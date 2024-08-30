Не только зарплатой. Предпринимателям рассказали, как удержать кадры

И как "Производительность труда" помогает руководителям в этом вопросе

30 августа 2024, 14:40, ИА Амител

Круглый стол "Современный рынок труда. Актуальные вопросы" / Фото: КАУ АКЦР

28 августа на круглом столе "Современный рынок труда. Актуальные вопросы", прошедшем в рамках семейного фестиваля "Алтайские бренды. Продукты для здоровья", руководитель Регионального центра компетенций (РЦК) Александр Вагенлейтер представил доклад на тему "Повышение квалификации кадров в рамках нацпроекта "Производительность труда".

В своем выступлении руководитель РЦК рассказал о программе обучения сотрудников инструментам бережливого производства, реализуемой в рамках национального проекта. А также поделился результатами проектов, уже успешно завершенных в Алтайском крае.

Помимо острой проблемы дефицита кадров, о которой шла речь на круглом столе, руководитель Александр Вагенлейтер акцентировал внимание на важности удержания квалифицированных специалистов в компаниях.

По его словам, ни привлекательный социальный пакет, ни даже повышенный уровень заработной платы не гарантируют долгосрочное удержание сотрудников. Он подчеркнул, что в этом вопросе ключевую роль играют руководители организаций и инструменты, предоставляемые нацпроектом.

"Необходимо направлять правильные усилия на удержание тех, кто только пришел работать в компанию, а также тех, кто уже работает в ней некоторое время", – отметил Александр Вагенлейтер. Он предложил ряд конкретных мер:

для новых сотрудников – разработка четкого плана с конкретными задачами и ожидаемыми результатами, по которому работники должны будут знать и делать то, что от них требуется, а также регулярное обсуждение проделанной работы и создание благоприятной рабочей среды и окружения новичка;

разработка четкого плана с конкретными задачами и ожидаемыми результатами, по которому работники должны будут знать и делать то, что от них требуется, а также регулярное обсуждение проделанной работы и создание благоприятной рабочей среды и окружения новичка; Для опытных сотрудников – разработка плана, который не только информирует, но и помогает понять смысл и важность выполняемых задач, создание условий для достижения поставленных целей, мотивация и система контроля с обратной связью.

Руководитель РЦК также подчеркнул важность регулярного общения с сотрудниками, не только в качестве руководителя, но и как с партнером. По его мнению, необходимо интересоваться мнением работников, их мотивацией и удовлетворенностью работой.

"Самим руководителям надо не забывать о своем развитии в этих вопросах", – добавил Александр Вагенлейтер.Круглый стол проходил при поддержке Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, Управления по труду и занятости Алтайского края и Министерства образования и науки Алтайского края.

Напомним, недавно в Алтайском крае определили лучших наставников среди участников национального проекта. В регионе завершился региональный этап всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества". Цель конкурса – выявить и распространить передовые методы наставничества, направленные на повышение производительности труда и обмен эффективными практиками в регионе.

Также две компании из Алтайского края стали лауреатами всероссийского конкурса "Экспортер года". Меры поддержки, предусмотренные национальным проектом, помогают предприятиям расширять географию продаж, развивая внешнеэкономическую деятельность.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. В нем принимают участие компании с годовой выручкой от 400 млн руб., работающие в таких сферах, как обрабатывающее производство, строительство, транспорт и хранение, сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство и торговля.