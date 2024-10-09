Нередко молодые люди страдают от мелочей, которые того не стоят, считает доктор медицинских наук Александр Строганов

09 октября 2024, 08:15, ИА Амител

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Выгорание на работе – серьезная проблема, но ее масштабы в последнее время сильно преувеличивают. Такое мнение высказал директор Института клинической психологии АГМУ Александр Строганов на пресс-конференции, посвященной неделе психического здоровья. Под "модным" названием скрывается давно известный специалистам диагноз, подчеркнул профессор. Также он объяснил, почему больше всего на выгорание сегодня жалуется молодежь, которая трудится совсем недолго.

Не выгорание, а неврастения

За последние годы в мире сложился тренд на постоянное придумывание новых терминов, констатировал Строганов. Вот и понятие "выгорание" сейчас стало очень популярным. Хотя за термином, который появился недавно, кроется уже давно известный психологам диагноз, сказал специалист.

"Что такое эмоциональное выгорание? Это неврастения, самая распространенная форма неврозов. Единственное только, что она привязана к производственной деятельности. Особенность в том, что это расстройство происходит при длительных психотравмирующих ситуациях. То есть это происходит из года в год, человек устает. На первом плане астенический синдром – истощенность. К вечеру появляются головные боли и так далее. Плюс, появляется ненависть к коллегам, руководству или всему коллективу", – пояснил доктор медицинских наук.По его словам, нередко причины такого состояния кроются в особенностях коллектива, где человек работает. Например, там нет условий для комфортного выполнения задач или же неподходящая атмосфера. Случается и так, что человеку тяжело работать под руководством конкретного начальства.

Строганов отметил, что на работе нужно обязательно разгружаться: это может быть перерыв на чай с коллегами, отвлеченные разговоры или какая-нибудь другая активность. По словам специалиста, это одобренный психологами подход, который помогает справляться с задачами эффективно и не "гореть".

Лечи или увольняйся

Поэтому для психологов нет ничего нового в лечении выгорания, считает профессор. По его словам, работа сводится к тому же подробному анализу и разбору психической травмы. С поправкой, что она вызвана трудовой деятельностью пациента.

"Конечно, полноценно бороться с выгоранием можно только посредством выстраивания правильного производственного процесса. Сама неврастения подлежит лечению привычными методиками, включая психотерапию, психокоррекцию, психофармакотерапию и остальное", – сказал Александр Строганов. Психолог добавил, что важная часть работы с "выгоревшими" пациентами – составление списка из плюсов и минусов их работы. Человек должен наглядно увидеть, какая сторона перевешивает, чтобы принять правильное решение.

По словам доктора Строганова, порой единственный выход вылечить выгорание – сменить место работы. Но это решение может обернуться еще большими проблемами, поэтому психолог должен работать осторожно и индивидуально.

"Это совет из области научной фантастики, если человек работает на своем месте уже семь-восемь лет. Должно быть очень серьезное обстоятельство, чтобы он бросил эту работу. А если он в своем и без того тяжелом состоянии попадет в свободное плавание, это еще больше ухудшит качество жизни. Поэтому нужно комплексно разобрать все нюансы и детали ситуации. Одному человеку сложно все это сделать, поэтому психолог должен помочь выработать программу действий", – сказал специалист.

Почему молодые так часто жалуются на выгорание?

Профессор Строганов согласился с тем, что молодежь стала "сама себе диагностировать" выгорание гораздо чаще, чем это делают представители старшего поколения. По его словам, это связано с недостаточно развитым навыком терпения у молодежи.

"Я думаю, это отсутствие навыка терпения. Плюс, непонимание, что некоторые неприятности или некомфортные моменты в работе нужно просто принимать. Другими словами, причина – в отсутствии элементарного психологического образования", – сказал психолог.Он также добавил, что нередко причины, по которым молодые сотрудники жалуются на выгорание, не слишком значительные. Но люди просто не приучены относиться к ним с должным спокойствием.

"Это бывают моменты в стиле "мне вот это просто не нравится". Или "он вон уже купил машину, а я работаю, но пока не могу". Подобные мелкие "дребезжания" разрушают психику человека. Но здесь нужно решать более глобальную задачу: научить человека преодолевать трудности и спокойно относиться к непростым ситуациям, принимать их. Это должен объяснять родитель, учитель и психотерапевт", – закончил Строганов. Кстати, далеко не все в сложных ситуациях, связанных с работой, обращаются за помощью к психологам. В последнее время жители Алтайского края все чаще ищут ответы на свои вопросы у тарологов. Почему так происходит и помогают ли карты справиться с трудностями, читайте в материале на amic.ru.