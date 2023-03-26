Не только худмузей. Какие объекты культуры отремонтируют на Алтае в 2023 году?

Бюджет отрасли на этот год составит около трёх миллиардов рублей

26 марта 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Более трёх миллиардов рублей направят на развитие отрасли культуры в Алтайском крае в 2023 году. В совокупности, в рамках всех программ, на 65 объектах культуры велись работы по капитальному и текущему ремонту, модернизации и строительству. Об этом 23 марта в рамках итоговой коллегии заявила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Какие объекты культуры отремонтировали в 2022 году?

По разным программам в 2022 году в Алтайском крае отремонтировали и построили 65 объектов культуры. Среди значимых проектов – это культурно-спортивные комплексы в Белоярске и Шелаболихе.

Благодаря национальному проекту "Культура" за четыре года в крае удалось модернизировать и оснастить 47 учреждений культуры. При этом ежегодно количество направлений господдержки муниципальных образований за счёт федерального бюджета расширяется. Так, с 2023 года в рамках нацпроекта Алтайский край получит средства на капитальный ремонт муниципальных музеев, приобретение автоклубов, оснащение региональных и муниципальных театров в населённых пунктах с числом жителей более 300 тысяч человек.

Какие учреждения культуры построят в 2023 году?

По краевой инвестиционной программе планируют обновить 14 зданий, включая Дом афганцев и концертный зал на месте бывшего клуба "Зебра" в Барнауле. Впрочем, учитывая дополнительное финансирование, количество ремонтируемых объектов может измениться в течение года, пояснила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

А что с художественным музеем Алтайского края? Его-то наконец достроят?

Скорее всего, нет. Реконструкцию Государственного художественного музея Алтайского края в Барнауле могут не завершить к концу 2023 года и вновь могут перенести на более поздний срок. На сегодняшний день стройка отстаёт от графика на 6-8 месяцев. Утверждается, что это обусловлено подорожавшими стройматериалами, а также необходимостью заменить импортное оборудование, изначально предусмотренное проектом.

Это уже не первый раз, когда переносят сроки сдачи культурного объекта. Согласно последним планам властей, ввести музей в эксплуатацию планировали ещё в конце 2022 года. Решение с переносом сроков связано с подорожанием контракта на 25,9% и необходимостью замены импортного музейного и мультимедийного оборудования на российские аналоги. При этом типовых решений по замене оборудования, поставки которого прекратились из-за санкций, ещё не выработали.