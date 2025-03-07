Не только 8 Марта. Пять других классных праздников для прекрасной половины человечества

Нашли альтернативу главному весеннему празднику

07 марта 2025, 08:14, ИА Амител

Кадр со съемок проекта "Наша Russia" / Фото: ТНТ

7 марта в 22:00 на ТНТ состоится грандиозный камбэк "Наша Russia" в формате полнометражного музыкального телефильма "Наша Russia. 8 марта". Сергей Светлаков и Михаил Галустян вернутся к своим легендарным ролям, которые в начале нулевых прославили их на всю страну. Накануне выхода проекта мы решили найти альтернативу Международному женскому дню. Рассказываем, какие еще даты в году посвящены дамам.

Праздник бабушек во Франции

Первое воскресенье марта во Франции – это не только начало календарной весны, это еще и праздник для всех дам элегантного возраста. Национальный день бабушек был введен во французский календарь важных дат в 1987 году. В этот день в стране Сезанна и круассанов чествуют тех, кому уже 55 и более лет.

В праздник прекрасные барышни вместе со своими подружками (а куда без них?) стараются посещать разнообразные мероприятия, посвященные важной дате, ходят на концерты, в театры, музеи, на шопинг и в салоны красоты, благо везде их ждут цветы, подарки, скидки и комплименты.

Праздник девочек (Хинамацури) в Японии

В Японии март традиционно считается женским месяцем. Тут все логично, ведь весна – пора пробуждения и наполнения энергией. Праздник девочек, который ежегодно отмечается 3 марта, в Стране восходящего солнца ласково называют Хинамацури, что означает "праздник кукол Хина", или Момо-но секку – "праздник цветения персиков". Именно цветок персика (момо) символизирует нежность, доброту, мягкость и счастливый брак. А теперь угадайте, на какой месяц в Японии приходится очень много свадеб? Конечно на март!

У праздника многовековая история, но японцы до сих пор соблюдают древние ритуалы и традиции, смысл которых – пожелания девочкам счастья и здоровья. Еще в эпоху Хейан (794–1185 годы) в этот день заклинатели приходили в дома богатых семейств, чтобы совершить молебны и "перенести" беды и горести людей на бумажных кукол, которых затем пускали плыть по реке или по морю. Хинамацури быстро распространился и в народе, а национальным праздник кукол стал в XVIII веке. Тогда же появилась традиция выставлять в этот день на всеобщее обозрение в домах, где есть девочки, богато одетых кукол, изображавших жизнь и обычаи императорской семьи. Комнаты девочек в этот день до сих пор украшают композиции из цветов мандариновых деревьев и вишни, а сами девочки надевают яркие кимоно. В праздник они ходят друг к другу в гости с подарками, угощаются специальными сладостями и любуются куклами.

Праздник Дурга-пуджа в Индии

Первые упоминания об этом значимом дне появились еще в литературе XVI века, а сейчас этот индуистский праздник отмечается осенью с большим размахом. Он превратился в настоящий женский фестиваль, который ежегодно проходит в сентябре – октябре и длится до десяти дней. Мероприятия посвящены поклонению богине Дурге – воплощению женской силы, покровительнице материнского начала, символу победы добра над злом. Во время празднования люди отдают дань уважения богине, воспевают ее женскую энергию, совершают подношения и чтят ее в церемониях, молитвах и песнях. Каждый из дней фестиваля посвящен различным церемониям и ритуалам, связанным с ним.

Праздник Дурга-пуджа в индуистской культуре – возможность провести время со своими близкими и друзьями, надеть яркие одежды и насладиться большим количеством угощений, танцами и музыкой, забыв обо всех своих печалях.

День женщин в Исландии

Праздник отмечается в последний месяц зимы, но каждый год в разную дату. К примеру, в 2025-м – это 23 февраля. В древности с этого дня в Исландии начинался пятый месяц зимы под названием Гоа. По одной из легенд Гоа была сестрой Сугроба и Метели, внучкой Снежка и правнучкой Ледника. Все эти суровые родственные связи говорили о том, что новый месяц в стране был ой каким холодным. Чтобы задобрить лютую зимушку, в XIX веке в этот день домохозяйки ранним утром должны были три раза обежать всю придомовую территорию, надев на себя только одну брючину. Затем они целый день отдыхали, а мужчины делали за них домашнюю работу. Вот тогда, два века назад, в Исландии и появился Женский день.

В современных реалиях исландки, конечно, уже не бегают с просьбами к зиме, но свои сладости от мужчин получают неизменно. Оказывается, в Женский день главным подарком является особый торт, рецепт которого ежегодно утверждает специальная комиссия кондитеров.

Гинайкратия в Греции

Если вдруг 8 января вы окажетесь в Северной Греции, то реально сможете спутать настоящую дату с 8 марта. Ведь в этот день здесь отмечают национальный женский праздник, а, точнее, организуют ежегодный фестиваль Гинайкратия. Кстати, у него есть и другие названия: "Фестиваль доминирования женщин", или "Фестиваль матриархата". А все потому, что 8 января мужчины и женщины меняются друг с другом ролями.

В этот день представители сильной половины человечества безропотно окунаются в омут хлопот по хозяйству и воспитанию детей, а своих любимых торжественно отпускают на день заслуженного отдыха. И, надо сказать, греки даже не возражают против того, чтобы их дамы отдыхали "по-мужски".

Греческие кофейни в стране традиционно называются "кафенио", и обычно они располагаются вокруг центральных городских площадей, на пристанях, а иногда и на небольших тенистых улочках. Встретить в них чаще всего можно мужчин, которые, попивая кофе, беседуют с друзьями или ведут переговоры. Официально женщинам не запрещено посещать такие места, однако это просто не принято – так сложилось. В Гинайкратию встретить там мужчин нереально, а вот гречанки становятся полноправными посетительницами кафенио, причем обычно они собираются там большими компаниями.