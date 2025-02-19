"Выжить в Самарканде". Как добраться из Барнаула в Узбекистан и что там посмотреть?

Собрали для вас интересный гид по мотивам шоу на канале ТНТ

19 февраля 2025, 06:50, ИА Амител

Проект "Выжить в Самарканде" / Фото: ТНТ

На ТНТ стартовало реалити "Выжить в Самарканде. Игра сезонов", в котором приняли участие самые яркие герои шоу "Выжить в Дубае" и "Выжить в Самарканде". Вдохновившись невероятными видами солнечного Самарканда, мы решили сделать туристическую подборку, в которой расскажем, как добраться из Барнаула в Узбекистан, какие посмотреть основные города и их достопримечательности, в какое время года лучше ехать и почему. Кроме того, чтобы почувствовать себя участником шоу "Выжить в Самарканде", мы проложим свой маршрут именно через ту гостиницу, где жили звезды и представители народной команды.

Когда лучше отправиться в путешествие?

Если летом, то приготовьтесь к жаре. В это время температура даже ночью достигает +30 градусов и выше! Летом хорошо запланировать поездку в горы Узбекистана.

Осенью погода в Узбекистане порадует теплом и небольшим количеством осадков. В первый день сентября в стране проходит главный праздник – День независимости Республики Узбекистан. У вас будет возможность попасть на народные гулянья, праздничные шествия и красочные салюты. Осень в Узбекистане также примечательна обилием фруктов и овощей – на это время года лучше всего планировать гастрономические туры.

Проект "Выжить в Самарканде"/Фото: ТНТ

Лучшее время для поездки в Узбекистан – весна. Вокруг все распускается и зеленеет. Прекрасные цветущие деревья вишни, черешни, яблони и абрикоса встречаются на каждом углу и в воздухе стоит чарующий аромат. И именно в это время года в стране проходит древний праздник солнцестояния Навруз. Посетив страну весной, вы попробуете такие прекрасные блюда, как сумаляк, зеленая самса.

Но не стоит думать, что в Узбекистан можно ехать только в теплое время года. Зима в этой стране не отличается суровостью: температура варьируется от -5 до +5, а днем иногда достигает +12 градусов. Зима – это отличное время для горнолыжных туров в Узбекистан.

Как добраться из Барнаула в Самарканд?

Сначала расскажем, какие нужны документы и о местной валюте. Въезд в страну осуществляется по загранпаспорту. Виза для посещения не нужна. Однако если планируете гостить в стране более 14 дней, то необходимо сделать регистрацию. К слову, гостиницы и гестхаусы регистрируют сами. Местная валюта – это узбекский сум.

По официальному курсу за один российский рубль сейчас дают 132 узбекских сума. Не можем не отметить тот факт, что Узбекистан вошел в пятерку самых безопасных стран для туристов-одиночек. В республике работает туристическая полиция.

Чтобы брать билеты, определимся с датой. Весной в Узбекистане отмечается один из самых долгожданных праздников – Навруз. В этом году день весеннего равноденствия наступает 21 марта. В городе проходит множество ярких и вкусных мероприятий. Дабы не пропустить это масштабное событие, предлагаем отправиться в Узбекистан 20 марта и пробыть там… неделю.

Конечно, есть прямой самолет из Барнаула в Ташкент. Однако билет на одного человека туда и обратно будет стоить 53 719 рублей. Попробуем найти более бюджетный вариант. И оптимальное решение – сначала добраться до Новосибирска.

Будем вылетать заранее. Лететь из Барнаула в Новосибирск ориентировочно час. Билет класса "эконом", только с ручной кладью, туда и обратно на одного человека – 3810 рублей. Вылетаем 19 марта, а обратно прилетаем в Новосибирск, а затем сразу в Барнаул 27 марта.

В Новосибирске придется немного отдохнуть и набраться сил для следующего перелета, так как если лететь в этот же день, то не успеваем на рейс до Ташкента: прибываем в Новосибирск 19 марта в 13:30, а рейс в Узбекистан – в 13:20.

20 марта отправляемся из Новосибирска прямиком в столицу Узбекистана – Ташкент. Лететь относительно недолго – около трех часов. Вылетаем из Сибири в 13:20, а прибывает самолет в Центральную Азию в 14:30 по местному времени. На одного человека в обе стороны билет обойдется в 24 500 рублей.

Если вы боитесь летать на самолете, ездить на автомобиле, то идеальный вариант для вас – это поезд. Но только если у вас есть в запасе вагон времени. Ведь ехать из Барнаула до Ташкента ориентировочно 2 дня и 13 часов. Стоимость купе только в одну сторону – 22 134 рубля.

Что посмотреть в Ташкенте?

В столице Узбекистана много уникальных мест, которые можно посмотреть туристу из России. Во время посещения Ташкента нужно обязательно проехаться на метро и полюбоваться красивейшими станциями. А также при желании посетить театры: Узбекский государственный театр драмы имени Алишера Навои и, конечно, знаменитый театр "Ильхом", известный экспериментальными постановками и необычной трактовкой классических произведений. Побывать в музеях: Государственный музей истории Узбекистана, галерея изобразительного искусства, музей Амира Темура, Государственный музей "Памяти жертв репрессий", Дом-музей тыквы и т. д.

Кроме того, в Ташкенте очень много парков. Среди них – "Экопарк". Это первый ташкентский парк, где в необычной архитектуре объектов воплощены принципы "зеленого" строительства. Здесь нет шумных аттракционов, зато можно устроить пикник на траве или заняться йогой, отдыхая от городской суеты.

Нагулявшись по мегаполису, нужно найти где отдохнуть и снова отправляться в путь. Без ночлега вы точно не останетесь. В Ташкенте очень много гостиниц на любой вкус, цвет и бюджет. Остановимся в гостинице "Узбекистан". Привлекательна она тем, что находится в 250 метрах от центра, а также забронировать апартаменты можно по привлекательной цене. Переночевать и позавтракать для двоих обойдется примерно в 6000 рублей.

В Узбекистане все города достойны внимания. Но жемчужины этой страны – города-музеи под открытым небом: Самарканд, Бухара, Хива.

Проект "Выжить в Самарканде"/Фото: ТНТ

Что посмотреть в Самарканде?

Если брать тур, то он включает в себя путешествие по таким городам, как Самарканд, Гиждуван, Бухара, Хива, Ургенч. Такой тур на двоих обойдется в районе 115 тысяч рублей.

В Самарканде участники тура увидят величественное архитектурное наследие Тамерлана, ощутят дух и величие бывшей столицы его империи. Затем переезд в Бухару – священную и несравненную, город сотни мечетей, медресе и минаретов, древний центр бойкой торговли и кладезь ремесленных изделий. А третий аккорд в этом путешествии будет особенно средневековым – туристы окунутся в магию древней Хивы с ее узкими улочками и десятками идеально сохранившихся исторических построек, обнесенных мощной крепостной стеной.

Что посмотреть любителям шоу "Выжить в Самарканде"?

Давайте ненадолго заглянем в тот самый пятизвездочный отель Silk Road Samarkand, где время от времени проживали команды первого сезона шоу.

Silk Road Samarkand – проект, который является уникальным для всего Среднеазиатского региона. Он призван стать современной достопримечательностью не только Самарканда, но и всей Средней Азии. Название выбрано неслучайно: по территории современного Узбекистана с II века до н.э. проходили маршруты Великого шелкового пути. Одной из важных остановок торговых караванов был древний Самарканд.

Наш первая остановка – один из древнейших городов мира, столица легендарной Согдианы – Мараканда, а затем – столица огромной империи Тамерлана. Город-музей, город-сердце караванной торговли Шелкового пути. Самарканд и сегодня прекрасно сохранил уникальную ауру азиатского Средневековья.

Первый день обозначим как прибытие в Самарканд и размещение в отеле.

На второй день отправимся по основным достопримечательностям древнейшего города. Посетим самую известную площадь Центральной Азии – Регистан, что окружена тремя монументальными медресе – Шер-Дор, Тилля-Кари и Улугбека.

Заглянем в мавзолей Гур-Эмир – грандиозная династическая усыпальница Тамерлана, послужившая прототипом для мавзолеев Хумаюн в Дели и Тадж-Махал в Агре. Увидим самую большую в Центральной Азии соборную мечеть – исполненную царственности и красоты Биби-Ханум. Посетим и, возможно, закупимся на крупнейшем рынке Самарканда – базаре Сиаб. Очаруемся архитектурным ансамблем из 11 средневековых мавзолеев – Шахи-Зинда. Зайдем в музей обсерватории Улугбека, одной из самых значительных обсерваторий Средневековья, где под землей сохранился фрагмент гигантского угломера (секстанта).

Что посмотреть в Бухаре?

Этот город приглашает в путешествие во времени по улочкам одного из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов в Центральной Азии. Здесь более 140 памятников архитектуры, среди которых грандиозные медресе, мечети и знаменитый символ города – минарет Калян, крепость Арк, действующие средневековые бани и торговые купола. Исторический центр Бухары включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для того чтобы осмотреть достопримечательности Бухары, нужно минимум два дня. Местные экскурсоводы рекомендуют посетить ансамбль Ляби-Хауз – самая известная площадь Бухары с искусственным прудом, вокруг которого расположены медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, ханака, знаменитый памятник Ходже Насреддину и множество уютных кафе. Посещение торгового квартала крытых базаров XVI века, где представлены мастерские народных ремесел, добавит колорита.

Нельзя пройти мимо и мавзолея Саманидов – династической усыпальницы, сочетающей традиции согдийской и исламской архитектуры. Очарует красотой необычный мавзолей в форме продолговатой призмы, связанный с библейскими легендами о странствующем Иове – Чашма Аюб. Удивит и комплекс Боло-Хауз – памятник монументального Регистана Бухары, состоит из водоема, минарета и мечети, украшенной 20 резными колоннами. Кроме того, обязательно нужно посетить цитадель древней Бухары, "город в городе" – старинную крепость Арк, а также древнейшее здание парадной площади, центральный ансамбль и главный символ Бухары – комплекс Пой-Калян.

А если хочу посмотреть шоу "Выжить в Самарканде"?

Полюбоваться страной можно и не выезжая за пределы Барнаула. Новый выпуск шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" смотрите по воскресеньям в 18:30 на ТНТ.