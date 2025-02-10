Минздрав РФ предлагает брать деньги с тех, кто отучился на бюджете и не пошел в профессию

10 февраля 2025, 09:30, ИА Амител

Лекция в медицинском вузе / Фото: amic.ru

Серьезные поправки к закону "Об образовании" готовят в Минздраве России. Об этом на прошедшей неделе сообщил "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказался текст документа.

Ведомство считает, что нужно частично вернуться к советской практике, когда студенты после учебы обязаны были несколько лет отработать по распределению. Только теперь условия предлагают более мягкие: выбрать медучреждение можно будет самому. Тем не менее отработать три года обязан каждый, кто учился на бюджете.

Кстати, федеральные эксперты-медики инициативу поддерживают. О том, поможет ли введение обязательной отработки решить кадровый вопрос в медицине и не отпугнет ли студентов, amic.ru поговорил с "медицинскими" депутатами Алтайского края.

Что за обязательные отработки могут ввести для студентов-медиков?

Поправки, которые готовит Минздрав, предполагают два глобальных нововведения.

Первый пункт – обязательная отработка для студентов, которые учатся в медицинских вузах и колледжах. Предполагается, что после учебы они должны будут обязательно отработать определенное количество лет в медучреждении. Для студентов вузов предлагают установить срок три года, а для колледжей – два.

При этом "Ъ" утверждает, что выбор медучреждения собираются сделать добровольным: выпускник сам решит, куда пойти работать. Учитываться будут и частные клиники, если они оказывают услуги по ОМС. Также будет возможность уехать в другой регион.

На трудоустройство студенту дадут год после получения диплома. Если он так и не начнет работать по профессии, то его обяжут возместить всю стоимость обучения. "Ъ" подсчитал, что при нынешних расценках на медицинское образование средний размер штрафа составит порядка 2,5 млн рублей.Второй пункт касается целевиков. Для них предлагается вдвое увеличить сумму штрафов за неисполнение обязательств. Сейчас студенты, которые после выпуска не поехали работать в назначенную им больницу, обязаны вернуть государству деньги за обучение.

"Это не жернова, из которых не выбраться"

Обязательная отработка для студентов – очень правильная идея, считает председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко, который ранее был замглавы регионального Минздрава.

"Уже не первый раз звучат эти инициативы, я их абсолютно поддерживаю. Наше поколение проходило через эту практику – лично я не жалею, что это в моей жизни было. К сожалению, потом страна ушла от этого механизма. Считаю, нужно возвращаться, потому что он на самом деле действенный. Слышал мнения, что студент становится заложником. Не согласен – это не жернова, из которых не выбраться. Еще на входе абитуриент будет понимать правила "игры": отучился, отработал минимальный срок и можешь двигаться дальше", – объяснил депутат.

Парламентарий подчеркивает, что очень важно правильно донести до студентов суть инициативы. По его словам, упор надо делать не на "обязаловку", а на поддержку, которую получит молодой специалист.

"Человек должен понимать, что его не просто загнали в больницу. У него должны быть социальные гарантии, в том числе и в части оплаты труда. Это должна быть вся необходимая поддержка по трудоустройству, по быту, по профессиональному становлению", – добавил собеседник.Увеличение штрафов для недобросовестных целевиков Лещенко также поддерживает. По его словам, сейчас механизм не дает стопроцентного результата. Более того, некоторые студенты изначально не планируют работать в том медучреждении, с которым заключают соглашение. Более серьезное финансовое наказание помогло бы исправить ситуацию, убежден депутат.

"По пять лет работали и никто не стонал"

Поддерживает введение отработок алтайский депутат и известный онколог Александр Лазарев, который тоже состоит в комитете по здравоохранению. По его словам, в советскую эпоху эта практика была для студентов не "наказанием", а источником опыта, который помог взрастить легендарных врачей.

"Мы все через это проходили. Это колоссальный опыт. Особенно на селе, где ты получаешь узкую подготовку по всем направлениям. Мы в те времена после учебы по пять лет работали и никто не стонал. Все наши выдающиеся специалисты прошли через эту практику. Например, Георгий Михайлович Дедерер, хирург мирового класса, отрабатывал в селе Березовка Шипуновского района. Это абсолютно правильный подход", – убежден депутат.Еще более важным врач считает то, что возвращение к советскому опыту помогло бы решить кадровые вопросы в здравоохранении.

"Это решение тех проблем, которые назрели по всей стране. Я сам лично уже выходил с подобным предложением в предыдущем созыве. Другие субъекты тоже об этом говорят. Думаю, в той же Сибири не найдется ни одного региона, кто будет против", – считает Лазарев.По его мнению, разговоры об "ограничении свобод" ведут только те, кто далек от медицины.

"Я убежден, что в медицину должны идти только те, кто на первое место ставит профессию. Я именно так делал, когда поступал. У моих детей было точно так же. Если приоритеты другие, то человеку и в специальности нечего делать", – подытожил собеседник.

"Главное – не отпугнуть абитуриентов"

Депутат АКЗС и председатель регионального отделения "Красного креста" Анна Ведлер согласна с коллегами, что кадровый вопрос в здравоохранении нужно решать. По ее мнению, введение отработок могло бы в этом помочь.

При этом собеседник считает, что детали законопроекта следует продумать более тщательно.

"Если студенты сами будут решать, куда трудоустроиться, то, понятное дело, они будут выбирать Барнаул и близлежащие районы. Значит, проблему дефицита в отдаленных селах эта инициатива не решит", – заметила Ведлер.Также депутат настаивает, что слишком жесткими правила быть не должны – современная молодежь воспримет любые подобные меры "в штыки".

"Нужно понимать психологию нынешнего молодого поколения. Неправильный эмоциональный фон этой инициативы может быть воспринят в негативном ключе. Любые жесткие ограничения могут сыграть во вред настолько, что желающих связать свою жизнь с медициной станет намного меньше. Так что главное в этом вопросе – не "выбить" абитуриента", – говорит Анна Ведлер.Она считает, что если федеральные власти намерены решить вопрос с кадровым дефицитом, вместо "обязаловки" лучше предложить молодежи больше мер поддержки.

"Особое внимание нужно уделять молодым семьям. Мы, медики, оканчиваем вуз ощутимо позже, чем студенты других специальностей. К этому моменту у человека часто уже появляется надежный партнер. Поэтому если специалист едет куда-то лечить людей, ему нужна и квартира на время работы, и помощь с трудоустройством для супруга", – отмечает Ведлер.