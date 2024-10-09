Не умеют терпеть. Психолог о том, почему молодежь стала часто жаловаться на выгорание
Нередко молодые люди страдают от мелочей, которые того не стоят, считает доктор медицинских наук Александр Строганов
09 октября 2024, 08:15, ИА Амител
Выгорание на работе – серьезная проблема, но ее масштабы в последнее время сильно преувеличивают. Такое мнение высказал директор Института клинической психологии АГМУ Александр Строганов на пресс-конференции, посвященной неделе психического здоровья. Под "модным" названием скрывается давно известный специалистам диагноз, подчеркнул профессор. Также он объяснил, почему больше всего на выгорание сегодня жалуется молодежь, которая трудится совсем недолго.
Не выгорание, а неврастения
За последние годы в мире сложился тренд на постоянное придумывание новых терминов, констатировал Строганов. Вот и понятие "выгорание" сейчас стало очень популярным. Хотя за термином, который появился недавно, кроется уже давно известный психологам диагноз, сказал специалист.
"Что такое эмоциональное выгорание? Это неврастения, самая распространенная форма неврозов. Единственное только, что она привязана к производственной деятельности. Особенность в том, что это расстройство происходит при длительных психотравмирующих ситуациях. То есть это происходит из года в год, человек устает. На первом плане астенический синдром – истощенность. К вечеру появляются головные боли и так далее. Плюс, появляется ненависть к коллегам, руководству или всему коллективу", – пояснил доктор медицинских наук.По его словам, нередко причины такого состояния кроются в особенностях коллектива, где человек работает. Например, там нет условий для комфортного выполнения задач или же неподходящая атмосфера. Случается и так, что человеку тяжело работать под руководством конкретного начальства.
Строганов отметил, что на работе нужно обязательно разгружаться: это может быть перерыв на чай с коллегами, отвлеченные разговоры или какая-нибудь другая активность. По словам специалиста, это одобренный психологами подход, который помогает справляться с задачами эффективно и не "гореть".
Лечи или увольняйся
Поэтому для психологов нет ничего нового в лечении выгорания, считает профессор. По его словам, работа сводится к тому же подробному анализу и разбору психической травмы. С поправкой, что она вызвана трудовой деятельностью пациента.
"Конечно, полноценно бороться с выгоранием можно только посредством выстраивания правильного производственного процесса. Сама неврастения подлежит лечению привычными методиками, включая психотерапию, психокоррекцию, психофармакотерапию и остальное", – сказал Александр Строганов. Психолог добавил, что важная часть работы с "выгоревшими" пациентами – составление списка из плюсов и минусов их работы. Человек должен наглядно увидеть, какая сторона перевешивает, чтобы принять правильное решение.
По словам доктора Строганова, порой единственный выход вылечить выгорание – сменить место работы. Но это решение может обернуться еще большими проблемами, поэтому психолог должен работать осторожно и индивидуально.
"Это совет из области научной фантастики, если человек работает на своем месте уже семь-восемь лет. Должно быть очень серьезное обстоятельство, чтобы он бросил эту работу. А если он в своем и без того тяжелом состоянии попадет в свободное плавание, это еще больше ухудшит качество жизни. Поэтому нужно комплексно разобрать все нюансы и детали ситуации. Одному человеку сложно все это сделать, поэтому психолог должен помочь выработать программу действий", – сказал специалист.
Почему молодые так часто жалуются на выгорание?
Профессор Строганов согласился с тем, что молодежь стала "сама себе диагностировать" выгорание гораздо чаще, чем это делают представители старшего поколения. По его словам, это связано с недостаточно развитым навыком терпения у молодежи.
"Я думаю, это отсутствие навыка терпения. Плюс, непонимание, что некоторые неприятности или некомфортные моменты в работе нужно просто принимать. Другими словами, причина – в отсутствии элементарного психологического образования", – сказал психолог.Он также добавил, что нередко причины, по которым молодые сотрудники жалуются на выгорание, не слишком значительные. Но люди просто не приучены относиться к ним с должным спокойствием.
"Это бывают моменты в стиле "мне вот это просто не нравится". Или "он вон уже купил машину, а я работаю, но пока не могу". Подобные мелкие "дребезжания" разрушают психику человека. Но здесь нужно решать более глобальную задачу: научить человека преодолевать трудности и спокойно относиться к непростым ситуациям, принимать их. Это должен объяснять родитель, учитель и психотерапевт", – закончил Строганов. Кстати, далеко не все в сложных ситуациях, связанных с работой, обращаются за помощью к психологам. В последнее время жители Алтайского края все чаще ищут ответы на свои вопросы у тарологов. Почему так происходит и помогают ли карты справиться с трудностями, читайте в материале на amic.ru.
08:23:41 09-10-2024
Нет уверенности в завтрашнем дне, вдруг какой нибудь премьер кнопки перепутает
09:04:46 09-10-2024
Гость (08:23:41 09-10-2024) Нет уверенности в завтрашнем дне, вдруг какой нибудь премьер... Это больше относится к поколению - Хочу всё и сразу!
А так не бывает, отсюда и все проблемы.
09:47:31 09-10-2024
Гость (09:04:46 09-10-2024) Это больше относится к поколению - Хочу всё и сразу!А та... Все проблемы от этого? Точно-точно? У нас все прекрасно, мы уверены в завтрашнем дне, легко можем заработать себе на жизнь, квартиру, машину. Родив ребенка, спокойно отдаем его в садик, легко в школу, при необходимости лечим у хороших врачей. Мы точно знаем, что папа ребенка никуда не денется. Что хотим смотрим, что хотим читаем, никто ничего нам не запрещает. Ну да, тогда точно молодежь с жиру бесится, и чего ей не хватает, непонятно. Хотя ой, погодите...
10:49:22 09-10-2024
Гость (09:47:31 09-10-2024) Все проблемы от этого? Точно-точно? У нас все прекрасно, мы ...
Ой какие неженки. Моя взрослая жизнь началась в 91 году, когда, закончив школу, поступила в институт. А тут и страна повалилась. Что было дальше все знают. Но что-то никакого выгорания не было. Было стремление поскорее начать работать, двигаться в профессии. А нынешним неженкам надо все и сразу. Это издержки воспитания прынцесс и прынцев, которые во взрослой жизни сталкиваются с трудностями и получают фейсом об тейбл.
11:04:46 09-10-2024
Гость (10:49:22 09-10-2024) Ой какие неженки. Моя взрослая жизнь началась в 91 году,... Дальше можете не продолжать) Очередное "нас били, и мы нормальными выросли". Нет, не нормальными. Поломанными вы выросли. Хотя бы потому, что желаете своим детям того же дерьма, через которое прошли сами. Так сказать, мы не были счастливы, и вас окунем в то же самое, чтобы жизнь медом не казалась. И да, если что, вы сейчас разговаривали с человеком, который вуз в 93 окончил, так что можете мне не рассказывать, как вам было тяжело)
14:34:55 09-10-2024
Гость (11:04:46 09-10-2024) Дальше можете не продолжать) Очередное "нас били, и мы норма... Вот-вот... "Сами не жили, и детям не дадим". Еще и лицемерно прикрывают это заботой о младших поколениях. Из-за таких страна катится в жэ.
08:58:05 09-10-2024
Из-за: денег нет но вы держитесь... лепите из того что есть конфетку... зарплату увеличим но уволим два-три человека а их обязанности будешь выполнять ты... и т.д., и т.п...
И не надо нам рассказывать сказки!
08:58:31 09-10-2024
А все это из-за несправедливого распределения добавочной стоимости...!
Скорее всего этот комментарий не опубликуют. Я когда что-то подобное пишу, никогда не публикуют - боятся...
09:31:12 09-10-2024
Гость (08:58:31 09-10-2024) А все это из-за несправедливого распределения добавочной сто... Да ты ж мамкин правдоруб. Не боятся твои комментарии публиковать, а людей от твоего бреда оберегают. Люди то не виноваты, что у тебя есть доступ в интернет.
08:59:37 09-10-2024
Здесь дело не в терпении. Молодёжь сейчас не имеет возможности закрыть элементарные потребности без помощи родителей. А выживать, как ранее делали наши родители (которые терпели) не готовы, т. к пропагандируемый уровень жизни не соответствует действительности.
09:59:48 09-10-2024
Гость (08:59:37 09-10-2024) Здесь дело не в терпении. Молодёжь сейчас не имеет возможнос... А когда-то было иначе? Просто сейчас стало нормой когда дитятко еще ничего из себя не представляя и ничего в жизни не сделав получает от родителей готовенькое. При этом в его понимании список "элементарных вещей" порой раздувается до невероятных размеров, халява развращает.
14:39:33 09-10-2024
Гость (09:59:48 09-10-2024) А когда-то было иначе? Просто сейчас стало нормой когда дитя... Что "готовенькое" могут дать ему родители в нынешних условиях? Квартиру на совершеннолетие подарить? Авто? Это могут очень немногие в этой стране. Или хотя бы деньгами с пенсии детям помогать, пока те не встанут на ноги, как было при советах? Нынешним пенсионерам самим бы кто помог деньгами, едва концы с концами сводят.
19:10:52 09-10-2024
Гость (14:39:33 09-10-2024) Что "готовенькое" могут дать ему родители в нынешних условия... Да ладно. Это как раз при советах квартира/машина в подарок были редкостью, а сейчас сплошь и рядом если не квартира то взнос на ипотеку или на кредит на машину дают родители. И платят потом эти кредиты (как минимум частично) тоже они. И много чего еще наберется. И да, в советское время считалось стрёмным завести свою семью и при этом бесконечно сосать деньги у родителей и стариков, а сейчас норм. - как говорится почувствуйте разницу.
20:12:32 09-10-2024
Гость (19:10:52 09-10-2024) Да ладно. Это как раз при советах квартира/машина в подарок ... " сейчас сплошь и рядом если не квартира то взнос на ипотеку или на кредит на машину дают родители. "
Не знаю, какое там "сплошь и рядом", вы, видимо, в какой-то другой стране живете, если у вас такое "сплошь и рядом". Откуда у родителей лишние деньги? При средней официальной з/п в 50 000.
09:10:27 09-10-2024
на работе выгорел, да еще и рожать, того и глядишь, заставят семерых по лавкам)))) вот и психует молодежь
09:18:38 09-10-2024
Один вопрос - а надо терпеть? Чтобы что? Всю жизнь отпахать на нелюбимой работе с придурком-начальником, как твои родители? Боясь сменить место работы, профессию, боясь переехать туда, где можно устроиться лучше? С каких пор момент "мне это просто не нравится" стал чем-то неадекватным и недостаточной причиной для того, чтобы что-то поменять в жизни? В тексте не хватает еще "бог терпел и нам велел" и "вы что, хотите жить в свое удовольствие"? Впрочем, после перлов от наших, с позволения сказать, психологов, что участие в боевых действиях раскрывает лучшие качества и вообще отлично для человека, я уже ничему не удивлюсь.
09:29:08 09-10-2024
Гость (09:18:38 09-10-2024) Один вопрос - а надо терпеть? Чтобы что? Всю жизнь отпахать ...
Всё это слова, а по факту выходит так. Мой знакомый сказал что устал работать на дядь по стройкам. Надоел ему город. Говорит перееду в Бельмеси - построю курятник - буду выращивать куриц и продавать их. буду ездить за грибами и ягодой и продавать их. В итоге переехал в деревню только про куриц забыл - сидит уставший и не работает на себя - прибухивает
09:43:29 09-10-2024
Гость (09:29:08 09-10-2024) Всё это слова, а по факту выходит так. Мой знакомый ... Так у нас прибухивающих гораздо больше среди людей старшего поколения, чем среди молодежи. Те, старшие, ничего не говорили и не планировали, просто сидят и пьют, безо всяких там рассуждений и обоснований. Некоторые всю жизнь. Какие выводы из этого делать будем? Такие же глобальные, как из примера вашего знакомого?) Подозреваю, что пил он и до переезда в деревню.
11:18:14 09-10-2024
Гость (09:18:38 09-10-2024) Один вопрос - а надо терпеть? Чтобы что? Всю жизнь отпахать ...
посмотрите на европу, там поколениями жили в свое удовольствие. и что имеют в сухом остатке? дурное тупое общество потребителей
11:35:19 09-10-2024
Гость (11:18:14 09-10-2024) посмотрите на европу, там поколениями жили в свое удовол... Эм... Ну да, это же именно в Европе режут фильмы и сериалы и выпускают ... даже на знаю, как назвать - "Эта серия предназначена прежде всего для современного молодого читателя. Цель – познакомить его с творчеством Аркадия и Бориса Стругацких. Чтобы избавить произведения от отягощения коммунистической идеологией, их тексты купируются и адаптируется язык." Но тупая Европа, да. Где в Германии чуть не в каждой дыре оперный театр, например. Ладно, продолжайте считать себя высокодуховными людьми, кто ж вам запретит. И гнобить молодежь за то, что она не хочет жить так, как жили и живете вы.
14:41:23 09-10-2024
Гость (11:18:14 09-10-2024) посмотрите на европу, там поколениями жили в свое удовол... Вы, я стесняюсь спросить, давно из Европы прибыли?
20:07:03 09-10-2024
Гость (14:41:23 09-10-2024) Вы, я стесняюсь спросить, давно из Европы прибыли?...
А зачем туда ехать? Ему все по первому каналу сказали.
21:54:22 09-10-2024
Гость (11:18:14 09-10-2024) посмотрите на европу, там поколениями жили в свое удовол... А в чьё удовольствие люди должны жить, по-вашему?
13:00:09 09-10-2024
Гость (09:18:38 09-10-2024) Один вопрос - а надо терпеть? Чтобы что? Всю жизнь отпахать ... Так то все верно. Но имеет смысл только тогда, когда недовольство своей жизнью, работой и т.д.влечет за собой какие-то действия. Не устраивает профессия? Получай другую, учись! Хочется карьерного роста? Трудись, набирайся опыта, повышай квалификацию! Не хочется работать на "дядю"? Организуй свое дело!
А большинство в этом случае только ноет, но делать ничего не хочет. И кто в этом виноват?
13:10:21 09-10-2024
Гость (13:00:09 09-10-2024) Так то все верно. Но имеет смысл только тогда, когда недовол... Не, ну это прописная истина) Как говорится, каждый живет так, как он хочет. Ну, естественно, если у человека нет клинической депрессии или там неизлечимо больных содержанцев, от которых он никуда не может деться, или еще каких непреодолимых внешних обстоятельств в виде болезни, например.
09:56:15 09-10-2024
Это больше относится к поколению - Хочу всё и сразу!----------- а любое поколение, пока оно молодое хочет все и сразу) потом с годами обламывается и понимает, что к чему😄
10:26:41 09-10-2024
Здесь женщины ищут, но находят лишь старость,
Здесь мерилом работы считают усталость,
Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи,
Здесь первые на последних похожи
И не меньше последних устали, быть может,
Быть скованными одной цепью
10:37:51 09-10-2024
Захожу как в магазин электроники в Славгороде. Там наглый продавец лупит лоукиками и издевается над более слабым продавцом. Девочки сидят рядом что кредиты могут быстро на покупку оформить и всё это видят, кофе потягивают. То есть даже за минималку молодые терпят дикие унижения с побоями, другим на это наплевать...
11:19:44 09-10-2024
Гость (10:37:51 09-10-2024) Захожу как в магазин электроники в Славгороде. Там наглый пр...
деграданты
11:25:35 09-10-2024
Гость (11:19:44 09-10-2024) деграданты... а где то по другому?
15:57:00 09-10-2024
Гость (11:25:35 09-10-2024) а где то по другому? ... Представляешь, да...
16:29:38 09-10-2024
Подобное было ,есть и будет. Нужно жить своим умом и зарабатывать на свою жизнь самому. Работайте и оплачивайте сами свою учёбу. Если вдруг станет не в могату тогда можно обратиться за помощью к родителям. Живите сами ,создавайте условия и планы стройте реальные ни кто вам ни чего не должен!
17:29:55 09-10-2024
Гость (16:29:38 09-10-2024) Подобное было ,есть и будет. Нужно жить своим умом и зарабат... Если нам никто ничего не должен, то и мы никому ничего не должны.
21:57:43 09-10-2024
Гость (16:29:38 09-10-2024) Подобное было ,есть и будет. Нужно жить своим умом и зарабат... невмоготу -пишется так))
17:32:08 09-10-2024
Всему виной - Капитализм!
18:04:39 09-10-2024
Гость (17:32:08 09-10-2024) Всему виной - Капитализм!... Не надоело еще?