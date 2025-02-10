"Ты не заложник". Депутаты о том, нужны ли обязательные отработки для студентов-медиков
Минздрав РФ предлагает брать деньги с тех, кто отучился на бюджете и не пошел в профессию
10 февраля 2025, 09:30, ИА Амител
Серьезные поправки к закону "Об образовании" готовят в Минздраве России. Об этом на прошедшей неделе сообщил "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказался текст документа.
Ведомство считает, что нужно частично вернуться к советской практике, когда студенты после учебы обязаны были несколько лет отработать по распределению. Только теперь условия предлагают более мягкие: выбрать медучреждение можно будет самому. Тем не менее отработать три года обязан каждый, кто учился на бюджете.
Кстати, федеральные эксперты-медики инициативу поддерживают. О том, поможет ли введение обязательной отработки решить кадровый вопрос в медицине и не отпугнет ли студентов, amic.ru поговорил с "медицинскими" депутатами Алтайского края.
Что за обязательные отработки могут ввести для студентов-медиков?
Поправки, которые готовит Минздрав, предполагают два глобальных нововведения.
Первый пункт – обязательная отработка для студентов, которые учатся в медицинских вузах и колледжах. Предполагается, что после учебы они должны будут обязательно отработать определенное количество лет в медучреждении. Для студентов вузов предлагают установить срок три года, а для колледжей – два.
При этом "Ъ" утверждает, что выбор медучреждения собираются сделать добровольным: выпускник сам решит, куда пойти работать. Учитываться будут и частные клиники, если они оказывают услуги по ОМС. Также будет возможность уехать в другой регион.
На трудоустройство студенту дадут год после получения диплома. Если он так и не начнет работать по профессии, то его обяжут возместить всю стоимость обучения. "Ъ" подсчитал, что при нынешних расценках на медицинское образование средний размер штрафа составит порядка 2,5 млн рублей.Второй пункт касается целевиков. Для них предлагается вдвое увеличить сумму штрафов за неисполнение обязательств. Сейчас студенты, которые после выпуска не поехали работать в назначенную им больницу, обязаны вернуть государству деньги за обучение.
"Это не жернова, из которых не выбраться"
Обязательная отработка для студентов – очень правильная идея, считает председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко, который ранее был замглавы регионального Минздрава.
"Уже не первый раз звучат эти инициативы, я их абсолютно поддерживаю. Наше поколение проходило через эту практику – лично я не жалею, что это в моей жизни было. К сожалению, потом страна ушла от этого механизма. Считаю, нужно возвращаться, потому что он на самом деле действенный. Слышал мнения, что студент становится заложником. Не согласен – это не жернова, из которых не выбраться. Еще на входе абитуриент будет понимать правила "игры": отучился, отработал минимальный срок и можешь двигаться дальше", – объяснил депутат.
Парламентарий подчеркивает, что очень важно правильно донести до студентов суть инициативы. По его словам, упор надо делать не на "обязаловку", а на поддержку, которую получит молодой специалист.
"Человек должен понимать, что его не просто загнали в больницу. У него должны быть социальные гарантии, в том числе и в части оплаты труда. Это должна быть вся необходимая поддержка по трудоустройству, по быту, по профессиональному становлению", – добавил собеседник.Увеличение штрафов для недобросовестных целевиков Лещенко также поддерживает. По его словам, сейчас механизм не дает стопроцентного результата. Более того, некоторые студенты изначально не планируют работать в том медучреждении, с которым заключают соглашение. Более серьезное финансовое наказание помогло бы исправить ситуацию, убежден депутат.
"По пять лет работали и никто не стонал"
Поддерживает введение отработок алтайский депутат и известный онколог Александр Лазарев, который тоже состоит в комитете по здравоохранению. По его словам, в советскую эпоху эта практика была для студентов не "наказанием", а источником опыта, который помог взрастить легендарных врачей.
"Мы все через это проходили. Это колоссальный опыт. Особенно на селе, где ты получаешь узкую подготовку по всем направлениям. Мы в те времена после учебы по пять лет работали и никто не стонал. Все наши выдающиеся специалисты прошли через эту практику. Например, Георгий Михайлович Дедерер, хирург мирового класса, отрабатывал в селе Березовка Шипуновского района. Это абсолютно правильный подход", – убежден депутат.Еще более важным врач считает то, что возвращение к советскому опыту помогло бы решить кадровые вопросы в здравоохранении.
"Это решение тех проблем, которые назрели по всей стране. Я сам лично уже выходил с подобным предложением в предыдущем созыве. Другие субъекты тоже об этом говорят. Думаю, в той же Сибири не найдется ни одного региона, кто будет против", – считает Лазарев.По его мнению, разговоры об "ограничении свобод" ведут только те, кто далек от медицины.
"Я убежден, что в медицину должны идти только те, кто на первое место ставит профессию. Я именно так делал, когда поступал. У моих детей было точно так же. Если приоритеты другие, то человеку и в специальности нечего делать", – подытожил собеседник.
"Главное – не отпугнуть абитуриентов"
Депутат АКЗС и председатель регионального отделения "Красного креста" Анна Ведлер согласна с коллегами, что кадровый вопрос в здравоохранении нужно решать. По ее мнению, введение отработок могло бы в этом помочь.
При этом собеседник считает, что детали законопроекта следует продумать более тщательно.
"Если студенты сами будут решать, куда трудоустроиться, то, понятное дело, они будут выбирать Барнаул и близлежащие районы. Значит, проблему дефицита в отдаленных селах эта инициатива не решит", – заметила Ведлер.Также депутат настаивает, что слишком жесткими правила быть не должны – современная молодежь воспримет любые подобные меры "в штыки".
"Нужно понимать психологию нынешнего молодого поколения. Неправильный эмоциональный фон этой инициативы может быть воспринят в негативном ключе. Любые жесткие ограничения могут сыграть во вред настолько, что желающих связать свою жизнь с медициной станет намного меньше. Так что главное в этом вопросе – не "выбить" абитуриента", – говорит Анна Ведлер.Она считает, что если федеральные власти намерены решить вопрос с кадровым дефицитом, вместо "обязаловки" лучше предложить молодежи больше мер поддержки.
"Особое внимание нужно уделять молодым семьям. Мы, медики, оканчиваем вуз ощутимо позже, чем студенты других специальностей. К этому моменту у человека часто уже появляется надежный партнер. Поэтому если специалист едет куда-то лечить людей, ему нужна и квартира на время работы, и помощь с трудоустройством для супруга", – отмечает Ведлер.
09:45:20 10-02-2025
А почему только в медицине? Во всех вузах надо ввести систему распределения. Особенно в институт культуры. Каждый год выпускается тьма специалистов, а кадровый голод не уменьшается.
10:20:54 10-02-2025
Гость (09:45:20 10-02-2025) А почему только в медицине? Во всех вузах надо ввести систем... Предлагаешь возродить систему крепостного права?
11:20:50 10-02-2025
Чучмек (10:20:54 10-02-2025) Предлагаешь возродить систему крепостного права?... и систему мотивации "кнут и розги". За плохую работу - кнут, а за удовлетворительную розгами погладить
11:24:01 10-02-2025
Чучмек (10:20:54 10-02-2025) Предлагаешь возродить систему крепостного права?... Ты и впрямь-чучмек!!! Если будет объявлено условие- бюджетное обучение с последующим распределением и человек пойдёт учиться (очереди будут!!!), то какое это крепостное право? А? Абитуриент осознанно сделал выбор,никто его не загонял,не принуждал. Или думаешь,у всех родителей толковых детей есть деньги на обучение? Вот вам и "социальный лифт" в действии.
09:50:17 10-02-2025
А кто то реально пойдет в частную клинику к вчерашнему выпускнику вуза?..😏
10:00:48 10-02-2025
Гость (09:50:17 10-02-2025) А кто то реально пойдет в частную клинику к вчерашнему выпус... а на что это вы намекаете?
11:02:44 10-02-2025
Musik (10:00:48 10-02-2025) а на что это вы намекаете?... -------- в любой профессии ценится опыт, а в медицине - тем более! Вот пусть опыта хотя бы) наберутся в поликлиниках и больницах, а уж потом в частные клиники щемятся за деньгами.
11:13:48 10-02-2025
Гость (11:02:44 10-02-2025) -------- в любой профессии ценится опыт, а в медицине - тем ... и где же ещё будущему врачю нарабатывать своё персональное кладбище???
21:45:41 10-02-2025
Гость (09:50:17 10-02-2025) А кто то реально пойдет в частную клинику к вчерашнему выпус... Ходят, уж поверьте)
На нем же не написано, что вчерашний выпускник
10:10:20 10-02-2025
Удивительно, что в 21 веке к представителями самой важной профессии до сих пор относятся как к рабам
10:13:04 10-02-2025
Sic semper tyrannis (10:10:20 10-02-2025) Удивительно, что в 21 веке к представителями самой важной пр... 21век идёт в такой концлагерь, который и Марксу не мечтался.
13:35:59 10-02-2025
Sic semper tyrannis (10:10:20 10-02-2025) Удивительно, что в 21 веке к представителями самой важной пр... Хорошо. Человек окончил обучение, но в профессию не пошел. В результате навыки утратил. Признать диплом недействительным? Это лучше, чем отработка по профилю? Медицина не торговля, там постоянно происходят изменения в методиках лечения, если не работать, то потеря квалификации неизбежна.
01:21:46 11-02-2025
Sic semper tyrannis (10:10:20 10-02-2025) Удивительно, что в 21 веке к представителями самой важной пр... Родной мой прогрессивный! Этот человек занял место тех, кто бы пошел и работал!
10:16:23 10-02-2025
предлагаю государству выпускнику медику диплом не давать до тех пор пока он либо полгода не отработает в зоне СВО либо 5 лет не отработает в деревне по распределению. И торлько после этого срока оформлять диплом выпускника вуза в который бы вписывалась его практика где отработал сколько и с каким результатам
да и по остальным профессиям не мешало бы так сделать
10:54:24 10-02-2025
майор (10:16:23 10-02-2025) предлагаю государству выпускнику медику диплом не давать до ... Или денежки возвращает в бюджет
11:06:03 10-02-2025
Гость (10:54:24 10-02-2025) Или денежки возвращает в бюджет... помечтай
11:24:29 10-02-2025
майор (10:16:23 10-02-2025) предлагаю государству выпускнику медику диплом не давать до ... СВО закончится, деревень на всех не хватит - вообще медики без дипломов останутся.
11:30:19 10-02-2025
Учился за счет государства, отдай ему долги.
16:04:03 10-02-2025
ППШариков (11:30:19 10-02-2025) Учился за счет государства, отдай ему долги.... Что за чушь?! За какой счет государства? Это государство существует за наш счет.
11:30:37 10-02-2025
На бюджет поступают те, кто хорошо учился в школе все 9 или 11 лет, а не балду пинал. Эти дети своей хорошей учебой ЗАРАБОТАЛИ право поступить БЕСПЛАТНО! Лучше было бы сделать обязательную отработку тем , кто учится платно и хотел бы перевестись на бесплатное с таким условием. Желающие бы нашлись, не у всех родителей есть возможность тянуть обучение их бестолкового чада.
11:57:20 10-02-2025
Гость (11:30:37 10-02-2025) На бюджет поступают те, кто хорошо учился в школе все 9 или ... Поступил сам - молодец, потом государство тратит деньги на твое обучение, будь добр их отработать, тем более можно будет самому выбирать где. А зачем тратить деньги на того, кто работать не будет? Зачем этот человек занимает место того, кто работать по специальности хочет и будет?
13:59:09 10-02-2025
Гость (11:30:37 10-02-2025) На бюджет поступают те, кто хорошо учился в школе все 9 или ... Ха-ха-ха! На бюджет часто поступают дети врачей и прочих родителей, знающих ходы-выходы. Знакомая врач рассказывала, что не могла поступить на бюджет, хотя хорошо окончила школу. Родители продали корову, дочка училась в Медуниверситете платно. Сейчас великолепный акушер-гинеколог, делает много операций. Работает в другом регионе,
22:00:06 10-02-2025
Гость (11:30:37 10-02-2025) На бюджет поступают те, кто хорошо учился в школе все 9 или ... Самые бестолковые часто пристроены по знакомству на бюджет, а платно тянут своих умных детей родители, у которых нет блата. И зачем ваш "трудолюбивый" ребенок пошел в Медуниверситет, а теперь не хочет работать по специальности? Учился бесплатно и чем теперь собирается заниматься? Обслуживать только свою родню?
11:51:10 10-02-2025
Юристов и экономистов куда будут распределять? Я в 1994 году окончив юрфак с красным дипломом годи искал работу. Без стажа не брали. Сейчас вообще не знаю как они работу ищут.
12:27:17 10-02-2025
Гость (11:51:10 10-02-2025) Юристов и экономистов куда будут распределять? Я в 1994 году... Юристов - в полицию (следователей хронически не хватает), экономистов - в налоговую и органы местного самоуправления.
13:39:41 10-02-2025
Гость (11:51:10 10-02-2025) Юристов и экономистов куда будут распределять? Я в 1994 году... А зачем выбирать такую профессию, с которой работу не найти? Сейчас, например, недостаток токарей, сварщиков и т.д. У меня хороший токарь получает 150+, а очень хороший 250+. Правда это не в кабинете сидеть, зато стабильная и хорошая оплата. Вот только в крае мало тех, кто хочет работать. Недавно ездил в Москву искать рабочих. Двое приедут на следующей неделе. Если все устроит, то и семьи перевезут. Из них один действительно шестого разряда, а второй работал технологом, но хочет получать достойную зарплату, потому решил сменить специальность в 30 лет и готов учиться. Если это действительно так, то я готов ему доплачивать пол года. За это время человек с головой и руками наберется опыта и начнет нормально работать. Вот так. Зато местная молодежь хочет не учиться работать, а получать большие деньги. Они лучше будут сидеть в магазинах на 30+, чем впахивать, но получать достойную зарплату.
06:54:47 11-02-2025
Гость (13:39:41 10-02-2025) А зачем выбирать такую профессию, с которой работу не найти?... человек про 94 год пишет!!!!
12:16:02 10-02-2025
Направленный добровольно- принудительно выпускник мед.вуза на отработку в деревню у кого будет опыта набираться? На бюджетных местах учатся толковые студенты, из них, как раз, и получаются хорошие врачи. Но, для этого еще не один год нужно и поработать и поучиться под присмотром высококвалифицированных докторов, которых в црб и деревнях нет. Конечно, поедут на отработку...но потом убегут без оглядки, подальше из края
13:38:56 10-02-2025
Из деревни (12:16:02 10-02-2025) Направленный добровольно- принудительно выпускник мед.вуза н... Да пусть они в городе отрабатывают. В поликлиниках Барнаула вакансий море. К узким специалистам не попасть.
14:35:49 10-02-2025
" Направленный добровольно- принудительно выпускник мед.вуза на отработку в деревню у кого будет опыта набираться? " Интернет ему в помощь, теле-медицина развивается. Это 50 лет назад , в лучшем случае по телефону проконсультироваться можно было. Сейчас принять решение : госпитализировать или лечить амбулаторно при наличии квалифицированной удаленной помощи значительно проще. А опыт- "сын ошибок трудных..." Самостоятельная работа в глубинке приучает принимать решение и отвечать за него.
16:06:59 10-02-2025
Мало того что учиться надо лет 8, мало того что потом ещё зарплата нищенская, так вдобавок к этому ты ещё и поражен в правах на выходе. Желающие ещё есть доктора идти?
Сразу вспоминается стендап Руслана Белого.
18:34:45 10-02-2025
Гость (16:06:59 10-02-2025) Мало того что учиться надо лет 8, мало того что потом ещё за... Мне тоже всегда интересно, зачем человек идет получать профессию врача. Если учиться трудно, работа тяжелая, платят мало. Но в МЕД всегда большой конкурс, родители дают взятки, если не на бюджете, то плата за обучение не маленькая. Может, обладают с повышенной эмпатией, сочувствием к страданию других людей?
16:08:08 10-02-2025
ОБЯЗАН отработать , как это? учился бесплатно - отдай долг!
01:19:29 11-02-2025
Всё верно! Хочешь учиться за чей-то счет - верни долг. Не хочешь быть должен - учись за свой! Я был бы рад, чтобы была работа после вуза, но пришлось искать самому. Если нет желания работать или саботируешь - верни стоммость, кредит возьми и в добрый путь!
09:14:26 11-02-2025
Учителей, инженеров, программистов тоже ведь не хватает. Но вопрос о их распределении после обучения на бюджете или возврате денег за обучение не стоит. Только к медикам притензии. Вот это раздражает. Да, раньше распределение было, но для выпускников всех вузов, а не только медицинских.