Не пускают в кафе. Незрячая сибирячка рассказала, с какими трудностями она сталкивается
Иногда таксисты принимают заказ, но сразу уезжают, увидев собаку-поводыря
23 апреля 2025, 21:36, ИА Амител
Блогер и защитник прав незрячих людей из Новосибирска Светлана Лапатская ежедневно сталкивается с непривычными для большинства вызовами. В беседе с Om1 Новосибирск она рассказала, как ходит по городу с собакой-проводником, почему тактильная плитка зимой превращается в "каток" и зачем новосибирцам учиться не гладить рабочих животных.
Светлана отмечает прогресс в обустройстве городской среды. Но ориентироваться незрячим в спальных районах все еще сложнее, чем в центре.
"Я часто определяю направление по звуку дороги – слева она или справа. Но в спальных районах шум может быть менее выраженным, а ориентиров – меньше", – говорит девушка.
По ее словам, главными препятствиями остаются разбросанные самокаты и припаркованные на тротуарах автомобили.
Девушка также рассказала, что у нее постоянно спрашивают, можно ли погладить собаку-поводыря. Причем люди не только умиляются рабочим животным – иногда ее пытаются угостить, просят дать лапу. Светлана отметила, что сейчас с подобными комплиментами и просьбами к ней подходят реже, а раньше "это было настоящей бедой".
"Когда я провожу уроки для детей или лекции для студентов, всегда объясняю: собака-проводник – не питомец, а рабочий инструмент. Если ее отвлечь, это может стоить хозяину здоровья", – пояснила она.
Блогер довольна тем, что новосибирцы стали чаще спрашивать разрешения, перед тем как погладить собаку.
Еще одна проблема, которую выделяет девушка, – это отказы в обслуживании, которые незрячим приходится слышать, несмотря на законы, гарантирующие права людей с инвалидностью.
"В Москве меня однажды не пустили в Театр мюзикла, пришлось вызывать полицию. В Новосибирске до этого не доходило, но случаи бывают", – вспоминает Светлана.
С такси ситуация еще более печальная. Даже если в приложении указано, что пассажир с собакой-проводником, некоторые водители сначала принимают заказ, а потом отказываются везти. А кто-то просто ждет, пока незрячий сам отменит поездку, говорит девушка.
"Лучше сразу не брать заказ, если не готовы перевозить животное", – возмущается она.
С кафе и караоке тоже непросто: в заведениях, где персонал плохо говорит по-русски, объяснить про собаку-проводника бывает сложно.
Светлана подчеркивает, что доступная среда в Новосибирске улучшается. Но некоторые проблемы остаются.
"Тактильная плитка – это хорошо, но зимой она превращается в каток. Звуковые светофоры – огромное подспорье, но они часто работают тихо или только с одной стороны перекрестка", – говорит она.
Также неудобства незрячим часто доставляет общественный транспорт, добавила девушка. Все хорошо, когда автобусы ходят по расписанию, но в отдаленных районах города их можно довольно долго ждать.
Блогер мечтает, чтобы в навигаторах появилась удобная голосовая навигация для незрячих.
Несмотря на технические сложности, Светлана уверена, что главное в доступной среде – человеческое отношение.
"Тактильная плитка и звуковые светофоры – это важно, но если люди готовы помочь, мир становится гораздо дружелюбнее. К счастью, в Новосибирске много отзывчивых людей. Мы не должны превращаться в существ, которые умеют общаться только с экранами. Доступная среда начинается с простого: увидел человека с тростью или собакой-проводником – предложи помощь. Но сначала спроси, нужна ли она", – заключила девушка.
07:08:17 24-04-2025
Мешают еще и люди, которым все равно и которыем
не навидят собак
09:46:30 24-04-2025
Гость (07:08:17 24-04-2025) Мешают еще и люди, которым все равно и которыем не на... а существует слово "навидят"?
13:16:09 24-04-2025
Гость (09:46:30 24-04-2025) а существует слово "навидят"?... нет . но есть люди которые увидели чужую ошибку/опечатку гордятся собой что кто то не то написал. ну флаг вам в руки
14:00:42 24-04-2025
Гость (13:16:09 24-04-2025) нет . но есть люди которые увидели чужую ошибку/опечатку г... Это желторотые училки, показывают свою спесь.
14:06:57 24-04-2025
Гость (13:16:09 24-04-2025) нет . но есть люди которые увидели чужую ошибку/опечатку г... Никакой гордости. Даже стыдно за людей, не знающих элементарных вещей. И это не опечатка. Это абсолютная безграмотность.