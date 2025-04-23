Не пускают в кафе. Незрячая сибирячка рассказала, с какими трудностями она сталкивается

Иногда таксисты принимают заказ, но сразу уезжают, увидев собаку-поводыря

23 апреля 2025, 21:36, ИА Амител

Слепая девушка с собакой-поводырем / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Блогер и защитник прав незрячих людей из Новосибирска Светлана Лапатская ежедневно сталкивается с непривычными для большинства вызовами. В беседе с Om1 Новосибирск она рассказала, как ходит по городу с собакой-проводником, почему тактильная плитка зимой превращается в "каток" и зачем новосибирцам учиться не гладить рабочих животных.

Светлана отмечает прогресс в обустройстве городской среды. Но ориентироваться незрячим в спальных районах все еще сложнее, чем в центре.

"Я часто определяю направление по звуку дороги – слева она или справа. Но в спальных районах шум может быть менее выраженным, а ориентиров – меньше", – говорит девушка.

По ее словам, главными препятствиями остаются разбросанные самокаты и припаркованные на тротуарах автомобили.

Девушка также рассказала, что у нее постоянно спрашивают, можно ли погладить собаку-поводыря. Причем люди не только умиляются рабочим животным – иногда ее пытаются угостить, просят дать лапу. Светлана отметила, что сейчас с подобными комплиментами и просьбами к ней подходят реже, а раньше "это было настоящей бедой".

"Когда я провожу уроки для детей или лекции для студентов, всегда объясняю: собака-проводник – не питомец, а рабочий инструмент. Если ее отвлечь, это может стоить хозяину здоровья", – пояснила она.

Блогер довольна тем, что новосибирцы стали чаще спрашивать разрешения, перед тем как погладить собаку.

Еще одна проблема, которую выделяет девушка, – это отказы в обслуживании, которые незрячим приходится слышать, несмотря на законы, гарантирующие права людей с инвалидностью.

"В Москве меня однажды не пустили в Театр мюзикла, пришлось вызывать полицию. В Новосибирске до этого не доходило, но случаи бывают", – вспоминает Светлана.

С такси ситуация еще более печальная. Даже если в приложении указано, что пассажир с собакой-проводником, некоторые водители сначала принимают заказ, а потом отказываются везти. А кто-то просто ждет, пока незрячий сам отменит поездку, говорит девушка.

"Лучше сразу не брать заказ, если не готовы перевозить животное", – возмущается она.

С кафе и караоке тоже непросто: в заведениях, где персонал плохо говорит по-русски, объяснить про собаку-проводника бывает сложно.

Светлана подчеркивает, что доступная среда в Новосибирске улучшается. Но некоторые проблемы остаются.

"Тактильная плитка – это хорошо, но зимой она превращается в каток. Звуковые светофоры – огромное подспорье, но они часто работают тихо или только с одной стороны перекрестка", – говорит она.

Также неудобства незрячим часто доставляет общественный транспорт, добавила девушка. Все хорошо, когда автобусы ходят по расписанию, но в отдаленных районах города их можно довольно долго ждать.

Блогер мечтает, чтобы в навигаторах появилась удобная голосовая навигация для незрячих.

Несмотря на технические сложности, Светлана уверена, что главное в доступной среде – человеческое отношение.