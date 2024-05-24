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"Не прекращайте учиться". Томенко поздравил выпускников алтайских школ

Губернатор Алтайского края подчеркнул, что будущее региона он связывает именно с выпускниками

24 мая 2024, 13:43, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил учеников, родителей и педагогов с последними звонками, которые сегодня и завтра прозвучат в школах для 39 тысяч школьников, выпускающихся из 11-х и 9-х классов. Обращение опубликовано в Telegram-канале главы региона.

"Дорогие выпускники! Хочу, чтобы вы знали: будущее Алтайского края мы связываем именно с вами. Прямо сейчас заканчивается важный и продолжительный период, в течение которого вы готовились выбирать свой дальнейший путь. Желаю всем успешно сдать экзамены! А тем, кто уже покидает школу и планирует поступление в вузы, желаю, чтобы и этот этап удался. Пусть выбранная сегодня профессия радует вас и приносит пользу людям вокруг, всему обществу, всей стране. И, конечно, не забывайте про один из главных принципов всех успешных людей: в течение всей жизни не прекращайте учиться, стремитесь узнавать новое, не прекращайте движение вперед, свое развитие", – обратился Томенко к выпускникам.

Ранее amic.ru показал, как прошел последний звонок в Барнаульском кадетском корпусе: с вальсом и прощанием со знаменем.

Выпускной вечер в школах / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Виктор Томенко Алтайский край последний звонок Поздравления

Комментарии 2

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Гость

14:51:02 24-05-2024

- "А тем, кто уже покидает школу и планирует поступление в вузы, желаю, чтобы и этот этап удался." --- Хорошие пожелание, но для этого нужны бабки и не малые бабки. В побежденной Германии, вузы бесплатные, может поэтому там выпускают "Меринов", Bosch и.....

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Гость

14:53:41 24-05-2024

"Был поленом, стал мальчишкой"
(С) Песенка Буратино

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