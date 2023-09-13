Не хватило конкуренции. Эксперты оценили явку на выборы губернатора Алтайского края

По мнению специалистов, регион всегда отличался невысоким числом голосующих

13 сентября 2023, 16:20, ИА Амител

Выборы губернатора – 2023 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Эксперты оценили явку на выборы губернатора Алтайского края. Об этом сообщает портал "Клуб регионов".

Директор Центра правовых и избирательных технологий Константин Малышев заявил о том, что явка выше 25% для Алтайского края – уже хороший результат. Он пояснил, что регион никогда не входил в число тех, где люди активно голосуют.

Кроме того, Малышев добавил, что на интерес к выборам повлияла низкая конкуренция, которая возникла из-за отсутствия кандидата от КПРФ Марии Прусаковой. По мнению специалиста, ее участие не могло бы перевести выборы во второй тур, но добавило бы интереса к голосованию.

Такого же мнения придерживается представитель Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Он отметил, что результаты выборов не изменились бы, но интерес к ним был бы выше.