изменила бы итоги выборов. В первом туре- точно. И также в этом несомневались и некоторые, иначе бы фильтр она преодолела.))
17:48:39 13-09-2023
Гость (16:52:38 13-09-2023) А я не сомневаюсь, что Прусакова изменила бы итоги выборов. ... Прусакова?! А кстати, где она?
17:59:41 13-09-2023
Гость (17:48:39 13-09-2023) Прусакова?! А кстати, где она?... Прусакова не прошла муниципальный фильтр. Без этого теперь не сможешь балатироваться. А тут в комментах пишут, что она отказалась- это не правда!
14:25:00 14-09-2023
Гость (16:52:38 13-09-2023) А я не сомневаюсь, что Прусакова изменила бы итоги выборов. ... Для конкуренции нужны конкуренты. Все кандидаты не соответствовали уровню должности Губернатора и Прусакова не соответствует. Нужен характер, опыт и талант.
17:37:08 13-09-2023
Низкая явка на выборы это показатель того, что ничего не изменится. Люди устали от откровенного вранья. Зря Прусакова отказалась, зря. Всем остальным желаем твердо стоять на ногах и честно трудится для людей. Вот тогда будет понятно за кого большинство голосов.
17:47:30 13-09-2023
гость (17:37:08 13-09-2023) Низкая явка на выборы это показатель того, что ничего не изм... А мы это кто? Николай 2?))
18:46:34 13-09-2023
гость (17:37:08 13-09-2023) Низкая явка на выборы это показатель того, что ничего не изм... Сходи проголосуй, не веришь, сходи пронаблюдай - нет, буду сидеть дома и ныть, как все устали. Читать противно.
06:39:46 14-09-2023
Гость (18:46:34 13-09-2023) Сходи проголосуй, не веришь, сходи пронаблюдай - нет, буду с... До люмпенов бесполезно что-то доносить. Сидят и ждут, что "Прилетит вдруг волшебник В голубом вертолете И бесплатно покажет кино. С днем рожденья поздравит И, наверно, оставит Мне в подарок пятьсот эскимо." Только и умеют ныть, как все плохо. А что-то сделать, чтобы самим поменять ситуацию не хотят. Остается плакать в интернете.
09:29:45 14-09-2023
В Новосибирске мэр Локоть от КПРФ и что, в каком то регионе и губернатор от этой же партии и что? Все решает Кремль, вот как начнет что то меняться там тогда и на выборы можно сходить. А для "оптимистов" читайте Конституцию, ст.80 гл.3 там сказано, внешнею и внутреннею политику ОПРЕДЕЛЯЕТ президент.
12:21:33 14-09-2023
Кодекс Алтайского края о выборах и референдумах, Глава 12.1 Выборы Губернатора Алтайского края, Статья 136.5 Право выдвижения кандидатов: «Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвигаются избирательными объединениями. Избирательным объединением на выборах Губернатора Алтайского края является политическая партия, имеющая в соответствии с федеральными законами право участвовать в выборах, либо в случаях, предусмотренных уставом политической партии, ее региональное отделение, зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность на территории Алтайского края.» О чём это говорит? Это говорит о том, что право выдвигать кандидатов на должность Губернатора Алтайского края есть только у граждан, которые являются членами политических партий. Остальные граждане, не являющиеся членами каких-либо политических партий, которых подавляющее большинство населения Алтайского края, лишены права выдвигать кандидатов на должность Губернатора Алтайского края. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" Статья. 3 Понятие политической партии и ее структура, часть 1: Политическая партия - это ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти, органах публичной власти федеральных территорий и органах местного самоуправления. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" Статья 2 Основные термины и понятия, пункт 28 28) избирательные права граждан - конституционное право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, в других избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации; Т.е. право участвовать в выдвижении кандидатов это ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО ГРАЖДАН. Конституция РФ Статья 19, ч. 2 «2. ГОСУДАРСТВО ГАРАНТИРУЕТ РАВЕНСТВО ПРАВ и свобод человека и ГРАЖДАНИНА НЕЗАВИСИМО ОТ пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.» УК РФ Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина Дискриминация, то есть НАРУШЕНИЕ ПРАВ, свобод и законных интересов человека и гражданина В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. УК РФ Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий 1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ или права на участие в референдуме, общероссийском голосовании, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. 2. Те же деяния: а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения; б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения; в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. ...