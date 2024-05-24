Вальс и прощание со знаменем: последний звонок в Барнаульском кадетском корпусе

Один из кадетов традиционно пронес на плече девочку с колокольчиком

24 мая 2024, 12:05, ИА Амител

Последний звонок в Барнаульском кадетском корпусе / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В пятницу, 24 мая, прошел последний звонок для учащихся Барнаульского кадетского корпуса, рассказал корреспондент amic.ru. Во время мероприятия парни и девушки исполнили вальс, также прошла церемония прощания со знаменем.

"Около 39 тысяч школьников выпускаются из 9-х и 11-х по всему Алтайскому краю. Последний звонок звучит и для ребят из нашей школы", – отметили на странице образовательного учреждения во "ВКонтакте".





Напомним, рекомендуемые даты проведения в 2024 году в школах последних звонков – 24 и 25 мая.