Звуковое сопровождение предложили сделать в транспорте для удобств инвалидов
С такой инициативой выступил омбудсмен Антон Васильев
07 января 2024, 14:35, ИА Амител
Звуковое сопровождение в общественном транспорте, которое помогало бы людям с ограниченными возможностями узнавать номер маршрута, предложили ввести в Барнауле. О такой инициативе amic.ru рассказал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев.
"Многие незрячие не видят табличек и не знают, что за маршрут. Почему нельзя ввести аудиообъявление, чтобы человек знал, какой транспорт подошел? Аудиоаппаратура есть у перевозчиков, по которой они транслируют рекламу", – считает Антон Васильев.
По его словам, к нему регулярно поступают такие жалобы от инвалидов, которые не могут разглядеть номер общественного транспорта и обращаются за помощью к прохожим.
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае намерен обратиться в будущем к руководству города с просьбой ввести звуковое сопровождение в общественном транспорте.
21:08:42 07-01-2024
Информирование в общественном транспорте необходимо и удобно для всех пассажиров: периодически напоминать маршрут следования, объявлять остановки и пересадки на другие маршруты, напоминать, что необходимо уступать место старшим. Информирование есть в ОТ многих городов, в записи без участия водителя и кондуктора.